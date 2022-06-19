طرح أكبر مشروع تاريخي حول كوردستان في مكتبات طهران

منصور جهانی / صدرت مؤخراً مجموعة "حركة بارزان" المكونة من ستة مجلدات من قبل المعهد الثقافي الكوردستاني في طهران، بواسطة "بهرام ولدبیغی" الصحفي والباحث في التاريخ المعاصر، ونشرتها مجلة "ثالث" في العاصمة.

وعن المجموعة التي تسلط الضوء على تاريخ كوردستان، حيث أن "حركة بارزان" هي عنوان مجموعة من 6 مجلدات تضم أكثر من 2300 وثيقة غير منشورة من أرشيف مركز توثيق اسطنبول ومركز التوثيق الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الإيرانية ومركز التوثيق الوطني الإيراني ووثائق في الصحافة والمطبوعات الإيرانية، تم تجميع مشروع تجميع التاريخ للحركة الكوردستانية وتحليله بجهود وكتابات "بهرام ولدبیغی"، الصحفي والباحث في التاريخ المعاصر، وتمت إتاحته للمهتمين بالتاريخ الإيراني والكوردي مؤخراً.

وتم إصدار هذا الأثر، والمشروع التاريخي الأكبر من نوعه في كوردستان، في مجموعات مكونة من 6 مجلدات باللغتين الكوردية والفارسية، باستخدام وثائق صالحة في مراكز الوثائق والمحفوظات في إيران وتركيا، هذه المجموعة عبارة عن تاريخ للنضالات والحياة السياسية لثلاث شخصيات مشهورة في كوردستان، بما في ذلك؛ نشر تاريخ الشيخ "عبد السلام بارزاني" والشيخ "أحمد بارزاني" والملا "مصطفى بارزاني" في الأعوام المائة الماضية، وذلك في سبيل مواجهة الطمر والتناسي التاريخي.

في السياق، صرّح بهرام ولدبیغی، مدير المعهد الثقافي الكوردستاني في طهران، عن أحدث أعماله في مجال التأريخ: هذا العمل هو في الواقع أكبر مشروع تاريخي في كوردستان؛ جرت فيه محاولة لأول مرة دراسة وتحليل حركة بارزاني والقادة الكورد الثلاثة على أساس وثائق ومراسلات رسمية بين إيران والإمبراطورية العثمانية بناء على وثائق يستخدمها الباحثون في مجال التاريخ والتوثيق التاريخي.

وحول إصدار وإتاحة هذه المجموعة الرائعة للقراء، أكد ولدبیغی بالقول: خلال حفل أقيم في أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، وبحضور شخصيات علمية وسياسية وثقافية من كوردستان وإيران، تم الكشف عنه في مايو 2022 وفي نفس الوقت مع معرض طهران الدولي للكتاب، والذي يعتبر أكبر حدث ثقافي في إيران.

"بر تارك طوفان" هو عنوان كتاب آخر لـ بهرام ولدبیغی، حيث يستكشف خلاله حركة الملا "مصطفى بارزاني" من منظور الصحافة الإيرانية والعالمية، وهو عمل سبق أن انتظر وكشف عنه في طهران العام 2016 وعنوانه اختير لكتاب "سنة كوردستان" في العام 2017.

وصدرت مؤلفات "حركة بارزاني" المكونة من 6 مجلدات باللغتين الكوردية والفارسية وفي 5292 صفحة و تحمل العناوين الآتية:

1- الشيخ "عبد السلام بارزاني" في الوثائق الإيرانية والعثمانية في 676 صفحة.

2- الشيخ "أحمد بارزاني" في وثائق إيرانية في 955 صفحة.

3- الملا "مصطفى بارزاني" في الوثائق الوطنية الإيرانية في 933 صفحة.

4- الشيخ "عبد السلام بارزاني" في الرسائل الإيرانية والعثمانية في 676 صفحة.

5- الشيخ "أحمد بارزاني" في وثيقة الحروف أو الرسائل الإيرانية في 1119 صفحة.

6- الملا "مصطفى بارزاني" في مجلة الصحف الإيرانية في 933 صفحة.