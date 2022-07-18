عودة لمشاكل التعليم التقليدي وأهمية التعليم الابداعي

كنت قد كتبت ان ازمة التعليم تكمن في طريقة التعليم والامتحانات المبنية على منهجها، وفي كثير من الكتابات والمحاضرات اكدت على ان المعضلة الرئيسية تكمن في الطريقة التقليدية للتدريس والمبنية على التلقين والحفظ والتي تحبط رغبات المتعلمين في التعلم والتفكير الحر، وتجعل التعلم عملية مملة.

في وظائف الدولة او خارجها، يمكن للمرء أن يجد مجموعة من حاملي الشهادات الذين لا يعرفون من موضوع اختصاصهم بأكثر من المواضيع الرئيسية العامة. من بينهم، أولئك الذين لديهم ذاكرة أفضل ربما حصلوا على درجات عليا خلال دراستهم. في الواقع، يتم تحديد درجات الامتحان من خلال قياس قوة الذاكرة وليس بقوة التحليل او النقد او التركيب. قد تكون الذاكرة جيدة في استرجاع المعلومات المكدسة ولكنها قد لا تكون جيدة في إنتاج فكرة جديدة. هذا هو الموضوع الذي يفشل فيه نظام التعليم التقليدي.

ابعاد المشكلة

هناك أربعة أبعاد لهذه المشكلة: المنهج الدراسي والمدرسين والطلاب والمجتمع. نهدف في هذه الملاحظات إلى التركيز على هذه المشكلة ولكن من وجهات نظر مختلفة مثل أهمية ثقافة البحث والتحليل النقدي ونهج طرح الأسئلة والاستدلال الاستقرائي والاستنباطي والتفكير الموازي والكتابة العلمية.

ثقافة البحث ناقصة على جميع مستويات الدراسات الاولية والعليا. من حيث المبدأ، يجب أن يبدأ البحث على الأقل من مستوى السنة الثانية. من الملاحظات الشائعة أنه على مستوى الدراسات العليا، يعاني الطلاب من استيعاب أساسيات البحث، والتي كان ينبغي عليهم تعلمها على مستوى الشهادة الاولية. لا يمكن بناء ثقافة البحث من خلال بناء المختبرات وشراء المعدات باهظة الثمن ولكن يتم ذلك بتغيير طريقة تفكير الطالب. في هذا الصدد، ما ينقص عموما الدراسات الاولية والعليا هو فهم الطلاب للتفكير النقدي والتحليلي.

لا يتم تعريف الطلاب عموما بمفاهيم التحليل النقدي ودورها في فهم طرق العثور على الثغرات أو التناقضات، والبحث عن نقاط الضعف والقوة، ومعرفة ما هو موجود وما هو غير موجود. ولا كيفية ايجاد وسيلة تحليلية لإجراء المقارنات من خلال إيجاد أوجه التشابه والاختلاف، ومن ثم، توجيه الطلاب، من الماجستير والدكتوراه، للبحث بشكل أساسي عبر طريق يتضمن تدريب إلزامي حول التحليل والتفكير النقدي.

التفكير النقدي ونهج الاستجواب

يرتبط التفكير النقدي بنهج الاستجواب. يواجه الطلاب القادمون من فئات المجتمع المحافظة - حيث يتم قمع عادة الاستفسار - مشاكل التكيف في بيئة البحث. ومن المثير للاهتمام، أنه عند طرح ثلاثة أنواع رئيسية من الأسئلة والإجابة عليها - المباشرة (للحصول على معلومات محددة) ، والاستقصاء (لإضافة التفاصيل) والفرضية (لاختبار إبداع الفرد) - يشعر الطلاب في الجامعات براحة أكبر في طرح الأسئلة المباشرة والإجابة عليها وصعوبة أكبر في طرح الأسئلة والإجابة على الأسئلة الافتراضية. لا يمكن اعتماد نهج طرح الأسئلة إذا لم تكن البيئة مواتية للتعلم. في بيئة يكون فيها الإيمان بما هو محدد ومقدر مسبقا لا يمكن أن يزدهر التحليل النقدي، فلا يمكن تعزيز نهج طرح الأسئلة ولا يمكن للبحث أن يزدهر.

لا شك أنه من الصعب إصلاح المجتمع أولاً والمؤسسات التعليمية لاحقا ، ومع ذلك يمكن توعية الطلاب بأهمية هذه المفاهيم. وبالمثل، يجب أن يكون الطلاب على دراية بمفاهيم وأهمية التفكير الاستقرائي (ما هو محدد، والذي يمكن تعميمه) والتفكير الاستنتاجي (ما هو معمم، والذي يمكن جعله محددا).

لا يدرك طلاب الجامعات أهمية التفكير الموازي. هنا معنى "التفكير الموازي" ليس ما وصفه إدوارد دي بونو: "بديل بنّاء للتفكير العدائي"، لكن يجب ألا يحافظ طلاب الاختصاص على تركيزهم في اختصاصهم فقط. بدلاً من ذلك، يجب أن يكونوا متيقظين للتطورات الموازية أو المتقدمة التي تحدث في مجالات أخرى حيث يمكنهم استعارة الأفكار والمفاهيم لتطبيقها في مجال دراستهم أو بحثهم. هذا على النقيض من المدرسة الفكرية القديمة التي كانت تهتم بتقسيم الاختصاصات. لا شك أن تقسيم الاختصاصات العلمية قد أحدث العجائب، لكنه موجود مع عيبه المتأصل في أن المعلومات التي تم جمعها من أحد مجالات العلم قد لا تكون ذات صلة بمجال آخر من العلوم. في الجامعات ينبغي تشجيع ممارسة استعارة الأفكار والمفاهيم من أحد مجالات العلوم لاستخدامها في مجال علمي آخر.

فكرة كل من الاكتشاف والابتكار هي جعل المجهول معروفا. هذه هي الطريقة التي يتم بها إضافة جزء جديد من المعرفة إلى ذخيرة المعرفة الحالية، وبالتالي، يتوسع مجال العلوم. البحث، الذي ليس أصليا أو دون المستوى المطلوب، لا يمكنه القيام بهذه المهمة. هذا هو المكان الذي أصاب فيه الانتحال والاقتباس بشدة مجتمع الأبحاث. ما هو مهم في أطروحة البحث هو كيفية بناء الفرضية (أو كيف يتم فرز سؤال البحث)، ولماذا يتم اعتماد منهجية معينة وكيف يتم تفسير النتائج. هذه هي النقاط التي يجد فيها الطلاب صعوبات في كتابة أطروحات أبحاثهم. كيفية محاولة الكتابة العلمية هي العقبة الكبيرة التالية. جزء لا يتجزأ من هذه العقبة هو مشكلة عدم التمكن من اللغة الإنجليزية. لم يقّدر الطلاب بعد فكرة أن اللغة الإنجليزية هي الآن لغة العلم. للتغلب على هذه العقبات، يجب تدريس كتابة البحث واللغة الإنجليزية بشكل أفضل بكثير مما هما عليه حاليا.