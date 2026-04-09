لبنان: ضحية فخ لغوي

يدور الخلاف حول مفارقات "الهدنة" الحالية، أن بنودها في النسخة الفارسيّة تختلف عن الإنجليزيّة، أمّا في الواقع فإنّ لبنان حاليًا تتعرّض إلى أعنف هجوم، وهذه المفارقة بين النصّ الدبلوماسي والواقع الميداني، تجسّد تماماً جوهر الخداع الاستراتيجي وحرب الروايات التي ترافق الصراعات الكبرى.

التناقض الّذي نلاحظه ليس مجرّد خطأ عابر في النقل أو الصياغة، بل هو سياسة مدروسة يمكن قراءتها على إنّها فخ للخطاب المزدوج في الترجمة، لأنّ اختلاف بنود الهدنة بين النسختين تبرز نموذجية للخطاب الازدواجي حيث يُطوّع النص ليناسب جمهورين متناقضين، فالنسخة الإنجليزية موجّهة للمجتمع الدولي والوسطاء، وتتبنّى لغة قانونيّة براغماتيّة، تركز على مصطلحات كخفض التصعيد، والالتزامات المتبادلة، أو الضمانات الأمنيّة، لتبدو للأطراف بمظهر المتعاون الّذي يحترم قواعد النظام العالمي.

أمّا في النسخة الفارسيّة، فهي تُهندس للاستهلاك الداخلي ولطمأنة الحلفاء، فهنا تتغيّر المفردات وتُشذّب التنازلات، لتتحوّل صيغ التراجع التكتيكي إلى صمود، وتُغلّف البنود القاسية بلغة المقاومة والانتصار وعدم الانكسار للحفاظ على تماسك الجبهة الداخليّة.

وفي التحليل الموضوعي، يبرز التحدّي الأكبر في تفكيك هذا الفخّ اللغوي، فالركون إلى ترجمة حرفيّة لأيّ من النسختين يعني فعليًّا الترويج لنصف الحقيقة أو تمرير دعاية سياسيّة لطرف دون آخر.

لذلك نلجأ إلى البحث عن قرائن على أرض الواقع، لنرى ما يحدث في لبنان الآن هو المفارقة الأكثر دمويّة فهي التناقض بين الحديث عن هدنة وبين ما يتعرّض له من هجوم عنيف.

وهذا يعكس تكتيكاً عسكريّاً وتفاوضّياً مفاده حرق الأرض قبل الجلوس على الطاولة، والتلويح بفصل الساحات.

الحديث عن السلام على الورق غالباً ما يُعمّد بالدم على الأرض، الوثائق تُترجم وتُعدّل وتُفسّر، لكن الضحايا والدمار في مدن مثل بيروت أو الجنوب اللبناني هي الحقيقة الوحيدة غير القابلة للترجمة المزدوجة.

وأخشى ما أخشاه، أن يكون العراق في هذه المرحلة، قد وضع نفسه في مهبّ التيه.