كتاب ( للتأريخ ) مسعود بارزانى

بعد مراجعة دقيقة لما تم طرحه على صفحات كتاب ( للتأريخ ) للسيد مسعود بارزاني توصلنا الى بعض النقاط ....

* ارى ان الكتاب مهم جدا ولعدة اسباب : -

الكاتب ليس شاهد على العصر فقط بل مشارك فعال فيه .

تم فيه ذكر اهم الاحداث التاريخية للكورد

الطرح في غاية الوضوح مما يسهل على القارئ استيعاب مفرداته .

لم ألاحظ اي تغيير فيما تم ذكره من الاحداث عن ما سمعناه سابقا من الكاتب في مناسبات مختلفة ، مع وجود طرح لبعض الاحداث لم يكن لنا معرفة برأيه فيها .

ما تم سرده في متن الكتاب يشير الى ان سيادته يحث على ديمومة الكفاح لنيل الحقوق ولكن عن طريق الحوار والدبلوماسية .

يطرح راي موضوعي عن حقوق الكورد في اجزاء كوردستان الاربعة والمطالبة بها ضمن المعطيات الواقعية والمرحلية .