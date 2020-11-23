فرست صوفي.. رجل ومسيرة

خيم الحزن على مدينة اربيل عاصمة الأسبوع الماضي اقليم كوردستان أثر وفاة فرست صوفي محافظ اربيل نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد في إحدى المستشفيات في تركيا، فرست صوفي محافظ اربيل في ذمة الله.. على هذه الجملة استيقظ اهالي اقليم كوردستان خاصة مدينة اربيل والتي خيم الحزن علىالمواطنين والمسؤولين في عموم كوردستان ، فرست شوفي هو من الجيل الذي نبني جيل يدافع عن حقوق الآخرين بالمنطق والحجة يتصف بالشجاعة ولا يخشى في الحق لومة لائم وكان رجل ومسيرة لأبناء جيله، كان دوما ظهرا للفقراء والمحتاجين، وشاهدنا في تشيعه جماهير غفيرة أكثرهم من الطبقة الكادحة والفقيرة، في جو بهيج شيعة جثمانه في مقبرة شيخ أحمد في اربيل العاصمة.

قال الرئيس بارزاني في برقية تعزية، إن نبأ وفاة محافظ أربيل الدكتور فرست صوفي أحزانه وآلمه كثيراً، مشيراً إلى أن المرحوم كان مثالاً على الكفاءة والإخلاص والنزاهة وأضاف أن صوفي كان كادراً وطنياً ونشطاً، وقد استطاع أن يثبت نفسه ويدخل إلى قلوب الجماهير خلال فترة قصيرة، معتبراً أن فقدان شاب مخلص مثل الدكتور فرست خسارة كبيرة ,وتابع "لقد فقدتُ ابني".

من جهته وعزا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ،بوفاة محافظ اربيل فرست صوفي، واصفاً إياه بالشخصية الكفوءة والمخلصة. وقال نيجيرفان بارزاني في برقية تعزية “نعرب عن حزننا تعازينا بوفاة محافظ أربيل الدكتور فرست صوفي، ونتقدم بخالص التعازي لأسرته وذويه وجميع أهالي محافظة أربيل وكوردستان.

المرحوم فرست صوفي كان يتمتع بصفات حميدة و القدرة على التخطيط ورسم الإستراتيجيات ، عندما كان عضوا في البرلمان كوردستان يفكر أكثر وأعمق وبشكل مبتكر و دينمو محرك السياسات التخطيطية هو من يوزع الأدوار ويضع التكتيك العالي ويحدد الأهداف من خلال عمله في لجنة النزاهة البرلمانية، وكان الصدق والطيب من صفاته حيثُ يحرص على تجسيد هذه الصفة في علاقاته المختلفة خاصة مع القوى والاحزاب الاخرى وأثناء عمله في المحافظة وقبلها في البرلمان و كان يتعامل بكل مافيه اخلاص والوفاء , وتداول المواطنون والشباب منهم بصورة خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن حزنهم وألمهم لفقدان السيد فرست صوفي (باريزكار) ، وحظيت المواقع بتفاعل غير مسبوق من المواطنين والمغردين من خلال تناقلها في كافة مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا موقع (فيسبوك و التويتروالانستغرام)، نعم فقد مدينة اربيل و كوردستان ابنا بارا في وقت قصير الكثير في سبيل مدينته .. الرحمة والخلود لروحك الطاهرة.