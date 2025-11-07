لماذا نصوّت لقائمة (275)، قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني؟

في لحظات التاريخ الفارقة، تقف الشعوب أمام خيارات تحدد مصيرها لعقود قادمة، وها هو الشعب الكوردستاني اليوم يقف على أعتاب محطة انتخابية حاسمة تتطلب منه وعياً عميقاً بماضيه المجيد وحاضره الواعد ومستقبله المشرق. إنها لحظة تستدعي منا جميعاً أن نستذكر المسيرة الطويلة التي خاضها شعبنا الصامد، تلك المسيرة التي رسم معالمها القائد التاريخي الرئيس مسعود بارزاني، الذي لم يكن مجرد زعيم سياسي، بل كان ولا يزال رمزاً حياً للإرادة الحرة، ومهندساً للخطاب الوطني الذي وحّد الصفوف تحت راية كوردستان الحرة الكريمة.

لقد نجح الرئيس بارزاني عبر عقود من النضال والكفاح في صياغة خطاب وطني أصيل ينبع من عمق التراث الكوردي ويتطلع نحو آفاق الحداثة والتقدم، خطاب يوازن بين الحفاظ على الهوية القومية والانفتاح على العالم، بين الأصالة والمعاصرة، بين الثبات على المبادئ والمرونة في الوسائل. هذا الخطاب الذي بثّ روح الأمل في نفوس الملايين من الكوردستانيين، ووحّد الكلمة في أحلك الظروف، وحوّل التحديات إلى فرص، والمحن إلى منح، أصبح اليوم منهجاً متكاملاً تسير عليه قيادات كوردستان الشابة والواعية التي تحمل المشعل بكل أمانة واقتدار.

إن دعوة الرئيس بارزاني المستمرة للتكاتف ورصّ الصفوف لم تكن مجرد شعارات سياسية تُردد في المناسبات، بل كانت ولا تزال فلسفة عميقة تدرك أن قوة الكورد تكمن في وحدتهم، وأن تشتتهم هو السبيل الوحيد لضعفهم، وأن العدو الحقيقي ليس خارج الحدود فحسب، بل هو الفرقة والشقاق الذي قد يتسلل إلى الصفوف الداخلية.

وإذ نستعرض هذا الإرث الثمين، لا يمكننا إلا أن نشيد بالترجمة العملية لهذه الرؤية على أرض الواقع من خلال حكومتي نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، اللتين حوّلتا الخطاب إلى إنجاز، والحلم إلى حقيقة ملموسة يعيشها المواطن الكوردستاني في حياته اليومية.

لقد شهد إقليم كوردستان نهضة تنموية شاملة طالت مختلف القطاعات، من البنية التحتية التي شهدت تطوراً غير مسبوق في شبكات الطرق والجسور والمطارات، إلى قطاع الصحة الذي باتت مستشفياته ومراكزه الطبية تضاهي نظيراتها في الدول المتقدمة، ومن قطاع التعليم الذي أصبحت جامعاته ومعاهده منارات للعلم والمعرفة تجذب الطلاب من مختلف أنحاء المنطقة، إلى الاستثمارات الضخمة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة. هذه الإنجازات لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت ثمرة رؤية استراتيجية واضحة المعالم، وإدارة حكيمة للموارد، وإيمان عميق بقدرة الشعب الكوردستاني على بناء مستقبله بيديه.

إن حكومات نيجيرفان بارزاني أرست دعائم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وفتحت نوافذ التواصل مع العالم، وعززت مكانة كوردستان على الخريطة الإقليمية والدولية، بينما واصلت حكومة مسرور بارزاني مسيرة البناء والتطوير بخطوات ثابتة وطموحة، مواجهةً التحديات الاقتصادية الكبرى بسياسات إصلاحية، ومعالجةً الأزمات بحنكة، ومضيةً قدماً نحو تحقيق رؤية كوردستان الحديثة القادرة على المنافسة والازدهار.

لقد أثبتت القيادتان أن الوفاء لإرث الرئيس بارزاني لا يكون بالكلام والشعارات، بل بالعمل الدؤوب والإنجاز المستمر والتطوير المتواصل لكل ما من شأنه أن يرفع مستوى معيشة المواطن الكوردستاني ويحفظ كرامته ويصون حقوقه.

واليوم، وفي هذه المحطة الانتخابية المهمة، يقف كل مواطن كوردستاني أمام مسؤولية تاريخية لا تقل خطورة عن المسؤوليات التي تحملها الأجداد في ساحات الكفاح والنضال. إن التصويت للحزب الديمقراطي الكوردستاني ليس مجرد اختيار حزب سياسي من بين أحزاب عديدة، بل هو تصويت للاستمرارية والاستقرار، تصويت للتجربة والخبرة، تصويت للإنجازات الملموسة لا للوعود الخيالية، تصويت للوحدة الوطنية لا للفرقة والانقسام، تصويت لمن أثبتوا في الميدان قدرتهم على القيادة والإدارة والتطوير.

إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي قاد المسيرة الكوردية عبر أصعب المراحل، والذي حافظ على الإقليم في وجه العواصف والتحديات، والذي بنى المؤسسات وطور البنية التحتية وعزز العلاقات الدولية، هو اليوم الأجدر بثقة الناخب الكوردستاني الواعي الذي يدرك أن اختياره اليوم سينعكس على حياته وحياة أبنائه وأحفاده لسنوات طويلة قادمة.

إن الشعب الكوردي عانى الكثير عبر تاريخه الطويل من ويلات التشتت والانقسام، وذاق مرارة الخلافات الداخلية التي كانت تضعفه أمام أعدائه وتحرمه من تحقيق أهدافه المشروعة. لذا فإن الدرس الأهم الذي يجب أن نتعلمه من تاريخنا هو أن القوة في الوحدة، وأن التقدم لا يتحقق إلا بالتكاتف، وأن بناء الوطن يتطلب من الجميع أن يضعوا المصلحة العليا فوق كل اعتبار. وهذا بالضبط ما يمثله الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي كان دائماً رمزاً للوحدة الوطنية، وحاضناً لجميع مكونات الشعب الكوردستاني، وداعياً دائماً للحوار والتفاهم وحل الخلافات بالطرق السلمية الحضارية.

إن إنعاش البنية التحتية لإقليم كوردستان ليس ترفاً أو رفاهية، بل هو ضرورة حتمية لبناء اقتصاد قوي قادر على توفير فرص العمل للشباب، وتحسين الخدمات للمواطنين، وجذب الاستثمارات التي تدفع عجلة التنمية. وقد أثبتت حكومات نيجيرفان بارزاني وحكومة مسرور بارزاني فهماً عميقاً لهذه الحقيقة من خلال المشاريع العملاقة التي نفذت والتي لا تزال قيد التنفيذ في مختلف مدن وقصبات الإقليم. إن من يسافر اليوم عبر طرقات كوردستان، ومن يزور مطاراتها الحديثة، ومن يشاهد مشاريعها الإسكانية والصناعية والزراعية، لا يملك إلا أن يدرك حجم التحول الكبير الذي شهده الإقليم، وأن يقدر جهود القيادة الحكيمة التي جعلت من هذا التحول واقعاً ملموساً رغم كل الصعوبات والتحديات.

في الختام، فإن هذه الانتخابات هي فرصة ذهبية لكل كوردستاني غيور على مستقبل كوردستان أن يعبّر عن وفائه للمسيرة الوطنية، وعن تقديره للإنجازات المتحققة، وعن ثقته بالقيادة التي أثبتت جدارتها.

إن التصويت لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني المرقم (275)، هو تصويت لاستمرار مشروع البناء والتطوير، تصويت لحماية المكتسبات والدفاع عن الحقوق، تصويت لتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة كل محاولات الفرقة والتشتيت.

دعونا نكون جميعاً على مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا، ولنجعل من صوتنا الانتخابي رسالة واضحة بأن الشعب واعٍ لخياراته، موحّد في صفوفه، عازم على مواصلة مسيرة البناء والتقدم. إن كوردستان تستحق منا أن نكون في يوم الانتخابات كما كان آباؤنا وأجدادنا في يوم الكفاح والنضال: متحدين، أقوياء، واثقين بأن المستقبل لنا ولأجيالنا القادمة.