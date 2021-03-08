لا شك آن المجتمع الايزيدي قدم الكثير من التضحيات خاصة بعد المٱسي التي لحق به اثناء اطالة يدالغدر في الثالث من آب/اغسطس عام ۲۰۱٤ من قبل تنظيم داعش الٳرهابي والتي راحت ضحيتها الاف من المواطنين في شنكال وخاصة النساء منهم، إن ما جرى للمرٲة في هذه المدينة تعتبر من الجرائم الٲخلاقية ضد الانسانية بكل المقايس ارتكبوها المجرمون ضد الٳبرياء .

لا يزال هناك الكثير من المخطوفين والمخطوفات من المكون الايزيدي بيد هذا التنظيم الاجرامي و مصيرهم مجهول حيث نسمع بين الحين والأخر تحرير البعض منهم عن طريق مكتب ٳنقاذ المختطفين الايزيديين التابع للسيد نيجيرفان البارزاني لكن يوجد هناك عدد كبير لم يتحرروا بعد حيث أن المجموع الكلي للمخطوفين يصل الى حوالي (2768) الاناث :1298 الذكور : 1470 عدد الباقين لحد الان .

لذا أقترح ما يلي بمناسبة اليوم العالمي للمرٲة :

* على المجتمع الدولي التدخل السريع لٳنقاذ ما تبقى من المخطوفين والمخطوفات .

* على كافة الشرائح من ٲبناء المجتمع الكوردي بشكل عام و بالاخص ٲبناء المكون الايزيدي القيام بالمطالبة لتحرير ما تبقى من المختطفين واستنكار ما يحدث لابناء شنكال من النازحين في المخيمات وما يلحق بهم من اضرار الحرق والقتل لٲي سبب كان.

* على النشطاء المدنيين والاعلامين والمثقفين الاهتمام بقضايا مجتمعهم عبر جميع وسائل الاعلام.

* على الجميع العمل مع الجهات ذات العلاقة لتحرير المحتجزات الايزيديات لدی (p.k.k).

* يعتبر يوم الثامن من ٱذار اليوم العالمي للمرٲة على الجهات الرسمية والمعنية من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الانسان أن تدافع عن حقوق المرٲة الايزيدية النازحة في جميع محافلها الرسمية .

لكون ما حدث للمرأة الايزيدية من ويلات لم تشهده الانسانية من قبل حيث بشاعة التعامل تجاهها لكنها بالرغم من كل ذلك تبقى تؤمن بمبادىء الانسانية وتتحدى كافة الظروف الصعبة.

لايخفى ان جرائم داعش الٳرهابي وما ارتكبوه من الخروقات بحق المدنيين في شنكال وبالاخص ٲبناء المجتمع الايزيدي منافية من جميع الٲعراف الدولية والانسانية ، لاينكر ما تعرض لها المرٲة الايزيدية على مر التاريخ وكانت حصتها في كل مرحلة الظلم والاضطهاد وان ما تعرضت لها اليوم في المخيمات في ظل النزوح تعد كارثة بشرية تفوق جميع التصورات والاعراف الانسانية، لذا يجب علی الحكومة محاسبة كل من تسبب في ٳيذاء النساء ويوجه له اقصى انواع العقوبة وهذا من ابسط حقوق المرأة لتعيش بأمان.

نتمنی ٲن يتم تطبيق قانون الناجيات الايزيديات بحذافيرها كي يضمن حقوقهم المشروعة من ٲجل تخفيف المعاناة على كاهلهم ، كما نطلب في يوم العالمي للمرٲة حكومة بغداد وحكومة ٳقليم كوردستان البحث عن كافة المختطفين الايزيديين الذين لا يزال يواجهون مصير مجهول بالتنسيق مع الجهات الدولية والرسمية......

بهذه المناسبة نبارك المرٲة الايزيدية وهي تعيش ظروف غير طبيعية ونتمنى لها حياة حرة كريمة وتمارس حقوقها المشروعة.