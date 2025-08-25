طبيعة عمل منصة التاجر الالكتروني

بعد مبادرة وزارة التجارة إلى اقتراح إصدار نظام ينظم العمل التجاري أطلق عليه (نظام التجارة الإلكترونية) الذي حظي بمصادقة مجلس الوزراء إذ تم إصدار قراره المرقم (135) لسنة 2025 بإصدار النظام المذكور والذي يحمل الرقم (4) لسنة 2025.

وبموجب المادة (1\ ثامناً) من النظام أعلاه وتم إنشاء المنصة الإلكترونية والذي يعد من صميم واجبات وزارة التجارة، وتكمن أهمية تلك المنصة في تبسيط التعاملات التجارية فهي توفر الأمان للتاجر والمستهلك في وقت واحد، إذ يستطيع التاجر الالكتروني عرض السلع والخدمات التي يتعامل بها عبر المتجر الالكتروني، سواء أكان تطبيق الكتروني، أو موقع الكتروني، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تمكن المستهلك التعرف على تلك المنتجات والخدمات وأسعارها وكل ما يتعلق بها، وصولاً إلى إبرام العقد الالكتروني، وبالتالي يمكن القول أن المنصة الالكترونية تقتضي الانتقال من الطريقة التقليدية في إبرام العقود إلى الطرق الحديثة التي تتماشى مع التغييرات الحاصلة.

كما أن نظام التجارة الالكترونية يمنح وزارة التجارة القدرة في الرقابة على أعمال التاجر الالكتروني للتحقق من مدى التزامه بالنظام.