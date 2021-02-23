قاعدة امريكية على الحدود بين اقليم كوردستان وتركيا

بعد مضي فترة على استهداف مدينة اربيل من قبل (منفلتين)، لا يزال التحقيق مستمرا لمعرفة الجهة المتورطة في هذه الجريمة التي ذهب ضحيتها مدنيين عزل، وايا من تكون الجهة المنفذة للعملية، فإن الاولوية اليوم يجب ان تكون للعمل على عدم تكرار ما حصل مستقبلا.

قد يكون التشديد على الإجراءات الامنية هو أحد الحلول المهمة لمنع تكرار ما حدث، إلا أنه قطعا ليس الحل الوحيد، فمهما بلغت كفاءة الاجهزة الامنية في أي مكان من العالم، ومهما بلغت درجة يقظتها، فلا بد من وجود ثغرات يمكن استغلالها من قبل جهات مغرضة لضرب الاستقرار الامني، لذلك فالمطلوب هو ايجاد حلول جذرية تجنب المدنيين التهديدات الامنية مستقبلا.

من المعروف ان كوردستان من الناحية الجيوسياسية تقع ضمن منطقة متخمة بالصراعات السياسية والدينية والمذهبية، تمتزج احيانا لتشكل واقعا معقدا يجب الانتباه اليه والحذر منه سياسيا وامنيا.. فالصراع السني الشيعي (بين الدول العربية وتركيا من جهة، وايران والعراق ولبنان وسوريا من جهة اخرى)، مرورا بالصراع السياسي الامني الاقتصادي بين امريكا واسرائيل ودول الخليج من جهة، وايران ومعسكرها في المنطقة من جهة اخرى، والصراع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني الذي يدفع الاقليم ثمنها منذ اكثر من ثلاثة عقود، وانتهاءً بالمليشيات الشيعية الموالية لايران والتي يعتبر وجودها بحد ذاته امرا مزعزعا لامن المنطقة، كل هذه الشبكة المعقدة من الصراعات كفيلة باشعال فتيل ازمات كبيرة في اي وقت.

بناءً على هذا الواقع السياسي الامني المضطرب، فإن وجود قواعد اجنيبة داخل كوردستان وقرب الحدود الايرانية او الحدود العراقية يجعلها عرضة لبهلوانيات جهات متعددة، وبالتالي تعريض امن الاقليم وسلامة المواطنين العزل للخطر، فجغرافية كوردستان لا توفر عمقا امنيا وعسكريا كافيا يجعل من اي معسكر فيه بمنأى عن المخاطر والتهديدات الخارجية خاصة اذا كان قريبا من المناطق السكنية.

اذا كيف يمكن ايجاد توازن بين ضرورة تواجد قوات اجنبية في كوردستان وفي نفس الوقت تجنيب المدنيين مخاطر ذلك التواجد خاصة بعد ملاحظة ضعف انظمة الحماية الامريكية التي تسببت في احيان كثيرة في اصابات بين المدنيين اثناء تصديها للهجمات الصاروخية، وكيف يمكن استثمار تواجد هذه القوات سياسيا ليكون في مصلحة اقليم كوردستان؟

على ضوء ما ذكرنا اعلاه فان اتخاذ الشريط الحدودي بين اقليم كوردستان وتركيا ( ابتداءً من جبال قنديل قرب الحدود الايرانية، وانتهاءً بمنطقة فيشخابور قرب الحدود السورية) يمثل موقعا استراتيجيا مناسبا لأي قاعدة عسكرية سواء للجيش الامريكي او لقوات التحالف الدولية وذلك للاسباب التالية : -

- طبوغرافية تلك المنطقة مناسبة كونها مناطق جبلية وعرة تعطي حماية طبيعية لاية قاعدة عسكرية تجاه مختلف انواع الاسلحة وتقلل خسائرها .

- تعتبر ابعد نقطة في كوردستان عن الحدود الايرانية والمناطق التي تتواجد فيها الفصائل المسلحة العراقية الموالية لها , مما يجعل استهدافها من قبل الطرفين امرا صعبا ومكلفا.

- التجمعات السكانية في تلك المناطق قليلة وعلى شكل قرى مبعثرة بعيدة نوعا ما عن المناطق الجبلية الملائمة لانشاء القواعد العسكرية , ما يقلل الخسائر بين المدنيين في اي هجمات محتملة .

- وجود قاعدة اجنبية بين حدود اقليم كوردستان وتركيا يشكل ضمانة لما تسميه تركيا امنها القومي المهدد من قبل عناصر حزب العمال التركي , ويقلل التوتر العسكري في تلك المناطق من قبل الجيش التركي وحزب العمال التركي بخروقاتهم المستمرة للحدود بين الاقليم وتركيا .

- وجود قاعدة عسكرية اجنبية في تلك المنطقة تعيد الاستقرار لقراها , ويمكن اهلها من اعادة اعمارها بعد ان هجروها بسبب القتال بين العمال الكوردستاني والجيش التركي .

فقد بقيت الحدود بين كوردستان وتركيا خلال ما يقارب الاربعة عقود الماضية منطقة عدم استقرار امني تمثل في القتال الذي بدا في ثمانينات القرن الماضي بين حزب العمال والحكومة التركية , دفع فيها الطرفان ثمنا باهضا في حرب عصابات استنزفت كليهما , شاركهم في دفع هذا الثمن اقليم كوردستان , الذي لم يتمكن من استثمار الامكانات الزراعية والسياحية لتلك المناطق وعدم وضع بنية تحتية لها . لذلك فان وجود قاعدة عسكرية امريكية هناك سيؤدي الى وقف القتال بين الطرفين او على الاقل الى خفض تاثيراته , وتجنب المدنيين المخاطر التي يواجهوها ويعطي لاقليم كوردستان فرصة تنمية تلك المناطق واستقرار الحياة فيها .

- يحقق الهدف الامريكي بتواجد قواتها قريبة من مناطق شنكال التي اصبحت منطقة ستراتيجية لعامل الصراع الايراني الامريكي في العراق ... فوجودها قرب مناطق فيشخابور تقيد حركة عناصر حزب العمال التركي بين جبال قنديل في اقليم كوردستان ومناطق شنكال وكوردستان سوريا , وتضعف من مستوى التنسيق بين العمال التركي والمليشيات العراقية الموالية لايران ...وبالتالي اضعاف السيطرة الايرانية على شنكال من خلال تلك المليشيات , وقطع التواصل الايراني عبر مناطق شنكال ( سنجار) مع سوريا ولبنان الى حد كبير .

- وجود تركيا ضمن حلف الناتو يسهل ايجاد تنسيق مشترك بين القاعدة العسكرية الامريكية هناك وبين نقاط الجيش التركي المتنتشرة داخل الحدود بطريقة تحفظ سيادة اقليم كوردستان على اراضيه وبنفس الوقت تعزز الامن القومي التركي .

- سيؤدي الى ايقاف غير معلن للقتال بين تركيا والعمال التركي وبشكل تلقائي دون اتفاق , مما قد يعتبر فك اشتباك سياسي ايضا بين الطرفين , يخرجهما من حالة الحرب المعلنة بينهما دون احراج لاي منهما .

- وجود القاعدة العسكرية الامريكية و نقاط عسكرية ممتدة على طول الحدود وصولا الى الحدود الايرانية مع كوردستان قد تعطي الجانب الامريكي فرصة هيمنة استخباراتية اكثر على المثلثين الحدودين العراقي التركي الايراني وكذلك العراقي التركي السوري .

- وجود قاعدة امريكية هناك تعطي التفوق العسكري الامريكي في اي مواجهة مستقبلية بين امريكا وايران .

- تساعد امريكا في السيطرة على الوضع السوري بشكل اكثر من خلال التواصل المباشر مع مناطق شرق سوريا خاصة اذا ما اقتربت تلك القوات من شنكال والشريط الفاصل بين طرفي كوردستان في سوريا والعراق .

- بالنسبة لتكلفة انشاء تلك القاعدة فلن تكون تكاليف باهظة خاصة وان تلك المنطقة تتوسط القاعدة الامريكية في حرير وقاعدة انجرليك في تركيا , وبالتالي فان تهيئة قاعدة في تلك المناطق الجبلية لن تكون مكلفة على الطرف الامريكي .

ليس من المتوقع ان ترفض الحكومة الفدرالية العراقية انشاء قاعدة عسكرية في تلك المناطق خاصة وان ذلك ياتي نتيجة فشل حكومة بغداد في لجم الفصائل الشيعية المسلحة بعدم استهداف القواعد العسكرية الامريكية في العراق او كوردستان .