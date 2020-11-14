كتاب ( للتأريخ ) مسعود بارزانى

بعد مراجعة دقيقة لما تم طرحه على صفحات كتاب ( للتأريخ ) للسيد مسعود بارزاني توصلنا الى بعض النقاط ....
* ارى ان الكتاب مهم جدا ولعدة اسباب : -
الكاتب ليس شاهد على العصر فقط بل مشارك فعال فيه .
تم فيه ذكر اهم الاحداث التاريخية للكورد
الطرح في غاية الوضوح مما يسهل على القارئ استيعاب مفرداته .
لم ألاحظ اي تغيير فيما تم ذكره من الاحداث عن ما سمعناه سابقا من الكاتب في مناسبات مختلفة ، مع وجود طرح لبعض الاحداث لم يكن لنا معرفة برأيه فيها .
ما تم سرده في متن الكتاب يشير الى ان سيادته يحث على ديمومة الكفاح لنيل الحقوق ولكن عن طريق الحوار والدبلوماسية .
يطرح راي موضوعي عن حقوق الكورد في اجزاء كوردستان الاربعة والمطالبة بها ضمن المعطيات الواقعية والمرحلية .
الكتاب يشمل وثائق مهمة تعزز ما تم طرحه في المتن وبالتالي عزز من اهمية الكتاب . * الكتاب يعطينا تعريفين : الاول :- مصدر موثوق (يفيد كل باحث خاصة للطلاب الكورد بسبب قلة وجود مصادر موثوقة عن تاريخ الكورد ، فالاخير تم كتابته من قبل الآخر الغير الكوردي والمنتصر وبالتأكيد حسب مبتغاه وما يفيد مصالحه) .الثاني :- وثيقة ( على كل الاطراف المحلية والاقليمية والعالمية التي عملت لاجنداتها على حساب حقوق الانسان ) . * بما ان الكاتب يطرح اسئلة شرعية موجه للعالم وارى انها اسئلة تهم كل مواطن كوردي لذا من الجدير بالذكر ان يتم طبع الكتاب ( للتأريخ ) بعدة لغات خاصةً العربية والفارسية والتركية والانكليزية .وأخيرا وليس آخرا نأمل من السيد مسعود بارزاني كتاب آخر للتأريخ ايضا عن تجربة إدارة إقليم كوردستان منذ تاسيس البرلمان الكوردستاني .