مجلة تموز.. تحتفي بالشعر الايزيدي

تموز مجلة الجمعية الثقافية العراقية في السويد تحتفي في العدد 77 ربيع 2021 بالشعر الايزيدي الذي ضم مجموعة من القصائد لشعراء ينتمون لجيل الشباب أشرف على اعداد الملف الشاعر فريدون سامان الذي اختار مجموعة قصائد لشعراء ايزديين من ابناء كردستان العراق .

يقول الشاعر فريدون في تقديمه للملف: تدخل معظم نصوصهم في باب الحداثة الشعرية المصاغة بقوالب قصيدة النثر ...مجمل النصوص تعد خارطة من الفضاءات الجزئية ذات المغزى الرمزي والواقعي عن معاناتهم كشعب مضطهد ومشروع دائم لابادة جماعية من قبل المتطرفين فكريا ..)

من بين قصائد الملف نختار مقطعا من قصيدة بعنوان ايزيدي أنا للشاعر حجي خلات المرشاوي وهو من مواليد مدينة بحزاني / نينوى :

أيزيديٌّ أنا

أحمل وجع 74 إبادة

ومليون عام من البكاء

علاماتي الفارقة

فمٌ مغلق وارادة مشلولة

لايعرفني الربّ

و لاتحتويني خريطة طريق

تحتقرني الكتب السماوية

وتشمئز مني ملائكة الرحمن

لاصكوك غفران تشفع لي

ولا آيات تحصن أسواري

أنا مشروع دائم لجنة الآخر

كل من يقتلني اعتذر منه

إذا لم يصل الى جنته

وإذا وصلها لا أنتظر منه شكرا

حفل الملف بشاعرتين ايزيديتين هما خالدة خلات و فيان جمعة أسود من مواليد مدينة بعشيقة / نينوى

نقتبس مقطعا من قصيدتها لغات :

ما عادت،

اللغات كلها تكفيني

ولا ،

أشواق الحنين لحبيبي

أحتاجُ،

ألف رئة وانفاس فجر واحد

أنسج بها،

لوعة خيوط الضياع

لشعبٍ مُباعٍ ومُباح.

وأغتسل،

حد الاستحياء لأنظف ذنوب

الانين والصياح

لأمس رحل مع الرياح !!

ولأعيد لهذه الروح براءة الطفولة المستباحة

فما عاد ،

الدعاءُ يُـنجـيني ولا التوسلُ

للرب

يسعف أمة تبكي

أنا ،

الايزيدية إبنة الايزيدي

القابعة،

خلف قضبان حُمى التلاشي

المحكوم ،

عليها بالنفي دون أسلافي ....

ضم الملف ايضا قصائد للشعراء غزوان البسنو ، حسام الشاعر ، رعد القفان ، زياد حجي ،سالار الكوجك ، نعمت خلات حجي ، سفيان شنكالي ، قاسم حسين و كرم طباني .

ومن بين مواضيع المجلة نقرأ :

أصل الحياة والانسان ونظرية التطور ونشأة الكون للدكتور جواد بشارة .

و نشوء وارتقاء الانسان للدكتور عادل الحنظل.

بالاضافة الى مقالات وقصص وقصائد حفل بها العدد تستحق القراءة والرجوع اليها في المجلة .