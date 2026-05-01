عيد العمال... حين تتحول القوة البشرية إلى الدرع الحصين للأمن القومي

إن الأول من مايو في جوهره ليس مجرد احتفاء تاريخي بنضال الطبقة الكادحة من أجل ساعات عمل محددة بل هو قراءة استراتيجية في صلابة الدولة وقدرتها على البقاء فالعامل هو الوحدة الأساسية في بناء الأمن القومي الشامل والدولة التي تهمل حقوق عمالها أو تسمح بتآكل كرامتهم المهنية إنما تشرع أبوابها للاختراق والانهيار، إن التحول الذي أحدثه هذا اليوم منذ عام 1886 كان إعادة صياغة للعالم حيث انتقل الإنسان من كونه ترساً في آلة الثورة الصناعية إلى صاحب حق يفرض إيقاعه على الزمن البشري واليوم، في عام 2026 يشهد العالم انقساماً حقوقياً حاداً يحدد ملامح السيادة المستقبلية فبينما تعاني القوى التقليدية في الغرب من تراجع في جودة الحياة المهنية وضغوط تضخمية حادة نجد أن الشرق الصاعد يعيد تعريف القوة العمالية كقلب للمعركة الجيوسياسية وسلاسل الإمداد.

إن العلاقة بين عرق العامل وسيادة الوطن هي علاقة عضوية لا تنفصم فالقوة البشرية هي المحرك الوجودي للدولة،ولكنها في الوقت ذاته تمثل الخاصرة الرخوة والأكثر خطورة إذا ما غابت عنها الرعاية والضمانات، إن غياب الحياة الكريمة وتفشي البطالة يحول هذه الكتلة البشرية من طاقة إعمار إلى مادة متفجرة تهدد كيان الدولة فحين يترك العامل بلا أمان معيشي أو غطاء قانوني، يصبح لقمة سائغة لوكر الإرهاب ومنصات تجارة المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة، وحتى شبكات تجارة الأعضاء التي تقتات على العوز البشري، إن الفراغ الذي يتركه انعدام الضمان تملؤه فوراً الأجندات التخريبية التي تحول الشباب العاطل عن العمل إلى أدوات لزعزعة الاستقرار وتخريب الجبهة الداخلية، مما يجعل من إنصاف الشغيلة وتأمين عيشهم ليس مجرد واجب أخلاقي بل خط دفاع أول ضد الإرهاب المجتمعي الذي يمهد الطريق لكل أنواع الانهيار الأمني.

بيد أن العائق الأكبر الذي يقف حائلاً دون استعادة العامل لمكانته السيادية هو تغول الفساد والبيروقراطية الموروثة التي تجعل تفعيل القوانين معركة شاقة، إن تحديث المنظومات التشريعية للاعتراف بأنماط العمل الجديدة، مثل العمل عن بُعد (Remote Work) بات ضرورة أمنية لحماية جيوش من المبدعين والمبرمجين الذين يعملون في فضاءات مفتوحة عابرة للحدود دون غطاء قانوني يحميهم، إن التوجه نحو رقمنة الحقوق هو السبيل الوحيد لسحب ملفات الضمان الاجتماعي من أيدي التلاعب البشري إلى فضاءات شفافة تقطع طريق الفساد، وهنا تبرز قيمة أمن البيانات، ففي عام 2026 لم تعد معلومات العمال من رواتب وتخصصات وأرقام وطنية مجرد معاملات ورقية بل هي ثروة استخباراتية حقيقية، إن اختراق هذه البيانات من جهات معادية يمنحها القدرة على رصد نقاط ضعف الدولة الاقتصادية أو استهداف الكفاءات النوعية أو حتى تخريب المنظومة المالية، لذا فإن حماية هذه المعطيات تقنياً هي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الرقمي، كما تبرز الحاجة الملحة لـ تشريعات مناخية تحمي عمال الميدان من استنزاف المتغيرات البيئية القاسية حمايةً للقوة البشرية من الانهيار الجسدي الذي يضعف الإنتاجية الوطنية الشاملة.

علاوة على ذلك يواجه العالم تحدياً ثقافياً وبنيوياً يهدد الأمن القومي، يتمثل في تقديس الشهادات النظرية على حساب الحرفة، إن بناء الإنسان القوة يتطلب ثورة في التعليم المهني فالحرفي الماهر والميكانيكي المبدع والمزارع التقني هم من يشكلون العمود الفقري للاقتصاد وقت الأزمات والحروب، إن تحويل الحرفة إلى وظيفة سيادية محمية ومحترمة هو الرهان الحقيقي لاستقرار المجتمعات ومنع تآكل هويتها الإنتاجية أمام زحف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

للانتقال من مرحلة إدارة العمالة إلى مرحلة السيادة البشرية، يجب تبني خطوات ثورية، أولها اعتبارأمن المهارة جزءاً من ميزانية الدفاع، بتمويل برامج إعادة تأهيل العمال لمواكبة التحولات الرقمية كضرورة أمنية. ثانياً، ابتكار أنظمة ضمان اجتماعي مرنة ترتبط بـ الرقم الوطني للعامل وتتحرك معه، مما يعزز مرونة سوق العمل ويغلق الثغرات التي يتسلل منها الفساد والجريمة، ثالثاً، تفعيل دبلوماسية التوطين المعرفي لضمان انتقال التكنولوجيا للأيدي المحلية وتحويل العامل البسيط إلى خبير تقني يمتلك مفاتيح القوة ورابعاً، ربط الإنتاجية بميزات تفضيلية تجعل من الإنتاج معياراً للمواطنة والولاء.

إن السيادة في القرن الحادي والعشرين لا تُقاس فقط بالترسانات، بل بمدى شعور العامل في أصغر ورشة أو أضخم مصنع بأن الدولة تقف خلفه كدرع قانوني ورقمي صلب يحميه من تقلبات السياسة أو عواصف الاقتصاد أو إغراءات الانحراف الجرمي، إن مأسسة حقوق العمال والاعتراف بأنماط العمل الحديثة يضع حجر الأساس لنموذج ريادي يرى في الإنسان العامل المفاعل الحقيقي للقوة، إن كل ساعة عمل يؤديها مواطن واثق بحقه هي لبنة في جدار الأمن القومي وكل قانون يحمي كدح الشغيلة ويقطع يد الفساد هو عهد جديد للولاء، فالدول التي تُبنى بسواعد عمالها المحميين والمكتفين هي وحدها التي تصمد حين تذرو الرياح كل شيء آخر، ليبقى العامل هو الرهان الرابح في معركة الوجود والكرامة الوطنية.