ماذا في مأرب

تتوالى الضربات بين التحالف السعودي واليمن ومنذ اسبوع حول مأرب وكنا نفهم اليمن على انها بلاد بنى سداً مائياً يسمى المأرب لكنها وبعد الجفاف المائي تبين انها تحوي مكمناً نفطياً كبيراً واذكر في حينه ان الحكومة العراقية جعلت مبالغ طائلة على حفارات خاصة والارض من الصخور الجرانيت طبعآ كلفت شركة المياه الجوفية التي ترأسها المهندس سعدي الدزئي وفي احد الابار تعطلت ثلاث حفارات الغالية ربما تجاوز الربع مليون دولار لمرحلة كانت القرى اليمنية تعيش عصر ما قبل الحضارة فكانت القوافل العراقية تدفع ( اتاوة ) لرؤساء القبائل كارضية عبور لاراض كل قبيلة وهم يعرفون اننا عراقيون نريد ان نحفر ابارآ مائية فبدلآ من الماء خرج النفط الامر الذي حول اليمن السعيد لعدة سنوات انتهت بإدخالها قائمة الدول الممنوعة عن الإنتاج النفطي كجنوب السودان وسوريا وعدة مناطق أخرى ولما لم تحو لجأت ( الكونسورتيوم ) الى منع ليبيا والعراق وايران ونيجيريا الى مصيبة صبت على اليمن والسودان و. و.

فماذا تريد دول التحالف السعودي ومن خلفها دول عظمى الى ان صار في مجاعة 14 مليون يمني وهي امور صار من الصعوبة بمكان معرفة اسرار هذه الطلاسم .

وهكذا صار سد مأرب المائي سد مأرب النفطي لحين اوجد اليمنيون لانفسهم المسيرات والبالستيات ولربما ليس هذا غيثآ في فيض ولا احد قادر على ان يوقف نزيف المال السعودي ولا المجاعة الجماعية لليمن بل تداخلت الخليج والجزيرة العربية بحيث سنبقى جياعآ الى ان تعود الصخور الزيتية الامريكية الى الحياة لابل وتبقى دول النفط المنتجة مثل عقارب في شلائل الصوف لاتستطيع الخروج منها وليس هنالك دولآ لها قلب اوعاطفة او انسانية لاسكات فرقعات الصواريخ في حين ان ضربات في صميم الصناعة النفطية تزداد انتاجآ وقد تحضرت لمثل هذا الدم كلما ضربت زادت الانتاج النفطي كي تضرر هي ولا يتضرر الدنيا .