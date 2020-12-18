كوردستان.. التجربة الناجحة

فكما نعلم ان تجربة كوردستان الناجحة كانت وما زالت محط انظار المحيط الاقليمي والدولي ونموذجا للازدهار والتنمية يقتدى به الاعداء قبل الاصدقاء في الوقت الذي كان يغرق فيه بقية مناطق العراق في اتون الفوضى وانعدام مقومات الحياة الانسانية الكريمة عندما اصبح شعب كوردستان على وشك وضع اخر لبنة من بناء الحلم الذي انتظره بالتفاني كقيادة وشعب و حلم التحرر والاستقلال ومداك الوقت توالى المخطط تباعا لقتل هذا الحلم على مختلف الأصعدة , بدأت بخيبة الاستيلاء على اورشليم كوردستان ثم الحرب الاقتصادية للماس بلقمة المواطن البسيط

ترى هل توقفوا عند هذا الحد ؟ كلا , فبغض النظر عن دلائل الايادي الخفية لواد الثوابت والمرتكزات الذي استمر عليه شعبنا لأجيال وناضل لا جله, الواقع يقرأ ذالك شئنا ام ابينا ! . تقول المفكرة روشان بدرخان " اعطني وحده الشعب الكوردي , اعطيك كوردستان مستقلة " . ما حدث ويحدث كانت نتيجة طبيعية نظرا للبروباغندا الاعلامية المعادية وتأليب الرأي العام ضد قيادته كذلك لتعميق الشرح والخلاف بين الاحزاب الكردستانية . لقد جعلوا لقمة العيش احدى وسائل الضغط على مواطنينا ومن جهة اخرى الامتناع عن دفع مستحقاتهم

والسؤال هنا , هل يراد بنا الغرق في اتون الفوضى ويصبح ما انجزته كوردستان هباءا منثورا ؟

نعم بالفعل هم ماضون في مخططاتهم , تشكيلات في كركوك ليكون ندا للبيشمركة ان طرا تغيير ما , ام تهيئة لاقتتال الكردي _الكوردي فماذا نحن فاعلون ؟ فاعتبروا يا اولي الالباب

هل تتكرر ساحة التحرير في السليمانية ليأتي ثم يتسلل جهات ويركب الموجة لأغراضه الشخصية

مما لاشك فيه ان ممن يريد الاصطياد في الماء العكر حيث لا يخفون نواياهم السيئة بالأساس رغم ان لقمة العيش حق مشروع

عزيزي للحظة قف وتساءل , الاخرون يرممون بيوتهم لخوض غمار الانتخابات

فهل تكون حطبا لنار فتنه يوقدها اخرون نكاية بقيادتك واستقلال قراره السياسي المختلف نوعا ما عن الاخرين ؟

من المستفيد من خروجك العفوي الان حيث ان حرمانك من مستحقاتك لا يقتصر على اهل السليمانية العزاء الكرام بل معظم مدن كوردستان , الملام حكومة بغداد من حرمانك لغاية في نفس يعقوب ام حكومتك .؟

واضيف على مما سبق , سواء كان غليان شعبي عابر ام سيناريو مصطنع , الحفاظ على المكتسبات والتمسك بالقضية اهم من المهاترات الحزبية والمصالح الشخصية

مستقبل كوردستان وثوابت شعبه فوق التنافس السياسي , نعم , لسنا في المدينة الفاضلة , لذا لم اناشد اصحاب الشأن والمعنيون بمراعاة المواطن والحفاظ على السلم الاهلي ولجماهيرنا بعدم اعطاء الفرصة لمن يدس السم بالعسل ويذكي نار الفتنة , معا بتكاتفنا ووحدتنا نتجاوز الازمات وبناء جسور الثقة مع خطوات ملموسة لتنفيس غضب الشارع سننجح واختم قولي للشاعر جكر خوين " حلم شعبي ان يسير بلا قيود , نحو مجدنا , نحو حريتنا في دولتنا الموعود ". حمى الله كوردستان من كل سوء وحفظ اهله بعينه اللذي لا ينام