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كتاب ( للتأريخ ) مسعود بارزانى

Category: مقـالات

Date: 2020-11-14T20:50:10+0000
كتاب ( للتأريخ ) مسعود بارزانى

بعد مراجعة دقيقة لما تم طرحه على صفحات كتاب ( للتأريخ ) للسيد مسعود بارزاني توصلنا الى بعض النقاط ....

*  ارى ان الكتاب مهم جدا ولعدة اسباب : -

  1. الكاتب ليس شاهد على العصر فقط بل مشارك فعال فيه . 

  2. تم فيه ذكر اهم الاحداث التاريخية للكورد 

  3.  الطرح في غاية الوضوح مما يسهل على القارئ استيعاب مفرداته .

  4. لم ألاحظ اي تغيير فيما تم ذكره من الاحداث عن ما سمعناه سابقا من الكاتب في مناسبات مختلفة ، مع وجود طرح لبعض الاحداث لم يكن لنا معرفة برأيه فيها .

  5. ما تم سرده في متن الكتاب يشير الى ان سيادته يحث على ديمومة الكفاح لنيل الحقوق ولكن عن طريق الحوار والدبلوماسية .

  6.  يطرح راي موضوعي عن حقوق الكورد في اجزاء كوردستان الاربعة والمطالبة بها ضمن المعطيات الواقعية والمرحلية . 

  7.  الكتاب يشمل وثائق مهمة تعزز ما تم طرحه في المتن وبالتالي عزز من اهمية الكتاب . *  الكتاب يعطينا تعريفين : الاول :-  مصدر موثوق (يفيد كل باحث خاصة للطلاب الكورد بسبب قلة وجود مصادر موثوقة عن تاريخ الكورد ، فالاخير تم كتابته من قبل الآخر الغير الكوردي والمنتصر وبالتأكيد حسب مبتغاه وما يفيد مصالحه) .الثاني :- وثيقة ( على كل الاطراف المحلية والاقليمية والعالمية التي عملت لاجنداتها على حساب حقوق الانسان ) . * بما ان الكاتب يطرح اسئلة شرعية موجه للعالم وارى انها اسئلة تهم كل مواطن كوردي لذا من الجدير بالذكر ان يتم طبع الكتاب ( للتأريخ ) بعدة لغات خاصةً العربية والفارسية والتركية والانكليزية .وأخيرا وليس آخرا نأمل من السيد مسعود بارزاني كتاب آخر للتأريخ ايضا عن تجربة إدارة إقليم كوردستان منذ تاسيس البرلمان الكوردستاني .

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