"في حلب.. آخين نوجان، قلعة في قلب المعركة"

تركز سياسات الرئيس دونالد ترامب الحالية تجاه العراق على تقليل النفوذ الإيراني، وتعزيز قوة الدولة العراقية، والاستفادة من الأدوات الاقتصادية، والابتعاد عن "القوة الناعمة" الواسعة إلى الانخراط الاستراتيجي، واستخدام العقوبات، ودعم شركات الطاقة الأمريكية، والدفع نحو توحيد القوات العراقية تحت سيطرة بغداد، مع موازنة الضغوط على طهران مع الحفاظ على صفقة معاملاتية، لكنها حاسمة. علاقته مع بغداد. تشمل الإجراءات الرئيسية إنهاء الإعفاءات على واردات العراق من الكهرباء الإيرانية، واستهداف الكيانات العراقية المرتبطة بإيران بالعقوبات، وتشجيع الاستثمار الأمريكي في الطاقة، والسعي للتعاون العراقي لمواجهة الميليشيات المؤيدة لإيران.

ركائز سياسات الرئيس دونالد ترامب:

１- مواجهة إيران: تقليل النفوذ الإيراني بشكل كبير من خلال استهداف وكلائها، وقطع مصادر عائدات الطاقة (مثل إعفاءات الكهرباء)، وتشجيع العمل العسكري العراقي ضد الجماعات المسلحة.

２- النفوذ الاقتصادي: استخدام العقوبات والاستخبارات المالية، ولكن أيضا تعزيز الأعمال الأمريكية (الطاقة، البنية التحتية) لإنشاء علاقات اقتصادية تخدم أهدافا استراتيجية وتقلل من اعتماد العراق على طهران.

３- تعزيز الدولة العراقية: تشجيع توحيد جميع القوات المسلحة تحت القيادة الشرعية لبغداد، ودعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز الوحدة الوطنية.

４- الدبلوماسية التبادلية: من خلال التحول من "القوة الناعمة" إلى النهج القائم على النتائج، تهدف السياسات الأمريكية إلى إجبار العراق على نزع سلاح الميليشيات والتوافق مع أهداف الاستقرار الإقليمي، مع معالجة المخاوف بشأن استدامة النفوذ الأمريكي وفعالية الاستراتيجيات الحالية.

وبناء عليه، أكد مارك سافايا، المبعوث الخاص إلى العراق (2025–حتى الآن)، أن الحكومة العراقية يجب أن تتخذ إجراءات حاسمة لنزع سلاح الميليشيات، مؤكدا الحاجة إلى استعادة سلطة الدولة وضمان الاستقرار طويل الأمد. يعتقد أن نزع سلاح هذه الجماعات أمر بالغ الأهمية لمستقبل العراق وسيادة القانون. قدرة أي حكومة عراقية على نزع سلاح الميليشيات العراقية قضية معقدة وصعبة. لدى العديد من الميليشيات روابط سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة داخل العراق، وبعضها يعمل بحكم ذاتي كبير. بينما حاولت الحكومة أحيانا دمج الميليشيات في الهياكل الأمنية الرسمية أو الحد من نفوذها، فإن نزع أسلحتها بنجاح سيتطلب إرادة سياسية قوية، ودعما شعبيا واسعا، وتعاونا من جهات إقليمية ودولية. وتزداد تعقيد العملية بسبب المخاوف بشأن الأمن والانقسامات الطائفية والدور الذي تلعبه الميليشيات في المجتمعات المحلية.

فهم كيفية إدراك الفاعلين الإقليميين، بما في ذلك إيران والعراق والدول المجاورة، لأنشطة الميليشيات أمر ضروري لصانعي السياسات لتوقع الاستجابات الإقليمية، وتعديل استراتيجيات الولايات المتحدة، وتعزيز نهج شامل للاستقرار الإقليمي.

يبدو أن ميليشيات مثل كتائب حزب الله (KH) وحركة حزب الله النجباء (HHN) تغادر مقرها وتقلل من الرؤية الحضرية، مما يبرز كيف تؤثر العقوبات الأمريكية والضغط العسكري على قرارات عمليات الميليشيات، وهي أمر بالغ الأهمية للأمن الإقليمي.

على الرغم من مؤشرات خفض التصعيد، تشير التقارير إلى أن الميليشيات مستعدة لمواجهة صراع محتمل مع إسرائيل، مع إشارة إيران إلى استعدادها لحماية نظام العراق. ومع ذلك، لا تزال بعض الفصائل مترددة في استفزاز الولايات المتحدة أو إسرائيل بشكل مباشر بسبب احتمال رد الفعل السلبي. تواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات على الجهات المرتبطة بالميليشيات والضغط على العراق للسيطرة على هذه الجماعات التي غالبا ما تعمل خارج سلطة الدولة. في جوهر الأمر، هناك توتر بين جهود خفض التصعيد، والتهديدات المستمرة، والتموضع الاستراتيجي ردا على عدم الاستقرار الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بإسرائيل.