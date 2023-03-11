مدينة المنصور .. المدينة الفاضلة وانحدارها في عهد الحكومات المتلاحقة

لم يتخيّل أهالي مدينة بغداد في منتصف القرن الماضي أن مدينةً جديدةً ستولد في عاصمتهم، تقترب مواصفاتها من مواصفات المدينة الفاضلة (Utopia)، التي حلِم بها الفيلسوف اليوناني أفلاطون، وألهبها في فلسفته الخيالية وذَكرها في كتابه (جمهورية أفلاطون). ويقصد فيها تلك المدينة التي يسكنها أُناسٌ طيبون يعيشون فيها بسلام ووئام، لا يعرفون الغل ولا الحسد، ويعمّها الأمن والأمان وتعدُّ رمزًا للكمال الإنساني والاجتماعي، وتَبرزُ فيها كل أنواع الرّقي الحضاري والمظهر العمراني الحديث، وتكتمل فيها كل الخدمات الإدارية والصحية والأداء الحكومي المميّز. بحيث تصبح هذه المدينة الأفضل من بين أقرانها من مدن العراق الأخرى أو مدن دول الجوار، وبكل ما تحمله هذه الكلمة من معانٍ سامية تحمل المثل المثالية على المستوى المحلي للتكوين العمراني وخلق مساحة واسعة للعيش برفاهية وليس على المستوى الثقافي أو الحضاري فحسب، على أن تتبعها بهذه المواصفات شقيقاتها الأُخر من المدن العراقية. وفي تاريخنا الإسلامي فأن المدينة الفاضلة في الواقع الحقيقي المؤرَّخ التي تنطبق عليها جزء من خيالات أفلاطون، هي المدينة التي أسسها الرسول محمد ﷺ في المدينة المنورة والتي تآخى فيها المهاجرون والأنصار، وانصهرت وذابت بينهما كل الفوارق والنزعات الجاهلية، فلا فرق في اللون أو النسب أو الجنس أو الحسب أو العرق أو الدين.

ومن أوائل الدور التي بُنيت في مدينة المنصور هما دارا الأميرتين بديعة وجليلة أبنتي الملك علي بن الحسين، ولا زالت الداران اللتان تسميان بـ (القصر) قائمتين حتى اليوم، والشارع المار بجانبهما لا زال يعرف بشارع الأميرات، وهي تسمية شعبية لا حكومية، وهو من أجمل شوارع المدينة وأهدؤها، وعقاراتها الأغلى ثمنًا ...! وبعد أن وضعت شركة المنصور، التصاميم الرئيسة للمدينة الجديدة بدأ أهالي هذه الأحياء ببناء دورِهم الواحد تلو والآخر وتسابق المهندسون العراقيون في وضع أبدع التصاميم الحديثة لتلك الدور بتشطيبات وواجهات فخمة وغريبة، مواكبين التطورات الحاصلة في الهندسة والعمارة، بما ينسجم والبيئة الاجتماعية العراقية الجديدة والمنفتحة نحو حياة أفضل مراعين في الوقت نفسه مناخ مدينة بغداد والطقس الحار فيها صيفًا، والبرد القارص شتاءًا. في عام 1960 ابتاع والدي واثنان من أصدقائه قطعة أرض من هذه الشركة بمساحة ثلاثة ألاف متر وأُفرزت بالتساوي بينهم، ومن حسن الحظ أن موقعها كان في قلب أحياء هذه المدينة وهو (حي المنصور) محلّة 609، وكانت قطع الأرض المباعة في ذلك الحي لا تقل مساحتها عن ثمانمائة متر. وهذه البقعة من الأرض كانت فيما مضى أراضي زراعية تعود مُلكيتها لأشخاص، اشترتها منهم شركة المنصور العقارية المساهمة التي تأسست عام 1946. قامت هذه الشركة ببيع أغلب أراضي هذه المدينة لفئات مختلفة من المواطنين من غير تحديد شرائح معيّنة للشراء، وقامت بعض المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بشراء مساحات كبيرة وبيعها على منتسبيها. وقُدّرت مساحة كل قطعة أرض مباعة ما بين خمسمائة متر إلى ثلاثة ألاف متر. وقُسّمت هذه المدينة إلى أربعة أحياء كبيرة، وأُطلق عليها أسماء: حي دراغ، وحي المنصور، وحي المتنبي، وحي الأندلس (الداوودي)، ورُقّمت أحياؤها وشوارعها وأزقّتها في السبعينيات على وفق نظام ترقيم حديث ومتطور بدأت بالرقم 601 و603و605. . . ولغاية محلة 615، وشمل هذا الترقيم الجديد أيضًا كل أحياء مدينة بغداد. ففي خمسينيات القرن الماضي قررت الحكومة العراقية تشيّد مدينة عصرية جديدة بمعالم عمرانية حديثة في إحدى ضواحي مدينة بغداد، تكون إنموذجًا لبقية المدن في العراق الجديد، أُطلق عليها أسم (مدينة المنصور) عرفانًا من الدولة العراقية بالخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، واعتزازًا منهم بباني عاصمتها المدورة سنة 762م.

أما دار عائلتي فصممها المهندس المعماري المرحوم سعيد علي مظلوم، وبُدئ العمل بتشييده مطلع عام 1960، وانتقلت إليه العائلة عام 1962، وبعدها بسنة ولدّت في هذه الدار لتبدأ رحلة طويلة من حياتي بين جدران هذا البيت وفضاءاته وأزقة المدينة ومدارسها وتنعّمَت بمرافقها العامة والخاصة، إلى أن غادرت العراق عام 2005، ولا زلت أحتفظ بعلاقات طيّبة مع من بقيَّ فيها أو غادرها. فكان إلزامًا عليَّ أن أوفي مدينتي بهذه السطور المتواضعة وأذكرها جليًّا قبل أن أفقد ذاكرتي وعقلي وأرحل عنها بعيدًا وبعدها أُغادر هذه الدنيا.

إنَّ ما يميّز دُور مدينة المنصور بشكل عام، احتواء مُعظمها على حديقة أمامية أو خلفية أو الاثنتين معًا وأحيانًا جانبية، وأغلب هذه الحدائق هي بمساحات كبيرة نسبيًا تُغطيها المروج الخضراء وتُحيط بأسوارها الأشجار المثمرة من الحمضيات وخاصة أشجار النارنج والنفضيّات والورود الموسمية والمستديمة وتسقى من ماء نهر دجلة الخام مباشرة أو ما يسمى (بالماء الخابط)، وبعض الدور أُنشئت فيها حديقة داخلية صغيرة احتوت على نباتات ظل ونباتات زينة طبيعية، وبعضهم بنى بُركة سباحة لإفراد العائلة، فيما حرص أغلب الأهالي أن يكون للدار مرآب يستوعب أكثر من سيارة. أما أرصفة شوارع المدينة فقد قامت بلدية المنصور بزراعتها بأشجار النخيل واليوكالبتوس، وبمسافات متساوية لتبدو بمنظر خلاب يزين شوارعها والتفيء بظلها على مدار السنة، كذلك زُيّنت الجزرات الوسطية بأشجار الياس والدفلة. وهناك أفكار أخرى وتصاميم مبتكرة أضافها المعماريون العراقيون لتلك الدور كلٌ حسب اجتهاده وسِعة خياله ورؤيته للواقع المعماري الجديد. بايسكل أبو السلّة

بدأت الخدمات والتسهيلات والتطور النسبي تتوسع في المدينة لتشمل كل شيء، فسيارة ألبان معمل أبو غريب تأتي أسبوعيًا لتبيع منتجاتها بشكل مباشرة لسكانها، والصحف اليومية والخبز يوضع في باب الدار صباح كل يوم، وأغلب الأسواق الصغيرة كانت تُوصل طلبات الأهالي بواسطة دراجة هوائية صُممت خصّيصًا لذلك تسمى شعبيًا (بايسكل أبو السلّة) وتوازي ما يعرف اليوم بـ (خدمة التوصيل المجاني) لكن مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية واستمرارها تلاشت هذه الخدمات واختفت تدريجيًّا من واقع هذه المدينة ومدن أخرى ...!

العبّاسي الجميل والمميّز...! وبجانب هذه الأسواق أُنشئت بناية دائرية الشكل، جميلة بهندستها وحدائقها أُسست لتكون أول مسرح متخصص وهادف للأطفال في العراق، عُرف بـ (سينما ومسرح الفانوس السحري)، الذي يستقبل يوميًا براعم دور الحضانة وتلاميذ المدارس الابتدائية. منتصف السبعينيات شيّدت أمانة العاصمة بناية كبيرة بطراز عبّاسي جميل على أرض كانت في السابق مقرًا لإسطبلات نادي الفروسية أو ما تسمى بالطّوايل (جمع طوله). هذه البناية سُلمت إلى وزارة التجارة وأصبح أسمها (الأسواق المركزية) وفيها كل ما يحتاجه المواطن من مستلزمات بيتيه من نافذة واحدة، وأصبحت هذه الأسوق سمة بارزة لمدينة المنصور يأتيها الناس من كل صوب، قبل أن تُنشئ الدولة أسواق مركزية أخرى في مناطق متعدّدة من بغداد. وفور انتهاء الحرب عام 2003، وتحديدًا يوم العاشر من نيسان تعرّض هذا السوق للسرقة والنُهب والحرق بالكامل من رُعاع سُكان إحدى المناطق المجاورة وعلى شاكلتهم. وللأسف الشديد وبقصد دنيء وجهل أعمى هُدّم هذا المعَلَم الهندسي في عام 1952، وعلى الطرف الغربي من نادي الفروسية، أنشئ نادي اجتماعي ورياضي سمي بـ (نادي المنصور) وأَعدَّ تصاميمه الإنشائية مكتب المهندس نيازي فتّو. كان نادي المنصور وعلى مدى سنواته الطويلة ملتقى العوائل البغدادية الراقية والمتمدّنة وأبنائها، وبعض من الأجانب العاملين في العراق. تجري في النادي نشاطات فنية وثقافية واجتماعية، وأمسيات متنوعة، ومن أبرز زائري ذلك النادي الملك فيصل الثاني والأمير عبد الإله (رحمهما الله). النادي تعرض للسلب والنهب بالكامل بعد عام 2003، ثمّ اُغتصبت أرضه وما تبقى من منشأته من أحد الأحزاب المتنفذة ولا زالت قابعه فيه بلا فائدة؛ على الرغم من صدور قرار قضائي بتخليتها. وفي عام 1969، أنشأت الحكومة الجديدة في العراق ناديًا اجتماعيًا آخر بجانب نادي المنصور لكن بمساحة أكبر ومواصفات أحدث، سميَّ بـ (نادي الصيد العراقي) كان هدفه الأساسي ممارسة هواية الصيد البري، وخصص في بادئ الأمر لكبار أعضاء الحكومة وعوائلهم، وتدريجيًا انتسب إليه الموالون والمقرّبون وأصدقاؤهم بعد تزكيتهم من هؤلاء فيما مُنع الأجانب من الانتساب إليه لدواعِ أمنية. وبعدها توالى تأسيس نواد اجتماعية أخرى مثل نادي التعارف لطائفة الصابئة المندائيين، ونادي الجامعيين لأساتذة الجامعات، ونوادي متعدّدة أخرى للنقابات المهنية، كلها تجمعت في مساحات متعدّدة من مدينة المنصور، كمراكز ترفيهيه اجتماعية. في مدخل مدينة المنصور، شُيد ملعب لكرة القدم وحوله مضمار أُطلق عليه (ملعب الإدارة المحلية) وعائديته إلى محافظة بغداد، ثم أُنيط إلى نادي الشرطة ثم نادي الرشيد وأخيرًا نادي الكرخ. وعلى مقربة أمتار قليلة من هذا النادي شُيد نادٍ آخر سمّي بـ (نادي الكرخ الرياضي) تُمارس فيه ألعاب كرة السلة والطائرة واليد وقاعة داخلية لألعاب أخرى، لكن هذا النادي أزيل في التسعينيات لدوافع مالية لتحل محله محلات تجارية بالية ...! إن المتغيّر في مدينة المنصور عن مثيلاتها هو احتواءها على عدد من الصروح والمباني التي لم تكن مألوفة أو موجودة بهذه الجَمعة في باقي أحياء بغداد، فقد شُيّدت في وسط المدينة ساحة واسعة لسباقات الخيل سمّيت بنادي الفروسية وعُرفت محليًا بـ (الريسّز) تحتوي على مدرجات ومنشئات فنية خاصة بهذه اللعبة كانت تُعدّ الوحيدة في الشرق الأوسط، وتنطلق منها المراهنات ثلاث مرات في الأسبوع، وظلّت المسابقات قائمة فيها حتى بداية التسعينيات، حينما ألغتها الحكومة وقرّرت تشييد جامع كبير على أرضه أطلق عليه تسمية جامع الرحمن. وانجز منه 60 % لغاية بدء الحرب عام 2003، لتستولي عليه فيما بعد أحد الأحزاب الجديدة الحاكمة، والجامع لم ينجز لحد الآن...!

صورة جوّية لمدينة المنصور في الخمسينيات، وتظهر على اليمن عمارة اليرموك وعلى اليسار ساحة سباق الخيل (الريسز)

وسط دور مدينة المنصور الفسيحة برزت بناية كبيرة وفريدة لم تكن مألوفة في الواقع السكني في العراقي، صممها المعماري اليوغسلافي كتارينتشيك -وهو نفسه من خطط شوارع المدينة-تلك هي (عمارة اليرموك) السكنية المؤلّفة من ستة طوابق وبمدخلين وأربع وعشرين شقّة أما طابقها الأرضي فاحتوى على أسواق كبيرة ومتميزة جدًا، فيها كل ما تحتاجه العائلة من مواد ومؤن أغلبها أجنبية المنشأ، ما لبث أن أَغلقَ أبوابه في بداية السبعينيات. وأمام هذه العمارة كانت هناك فسحة من الأرض حولتها أمانة العاصمة إلى واحة خضراء كمتنفس للمدينة أسموها (حديقة النصر) يرتادها الناس للتنزّه والأطفال للعب فيه، لكن للأسف في السنوات الأخيرة استثمرت لبناء مول عالي خانق على رئة هذه المدينة.

من نهر دجلة الخالد يتفرّع رافد مائي يخترق مدينة المنصور من جنوبها إلى شمالها سمي بـ (نهر الخرّ) أو (شطيّط) ومنها ينتقل الماء عبر سواقي منتظمة تلف المدينة الرئيسة وبموازاة شوارعها لتروي الأشجار والمزروعات العامة. وفي الليل يُسمع نقيق الضفادع من هذه السواقي، أما في الصباح فأن زقزقة العصافير على أغصان الأشجار تُطرب المارّين في الشوارع. هذا النهر الذي سميّ فيما بعد بـ (نهر الخير) لم يتم للأسف كريه باستمرار وبانتظام كي يكون مركزًا سياحيًا أو رئة تتنفس منها المدينة، فتمّ طمره بالكامل نهاية التسعينيات بعد أن أصبحت مياهه آسنة، ومرتعًا للحشرات والنفايات...! كان ذلك النهر حالة نادرة للمدينة لكن ...!وكما هو معلوم ومتعارف عليه لدى مصمّمي المدن فأن الأحياء السكنية الحديثة يجب أن تحتوي على فسح خضراء تكون متنفسًا للمدينة بما يتناسب ومساحة الدور والكثافة السكانية. وفي مدينة المنصور وتحديدًا حي المنصور فقد أُنشأت البلدية ضمن مخططها حديقة كبيرة مربعة الشكل تقع في نهاية شارع الأميرات تقريبًا، قُدرت مساحتها بعشرين إلف متر مربع وتحيط بها سياج حديدي وأشجار جوز الهند العالية، وصمّمت الحديقة بشكل هندسي جميل بحيث قُسّمت إلى مجاميع خضراء متساوية، وإلى وممرات تخترق وتلف الحديقة تسمح لزائرها مزاولة رياضة المشي والتنزّه وقضاء أوقات رومانسية هادئة. يطلق الأهالي على هذه الحديقة تسمية (المشتل) ويأتون الصبيان والشباب إليها باستمرار أما للتجوّل بدراجاتنا الهوائية أو للعب الكرة. لكن هذه البقعة الخضراء أهملت تدريجيًا في التسعينيات حتى أصبحت أرضًا جرداء ومكبًّا للأوساخ. وبعد عام 2003، سُلمت لمستثمر غير معروف لبناء مول لكنه لم ينجزه لحد الآن وأصبحت الحديقة وللأسف أثرًا بعد عين.ونظرًا لجمالية هذه المدينة وهدوئها واستقراها النسبي وتوفر كل المستلزمات الضرورية والخدماتية، وسِعة مساحات دورها فقد اتخذ السفراء الأجانب المعتمدون في بغداد من هذه الدور سكنًا لهم واتخذ بعض الدبلوماسيين، والشركات الأجنبية أيضًا مقرًّات لهم. وصارت في المدينة حركة دؤوبة ونشطة، مليئة بالأجانب والدبلوماسيين فضلًا عن أهلها الأصليين، وتجوب فيها سيارات كثيرة تحمل عبارة (هيئة دبلوماسية) و(إدخال كمركي مؤقت).في عام 1979، بدأ العمل بشكل جاد ومكثّف مع شركات عالمية رصينة لإنشاء شبكة مجاري للمياه الثقيلة وتصريف مياه الأمطار بلغت كلفتها 174 مليون دينار عراقي من مجموع مبلغ كلي قدره مليار ونصف مليار دينار عراقي وقعها أمين العاصمة مع هذه الشركات. لتكون بغداد مهيأة لاستقبال زعماء دول عدم الانحياز، في قمّتهم عام 1982. إن العمل في إنشاء شبكة مجاري، رافقه إنشاء شبكة كهرباء كاملة وحديثة تحت الأرض لتصل إلى كل منزل في مدينة المنصور، لتحلّ محل الأعمدة الظاهرة والأسلاك المعلّقة، زيادة على إنارة الشوارع الرئيسية والفرعية، أعقبها بعد ذلك تبليط كل الشوارع والأزقّة تبليطًا فنّيًا، وأصبحت المدينة بحلّة جميلة وراقية والتطور بانَ للجميع. كل ذلك جرى في عهد أمين العاصمة الأسبق الغيور سمير الشيخلي، الذي تركة بصمات واضحة في مدينة بغداد ما زالت أثارها شاخصة إلى اليوم. لكن مع بداية الحرب العراقية-الإيرانية، توقفت الكثير من المشاريع الإنمائية الجديدة والمخطط لها سابقًا وأهمها مترو بغداد الذي خُطط له أن يمر تحت مدينة المنصور ويتوقف فيها.يخترق مدينة المنصور من وسطها شارع رئيس يسمّى بـ (شارع المعرّي) يبدأ من ساحة الفارس العربي وينتهي بتقاطعه مع شارع 14 رمضان، ويبلغ طوله 2,5 كم. وفي بداية إنشاء المدينة كانت أغلب جانبي هذا الشارع دور سكنية كأي دور أخرى من دور المدينة والعمارات التجارية قليلة جدًا ولكن بمرور الزمن ومع التطور العمراني للمدينة وتحسن العائد المالي للمواطنين، تحول هذا الشارع إلى شارع تجاري وتحّولت هذه الدور تدريجيًا إلى محلات وعمارات تجارية أضفت على المدينة جمالية أخرى وحركة اقتصادية مكتظّة، تجذب الناس بكثافة من كل مكان للتبضّع والتنزّه والاستمتاع بأجوائها المريحة. وفي الثلث الأخير من هذا الشارع وأمام مصرف الرافدين هناك ساحة خضراء أو دوّار بأربعة تقاطعات. في وسطها أنشئت تلّة صغيرة من التراب تكون منظورة للقادم أو الخارج من المدينة. وضعت على التلّة من الجانبين أرقام كبيرة على شكل جرّات مليئة بالمزروعات والورود تدل على تاريخ اليوم، (يوم /شهر/سنة) وتستبدل الأرقام فجر كل يوم من عامل مُعّين من البلدية. وهكذا تميّزت أغلب ساحات بغداد بجمالية خضراء وتفنّن في التصميم قبل تحويلها إلى إشارات مرورية، وإنشاء النافورات والنصب، من أبرزها تمثال رأس الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور، أحبّها ورعاها وأشرف عليها بشكل خاص أمينها الأسبق البغدادي إبراهيم محمد إسماعيل.في عام 1970، افتتحت سيدة عراقية تدعى بثينة سعيد الباجة جي، والمعرّفة بــ (أم غسان) -وهي من سكنة المدينة-محلًا لبيع الملابس النسائية في ذلك الشارع، خاص بالمطرّزات والحياكة والأشغال والملابس اليدوية المنزلية، ثمَّ تطوّر إلى ملبوسات وأزياء مستوردة راقية. هذا المحل حَمَل اسمًا لافتًا في حينها أزياء (لا فام-La famé) وتعني (المرأة) بالفرنسية. كانت شَجَاعَة منفردة منها، وتحدّيًا غير مسبوق لأول امرأة في بغداد تفتتح محلًا تجاريًا، تديره بنفسها وبتشجيع من زوجها وعائلتها، ما ميّزها عن أقرانها السيدات في ذلك الوقت، وميّز شارع المنصور التجاري بهذا الوقع الفريد، واستمرّت هذه المرأة العزوم بإدارتها المحل شخصيًا لأكثر من ربع قرن وحتى منتصف التسعينيات.

في نهاية السبعينيات وقعت وزارة النفط مع شركة يابانية عقدًا لإنشاء محطتي تعبئة وقود (بانزين خانة) جديدة لم يألفها المواطن، من حيث طريقة الإملاء أو طريقة التسديد، واختارت الوزارة مدينة المنصور في جانب الكرخ لتشييد إحداهما، فيما شيّدت الأخرى قرب الجامعة المستنصرية في جانب الرصافة فكانت حالة بهيّة للمواطن أن يرى مثل هذه المحطة الحديثة، وبات يقصدها دون غيرها لغرض التزوّد بالوقود، لكن تلك المحطتين أُهملت صيانتهما بمرو الوقت وتعطّلتا ورفعتا بعد سنوات لتعاد المحطات القديمة للعمل محلها، مثلما عادت حليمة إلى عادتها القديمة...!

من مميّزات مدينة المنصور الأخرى هو كثرة عدد المدارس الابتدائية والثانوية الحكومية لكون غالبية أبنائها هم من طبقة اجتماعية متعلّمة مثقفة ومتحضّرة، لذلك فإلى جانب تلك المدارس الحكومية تأسست مدارس أهلية مرادفة لها كي تستوعب ذلك الكم الهائل من التلاميذ، وعُرف عن هذه المدارس الأهلية برصانتها العلمية ونجاح إداراتها وكفاءة مدرسيها، وتخرّجَ فيها كوكبة من العلماء والمبدعين، ومن أبرزها مدارس المنصور التأسيسية (الروضة والابتدائية والثانوية)، ومدرسة نجمة الصبح وكذلك ثانوية الأمريكان، التي سمّيت لاحقًا بثانوية بغداد للبنات في المنصور، ويلتحق الطلاب بها من كل أنحاء مدينة بغداد وتنقلهم بباصاتها الصفراء المميّزة. إلا أن الحكومة أمّمت جميع هذه المدارس والجامعات الأهلية عام 1974 وساوتها مع مثيلاتها الحكومية من مبدأ تطبيق النظرية الاشتراكية في الدولة العراقية التي ثبتَ فيما بعد فشلها العلمي والعملي، وفيه قضت على التعليم المتقدّم. وأيقنت الحكومة ذلك الخطأ (بعد خراب البصرة)، وبدأت بالتراجع عنه تدريجيًّا حينما سمحت في التسعينيات بفتح مدارس ابتدائية وكليّات أهلية خاصة ...! وكما هو حال كل المدن العراقية فأن لدور العبادة من مساجد وجوامع مكانتها الطبيعية المنتشرة في أحياء مدينة المنصور، وإلى جانب هذه الدور، تأسست في مدينة المنصور ثلاث كنائس في أماكن متفرقة يرتادها بانتظام أصدقاؤنا من أبناء الطائفة المسيحية من داخل المدينة وخارجها صباح كل يوم أحد، وفيه تصدح أجواء المدينة بطنين أجراس تلك الكنائس، أما في الأعياد فيقام فيها القدّاس والطقوس والشعائر الدينية الأخرى. وهكذا هو جمهور مدينة المنصور ومنذ نشأتها كانوا متنوعين في الأجناس والأعراق ومختلفين في الديانات والطوائف، لكنهم متعايشون، متحابّون، متآلفون، أخوة كرماء لا يفترقون، لكن اليوم تغيّرت النفوس والقلوب والعقول وتغيّر معها كل شيء.

في عام 1983، تأسست أول قاعة فنية أهلية في المدينة، أسستها الفنانة التشكيلية الرائدة وداد الأورفة لي وأسمتها (قاعة الأورفة لي للفنون) واتخذت من بناية مدرسة الرافدين الأهلية سابقًا مكانًا لها. وفي جانبها وضمن مقتربات هذه القاعة افتتحت الأديبة والروائية ناصرة السعدون، مكتبة صغيرة في حجمها لكنها كانت كبيرة بمحتواها من كتب وإصدارات حديثة وصحف يومية محلية وعربية. وافتتح أيضًا الفنان رافع الناصري، مشغلًا خاصًا لإبداعاته الفنية، وأصبح هذا المكان رمزًا من رموز المدينة وعنوانًا للحركة الثقافة الفنية المتجددة بشكل عام، وملتقى الفنانين والمثقفين يقصدونها من كل صوب لزيارة معارضها ونشاطاتها الفنية الأخرى، ويحلمون بعرض نتاجاتهم فيه. وهذه القاعة الفنّية الرائدة انتقلت عام 2000، إلى مكان آخر أكبر بجانب نادي الصيد العراقي وتوسعت نشاطاته الفنية واستقطبت أجيالًا جديدة من الشباب الواعد والفنانين الكبار في مجالات متعدّدة إلا إنها وبعد احتلال بغداد عام 2003، تعرضت للتخريب والنهب، وسرقة كل لوحاتها الفنية.