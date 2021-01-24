لماذا البارزاني مستهدف؟

يعد الرئيس مسعود بارزاني أحد أبرز السياسيين في العالم الذين ناضلوا من أجل الحقوق المشروعة لشعبة، ونجح في قيادة التحول في كوردستان الى نظام ديمقراطي وتعددي يحفظ للكل الاحترام.

نعم وقد قضى بارزاني اكثر حياته في الجبال والثورات ضد الأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية، ثم أصبح أول رئيس لاقليم كوردستان، ولعب دورا بارزا في الترويج للسلام بين المكونات الاساسية كافة في كوردستان والعراق والمنطقة، ان الإشاعات من بعض الدول ضد حقوق الشعب الكوردي تحاول بكل الطرق استهداف الرموز الوطنية وتجاهل المسالة الكوردية.

بارزاني هو رمز لحركة التحرر الكوردستانية، كان دائما تحت المجهر من قبل أعداء الشعب الكوردي ومستهدف ودائما من قبل العدو، استمرارا لدوافع سياسية أساسية مثل الدعاية السخيفة للإضرار بشخصية عظيمة. في فيلم دعائي حصري من أجهزة استخبارات دولة ما، حاول الحد من جهود الرئيس بارزاني في الحرب ضد إرهابيي داعش، خاصة عندما كان إرهابيو داعش قريبين من أربيل. في زمن الحرب ضد إرهابيي داعش، وبشهادات من دول كبرى، ولا سيما التحالف الدولي الذي أكد أن الرئيس بارزاني كان ولا يزال قائدا كبيرا في الحرب ضد الإرهابيين.

إن التصور الدعائي لبعض الدول لتقويض شخصية بارزاني هو استمرار للسياسة الديماغوجية، ليس فقط بالنسبة لبارزاني، بل لتقويض المسألة والثورات الكوردية المحاصرة، التي تعد من أنقى الثورات وأنظفها في العالم.

بارزاني أثبت للعالم أن الكورد لم يركعوا أمام التهديدات بأي ثمن مهما كانت ثمنها، وأن الشعب الكوردي كان ولا يزال يدعم بارزاني في كل خطوة يخطوها لصالح الشعب.

إذا عدنا إلى التاريخ، نرى أن الحركة الكوردية بقيادة بارزاني كانت من الحركات الشعبية القوية لتحقيق الاحلام وحقوقهم المشروعة، كما رأينا في اتفاق مارس 1970، قرار الفيدرالية من البرلمان الكوردستاني عام 1992، ومن اهما قرار استفتاء استقلال كوردستان تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة لصالح استقلال كوردستان، ثم قاومت هجمات عناصر من القوات العراقية، وخاصة الحشد الشعبي. كل هذه الانتصارات جعلت العدو يحصي ألف حساب بارزاني في كل خطوة. لماذا يتم استهداف بارزاني؟ هذا سؤال نسمعه دائما، العدو قبل أن يعرف الصديق جيدا أن أي قرار يصدر للكورد، مهما كان لا يمكن إتمامه دون موافقة بارزاني على ذلك القرار. نعم هذا هو بارزاني، يعد الرئيس بارزاني حالة لن تتكرر بكل المقاييس ، سواء كنت من مؤيديه أو معارضيه لا يمكنك إنكار أن البارزاني كاريزما بكل المقاييس.