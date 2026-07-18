مبدأ التناسب في القانون "أداة لتحقيق العدالة والتوازن بين السلطة والحقوق"

أولاً- مفهوم مبدأ التناسب:

يُعد مبدأ التناسب من المبادئ القانونية والفلسفية الأساسية التي تقتضي الموازنة بين الوسائل المستخدمة والغايات المراد تحقيقها، بحيث لا تكون القيود أو الأضرار الناتجة عن الإجراء القانوني مفرطة مقارنة بالمصلحة أو الفائدة المتحققة منه.

ويهدف هذا المبدأ إلى تحقيق العدالة ومنع التعسف في استعمال السلطة، بما يضمن التوازن بين الحقوق والمصالح المتعارضة.

وقد تبلور هذا المبدأ بصورته الحديثة في القضاء الإداري الألماني أواخر القرن التاسع عشر، ولا سيما في أحكام المحكمة الإدارية البروسية العليا، ثم انتقل إلى القضاءالدستوري الألماني ليصبح أحد المبادئ الأساسية في الرقابة على دستورية القوانين، قبل أن ينتشر لاحقاً في مختلف فروع القانون الوطني والدولي.

ثانياً- عناصر مبدأ التناسب:

يقوم مبدأ التناسب على ثلاثة عناصر رئيسة:

1- الملاءمة: أن تكون الوسيلة المختارة صالحة ومناسبة لتحقيق الهدف المشروع.

2- الضرورة: اختيار الوسيلة الأقل تقييداً للحقوق والأقل إضراراً بالمصالح من بينجميع الوسائل المتاحة التي تحقق الهدف ذاته.

2- التناسب بالمعنى الضيق: إجراء موازنة دقيقة بين المنافع المتحققة والأضرار الناجمة عن الإجراء، بحيث لا يُضحّى بمصلحة جوهرية من أجل تحقيق مصلحة أقل أهمية.

ثالثاً- مبدأ التناسب في القانون الدستوري وحقوق الإنسان:

أصبح مبدأ التناسب أحد أهم أدوات الرقابة الدستورية على القوانين والقرارات الإداريةالتي تمس الحقوق والحريات العامة.

ويُعرف في الفقه الدستوري بـ "اختبار التناسب" الذي يتضمن عادة أربعة شروط:

1- وجود هدف مشروع.

2- أن تكون الوسيلة ملائمة لتحقيقه.

3- أن تكون الوسيلة ضرورية ولا يوجد بديل أقل تقييداً للحقوق.

4- تحقيق توازن معقول بين المصلحة العامة والحقوق الفردية.

وتستند المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحاكم الاتحاد الأوروبي إلى هذا الاختبار عند تقييم مشروعية القيود المفروضة على الحقوق والحريات الأساسية.

تطبيق قضائي: (الموازنة بين الحياة الخاصة وحرية التعبير)

الحكم: محكمة النقض الفرنسية، الدائرة المدنية الأولى، 8 ديسمبر 2021 (رقم 20-13.560).

الوقائع: نشرت صحيفة "لوموند" مقالاً تضمن فحوى محادثات هاتفية بين وزير سابق وابنته، تم تسجيلها أثناء إجراءات قضائية كانت جارية ضده. بناءً على ذلك، رُفعت دعوى قضائية للمطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن انتهاك الحق في احترام الحياة الخاصة.

المبدأ القضائي: أكدت محكمة النقض على قاعدة جوهرية وهي:

أن الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في حرية التعبير يتمتعان بقيمة قانونيةمتساوية، ولا يطغى أحدهما على الآخر بصفة مطلقة مسبقاً.

وبناءً على هذا التساوي، يقع على عاتق "قاضي الموضوع" إيجاد التوازن بينهما عبرمسارين:

التوفيق: محاولة الموازنة بين المصلحتين المتعارضتين.

المفاضلة: لتحديد الحق الأَوْلى بالرعاية، أي إعطاء الأولوية للحق الذي يحميالمصلحة الأكثر مشروعية في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها.

وطبقت المحكمة اختبار التناسب من خلال الموازنة بين الحقين المتعارضين، مستندةً إلى معايير متعددة، منها:

مدى مساهمة النشر في نقاش يهم الرأي العام،

وصفة الشخص المعني،

وطبيعة المعلومات المنشورة،

وسياق النشر وآثاره.

وانتهت المحكمة إلى أن نشر تلك المعلومات كان متناسباً مع الهدف المشروعالمتمثل في إطلاع الجمهور على مسألة ذات أهمية عامة، وأن التقييد الواقع على الحقفي الحياة الخاصة لم يكن مفرطاً مقارنة بالمصلحة العامة المتحققة.

رابعاً- مبدأ التناسب في القانون الجنائي

يقوم مبدأ العدالة الجنائية على ضرورة تناسب العقوبة مع جسامة الجريمة المرتكبة،فلا تكون العقوبة أشد من مقتضيات الردع والعدالة، ولا أخفَّ بما يخلّ بحمايةالمجتمع، ويتجسد ذلك بما يأتي.

1- كتاب "في الجرائم والعقوبات":

شكّل مؤلَّف الفقيه الإيطالي سيزار بيكاريا نقطة تحول مهمة في الفكر الجنائي الحديث،إذ دعا إلى ربط العقوبة بمدى خطورة الفعل الإجرامي، ورفض العقوبات المفرطة والقاسية التي كانت سائدة في الأنظمة القديمة.

2- التناسب في الدفاع الشرعي: يظهر المبدأ بصورة واضحة في حالات الدفاع الشرعي؛ إذ يُشترط أن تكون القوة المستخدمة متناسبة مع الخطر المهدِّد، فلا يجوز -كأصلعام- استخدام قوة مميتة لمواجهة اعتداء غير مميت، إلا إذا كان ذلك هو الوسيلةالوحيدة اللازمة لدفع خطر حالٍّ يهدد النفس أو الغير.

خامساً- مبدأ التناسب في القانون المدني:

يُعد مبدأ التناسب من المبادئ التوجيهية التي تحكم العلاقات المدنية، ويظهر ذلك فيتطبيقات قانونية متعددة:

1- الدفاع الشرعي عن النفس أوالمال.

2- المسؤولية التقصيرية والتعويض: يجب أن يكون التعويض متناسباً مع حجم الضررالفعلي الذي لحق بالمضرور، بما يجبر الضرر تماماً دون أن يؤدي إلى إثراء غير مشروعأ وانتقاص من حقوق المتضرر.

3- العقود وحسن النية: يفرض مبدأ حسن النية أن تكون الالتزامات التعاقديةوالشروط الجزائية متناسبة مع طبيعة الالتزام ومحل العقد، وألا تنطوي على تعسف أواستغلال للطرف الضعيف.

4- إجراءات التنفيذ والتقاضي: يجب أن تكون الإجراءات التحفظية والتنفيذية متناسبةمع قيمة الحق المطلوب حمايته، وألا يترتب عليها ضرر للمدين يفوق المنفعة المرجوة للدائن.

سادساً- مبدأ التناسب في القانون الإداري:

يُعد مبدأ التناسب من أهم الضمانات القانونية المقررة للموظف العام، إذ يحميالوظيفة العامة من الإفراط في التشدد أو التساهل عند توقيع الجزاءات التأديبية.

وتخضع العقوبة التأديبية لرقابة القضاء الإداري من خلال "نظرية الخطأ الظاهر (أو الجسيم) في التقدير"، والتي تسمح للقاضي بالتدخل عندما يكون تقدير الإدارةللمخالفة أو العقوبة مشوباً بعدم تناسب واضح.

معايير التناسب في العقوبة التأديبية

1- المعايير الموضوعية: وتشمل طبيعة المخالفة، درجة جسامتها، حجم الضرر الناتجعنها، وأثرها في سير المرفق العام.

2- المعايير الشخصية: وتشمل السيرة الوظيفية للموظف، تاريخه التأديبي، ظروفه الشخصية، والملابسات المحيطة بارتكاب المخالفة.

سابعاً- مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني:

يُعدّ مبدأ التناسب أحد المبادئ والقواعد العرفية والاتفاقية الأساسية لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ويهدف إلى الحد من الآثار المدمرة للعمليات العسكرية.

ويُكرّس هذا المبدأ في اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام1977، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويستلزم تطبيقه إجراء موازنةدقيقة بين:

حجم الأضرار والخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين أو الأعيان المدنية.

الميزة العسكرية المباشرة والملموسة المتوقعة من الهجوم.

ويحظر القانون الدولي الإنساني الهجمات التي يُتوقع أن تُحدث خسائر مدنية مفرطةبصورة واضحة مقارنة بالميزة العسكرية المرجوة.

ويؤكد تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة(14) من القانون الدولي الإنساني العرفي، أن تقدير التناسب يجب أن يستند إلى الميزة العسكرية المباشرة والملموسة للهجوم المحدد ذاته، لا إلى الأهداف الإستراتيجية العامة (مثل كسب الحرب)، لأن تبني المعيار الإستراتيجي العام سيؤدي لتغليف العملالعسكري بغطاء شرعي يفرغ مبدأ التناسب من مضمونه الإنساني.

إسقاط واقعي: تُمثل الحرب الشاملة على غزة تجسيداً صارخاً لسياسة عدم التناسبالفج بين الغايات العسكرية والدمار الشامل المتحقق على الأرض. ومن خلال التذرعبأهداف إستراتيجية فضفاضة، تسعى السردية الصهيونية إلى اختزال القانون الدولي في قالب شكلي، لشرعنة الحجم الهائل للضحايا المدنيين وتحويل التدمير الكليللمنشآت الحيوية إلى أمرٍ واقع تحت مسمى "الضرورة والتناسب الإستراتيجي".

ثامناً- مبدأ التناسب وتفسير القوانين:

لا يقتصر مبدأ التناسب على كونه قاعدة موضوعية في فرع قانوني معين، بل هو أداة تفسيرية عامة يُستعان بها لترجيح المعاني القانونية عند تعارض النصوص أو غموضها.

وبموجب هذا المبدأ،

1- يُلزم المفسر بتقديم تفسيرٍ منطقي يتوافق مع مقتضيات العقل والعدالة، ويلائم روح المجتمع وقيمه الراهنة دون غلوٍّ أو تفريط.

فعند تزاحم المصالح، يُستخدم التناسب كمرشدٍ توجيهي للقاضي والمشرّع معاً لتحقيق التوازن بين مقتضيات النظام العام وصيانة الحقوق والحريات، بما يمنع الشطط والتعسف في التطبيق العملي.

2- التوافق مع العقل (المنطقية):

العقل يرفض استخدام وسائل ضخمة لتحقيق أهداف بسيطة (مثل فرض عقوبة مغلظة جداً على مخالفة مرورية بسيطة بحجة حفظ النظام). مبدأ التناسب هنا يتدخل كأداة "منطقية" تحكم العلاقة بين الغاية والوسيلة، ليضمن أن التفسير القانوني يقبله العقل البشري السليم ولا يصطدم بالمنطق البديهي.

3- الملائمة لروح المجتمع:

النصوص القانونية ليست قوالب جامدة؛ بل هي كائنات حية تتنفس بروح المجتمع.

التناسب يمنح القاضي المرونة لتفسير النص بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، فلا يأتي التفسير مغترباً عن واقع الناس أو صادماً لثقافتهم وقيمهم السائدة.

4- منع الغلو (الوسطية والاعتدال):

العدو الأول لمبدأ التناسب هو "الغلو" (سواء غلو السلطة في التقييد، أو غلو الأفراد في استخدام الحق).

التناسب هو أداة "الوزن والقياس" التي تمنع الشطط في التأويل، وتضمن أن يقف القانون دائماً في منطقة الوسط العادلة دون إفراط في العقاب أو تفريط في الحماية.

تاسعاً- فلسفة التناسب في الإعلام الاستقصائي الجنائي

يهدف هذا الفرع المتخصص من العمل الإعلامي إلى كشف الحقائق المستورة، وتسليط الضوء على الثغرات في التحقيقات الرسمية، ومتابعة مسار الجرائم وتحليل آثارها المجتمعية.

وبالقياس على الحكم التاريخي الصادر عن محكمة النقض الفرنسية في 8 ديسمبر2021 (المشار إليه آنفاً)، وإسقاط منهجيته (مبدأ التناسب واختبار الموازنة) على قضية"نشر أخبار التحقيقات القضائية من قبل الإعلام" في مواجهة "سرية التحقيق وحق المتهم في المحاكمة العادلة وقرينة البراءة"، نجد أنفسنا أمام معادلة قانونية دقيقة تتطلب التوفيق والمفاضلة:

1. طرفا المعادلة المتعارضان:

الحق الأول (حرية الإعلام والشفافية): يستند إلى حق المجتمع في المعرفة والرقابةعلى أعمال السلطات، ومتابعة القضايا التي تمس الرأي العام (مثل قضايا الفساد)،انطلاقاً من أن الأحكام تصدر باسم الشعب وضد أي شخص مهما كان منصبه.

الحق الثاني (سرية التحقيق وقرينة البراءة): يستند إلى المبدأ الدستوري "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، ولأن النشر المبكر للتفاصيل قد يؤثر على مجرى العدالة، أو يضغط على الشهود والقضاة، أو يلحق بالمتهم تشهيراً لا يمكن تداركه في حال صدور حكم ببراءته لاحقاً.

2. معايير اختبار التناسب في النشر الإعلامي:

بناءً على مبدأ التساوي بين الحقين، لا يمكن تفعيل المنع المطلق للنشر ولا الإباحةالمطلقة له، بل يخضع الأمر لرقابة القضاء عبر المعايير التالية:

أ. مدى مساهمة النشر في نقاش يهم الرأي العام: هل يتعلق التحقيق بمسألة تمسمصالح المجتمع مباشرة (كالهدر المالي أو سلامة الغذاء)؟

إذا كان كذلك، ترجح كفةالمعرفة العامة.

أما إذا كان النشر بدافع الإثارة الرخيصة أو تصفية الحسابات، تسقطحجة المصلحة العامة.

ب. صفة الشخص المعني (شخصية عامة أم فرد عادي): الشخصيات العامة والمسؤولون يخضعون لرقابة الرأي العام بدرجة أكبر. فإذا كان المتهم وزيراً يُشتبه في استغلاله للسلطة، فإن حاجة الجمهور للاطلاع تفوق رغبته في السرية.

أما إذا كان المتهم مواطناً عادياً في قضية بسيطة، فإن نشر اسمه يعد انتهاكاً غير متناسب لقرينة براءته وحياته الخاصة.

ج. طبيعة وسياق المعلومات المنشورة: يجب التمييز بدقة بين:

نشر وقائع موضوعية مجردة: (مثل الإعلان عن فتح تحقيق في قضية معينة دون جزم بالإدانة)، وهو أمر مقبول ويخدم الشفافية.

نشر أدلة التحقيق السرية: (مثل محاضر الاستجواب، التسجيلات، أو الاعترافات الأوليةالتي لم تثبت قضائياً)، وهو ما يفسد التحقيق ويخل بالمحاكمة العادلة.

د. آثار النشر (الضرر المحتمل):

تجنب إقامة "محاكمة إعلامية موازية" تدين المتهم اجتماعياً قبل كلمة القضاءالفصل. فإذا كان النشر سيؤدي لتدمير حياة المتهم قبل ثبوت التهمة، فإنه يكون إجراءً مفرطاً وغير متناسب.

ولذلك، يُشكل مبدأ التناسب حلقة الوصل المثالية بين الشرعية والعدالة؛ فهو يمنع تعسف السلطة من جهة، ويحول دون تعطيل المصلحة العامة من جهة أخرى.

وبذلك أصبح معياراً موضوعياً لقياس عدالة القرار القانوني ومشروعية تدخل السلطة العامة في حريات الأفراد.

خاتمة

أصبح مبدأ التناسب اليوم أحدالمبادئ الكونية المشتركة بين الأنظمة القانونية المعاصرة، ممتداً بأثره من القانون الدستوري والإداري إلى القانونين المدني والجنائي، وصولاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وهو الأداة القضائية الأهم لتحقيق التوازن بين السلطة والحرية، وبين المصلحة العامة والحقوق الفردية، بما يضمن صيانة دولة القانون ويمنع الانزلاق نحو التعسف والإفراط.