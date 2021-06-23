قادمون للتغيير يعجز عن تغيير النهج العنصري لاعضائه

شهد المؤتمر الأول لحزب (مشروع قادمون للتغيير) الذي عقد في بغداد، توتراً بسبب وضع مرشحين كورد في المشروع علم كوردستان على أكتافهم الامر الذي أثار سخط قسم من اعضاء الحزب الذين طلبوا إزالة العلم، خاصة عضو المكتب السياسي كولشن كمال التي ظهرت في شريط فيديو انتشر علی مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقول لا ٱسمح برفع علم كوردستان، لتعبر عن حقد مكنون في نفسها لم تستطع تغييره فكيف ستغير من الواقع السياسي.

وحسب مشاركين واعضاء كورد في المؤتمر، فٳنه يحصل تمييز كبير بين الكورد والقوميات الأخرى ضمن الحزب، ولا يشركونهم في الاجتماعات في حين يعتبرون من الأعضاء المؤسسين وكان لهم دور في التحشيد الجماهيري للحزب داخل اقليم كوردستان

مشروع قادمون للتغيير الذي اعلن عن نفسه كٲحد الاحزاب المشاركة في انتخابات تشرين الأول القادمة في العراق، والحزب يترٲسه حسين الرماحي وللحزب 15 مرشحاً في محافظات إقليم كوردستان، وسجل كحزب لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، ورغم الشعارات الرنانة والصورة الزهرية التي قدمه الحزب للاعلام العراقي، الا انه فشل في اول اختبار حقيقي له واظهر انه لايختلف عن غيره من حيث سياسة المعادات لكوردستانيين ولرموزهم .

ان الله لا يغير مابقوم حتی يغييرو ما بٲنفسهم .