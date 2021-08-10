ماذا وراء زيارة بارزاني الى ايران؟

الزيارة التي قام بها رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الى ايران يوم الخميس (5 آب 2021)‏ كانت تمر بهدوء وسلاسة ودون ضجيج إعلامي كبير أو إثارة حفيظة الدبلوماسية العراقية وبعض الأحزاب المتنفذة، لولا ان حولتها ايران الى زيارة مثيرة للجدل تتصدر الأحداث والأخبار الساخنة وتفضي الى ازمة مصطنعة، الرجل تلقى دعوة رسمية عادية لحضور مراسم تنصيب رئيس جديد لايران "إبراهيم رئيسي" الى جانب 73 زعيما ورئيسا من مختلف ارجاء الدنيا، ولبى الدعوة بعفوية وعن طيب خاطر ولكن عند وصوله مطار طهران وجد علم كردستان منتصبا أمامه بجانب العلم الإيراني دون العلم العراقي! وجد الأمر عاديا فهو ضيف يمثل الإقليم ولا يمثل العراق!

لم يعر له أهمية كبيرة. وتابع مهمة إتمام بروتوكول الزيارة واجرى لقاءات متتابعة مع رئيس الحكومة الجديدة ورئيس البرلمان و..من ثم..عاد الى ارض الوطن!

ولكن القضية لم تنته بعد، فقد اثار عدم رفع العلم العراقي عند استقبال رئيس الإقليم لغطا كثيرا في الأوساط العراقية شمل بعض النواب واعضاء الأحزاب الموالية لإيران وطالبوا طهران بتوضيح موقفها الذي يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية ويسيء الى سيادة العراق! وفق ما صرح به النائب عن تحالف الفتح حامد عباس الموسوي. وأضاف الموسوي إن ‏“رفع علم الاقليم بهذه الطريقة فيه اساءة بالغة لسيادة العراق".

وأمام سيل الانتقادات العراقية لتصرف إيران ، سارعت وزارة خارجيتها الى تبرير موقفها من الامر بانها "خطأ بروتوكولي!" ويبدو ان هذا التفسير لم يلق ترحيبا لدى مراقبين ومحللين سياسيين عراقيين، فقد عده"احسان الشمري "رئيس مركز التفكير السياسي تصرفا مقصودا ف«إيران لديها دولة ومؤسسات ومن المستبعد أن تكون وقعت في خطأ بروتوكولي، أظن أن تغاضيها عن رفع العلم ‏العراقي خلال استقبال رئيس إقليم كردستان كان مقصوداً، وتقف خلفه أهداف محددة!"

وهذا صحيح، فلا يمكن ان يخطيء دهاقنة السياسة الإيرانية في امر يتعلق أساسا بالأمن القومي الإيراني ولا يقبل سهوا أو إهمالا، كل شيء مدروس ومخطط سلفا.. ولكن لماذا اقدمت على هذا الفعل وهي تعرف مسبقا انه يثير زوبعة سياسية وهي في غنى عنها او ربما يؤثر سلبا على علاقاتها مع حلفائها العراقيين، ربما أرادت فعلا ان ترسل إشارة تنبيه وتحذير الى بعض فصائله ا"الولائية"بضرورة الالتزام بأوامر طهران حرفيا دون قيد او شرط والا فالبدي ل"الكردي"موجود! وربما ارادت ان تفتح صفحة جديدة مع إقليم كردستان ومع حزب الديمقراطي الكردستاني الذي يهيمن على السلطة على الأقل في المرحلة الحالية وقبيل انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها في الإقليم( اظهار حسن نية!) ، وربما تريد إيران من وراء وضع العلم الكردي لدى استقبال نيجيرفان بارزاني ان يؤثر في الموقف الكردي المؤيد لبقاء القوات الامريكية في العراق ..واخيرا قد يكون الموقف الإيراني شخصي بحت اكراما لرئيس الإقليم الذي يتمتع باحترام خاص لدى الإيرانيين، فالاستقبال الكبير الذي حظي به يدل على مكانته الرفيعة لدى الإيرانيين وتقديرهم له كزعيم سياسي محنك ارسى علاقات متوازنة وممتازة معهم طوال سنوات ترؤسه لحكومة الإقليم..