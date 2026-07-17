صيد الرؤساء بالمال: معضلة الردع غير المتناظر وتسييل التهديدات السيادية (نموذج ترامب)

تحولات القوة الإقليمية وأدوات الصراع الحديثة

​لا يمكن قراءة الإعلان الصادر عن المقاومة الإسلامية في العراق برصد مكافأة مالية قدرها عشرة ملايين دولار تستهدف الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، بوصفه مجرد رد فعل أمني أو دعائي عابر، بل هو مؤشر بنيوي على تحول عميق في طبيعة الصراعات الحديثة وأدوات إدارة الأزمات بين الدول والجهات الفاعلة من غير الدول Non-State Actors.

​إن لجوء الفصائل المسلحة إلى تبني آلية ملاحقة مالية علنية تحاكي البرامج القانونية والأمنية الأمريكية، مثل برنامج مكافآت من أجل العدالة يمثل تجلياً حرجاً لكسر احتكار الردع الأدواتي هذه الخطوة تنقل المعركة من مربعات الاشتباك العسكري التقليدي إلى فضاء العولمة الأمنية مستهدفةً رمز السيادة الأول في الولايات المتحدة وهو على رأس عمله في البيت الأبيض مما يضع صناع القرار في عواصم التماس أمام معطيات استراتيجية بالغة الحساسية تتطلب تفكيكاً عقلانياً بارداً.

​ الخلفية الدبلوماسية وسياق الاحتقان السيادي

​تفكيك المشهد يستدعي العودة إلى جذور الأزمة التي تشكلت الساعات الماضية خلال المباحثات الرسمية في واشنطن لعام 2026، إن تذكير الرئيس ترامب بالوقائع التاريخية المرتبطة باستهداف قادة عراقيين رسميين عام 2020 بحضور رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلق فجوة حادة بين منطقين:

​منطق الدولة البرجماتي.. الذي تمثله الحكومة العراقية الساعية لحفظ التوازن الاستراتيجي وتأمين تدفقات الطاقة والاتفاقيات الاقتصادية، وجدولة خروج القوات الأجنبية عبر قنوات دبلوماسية مرنة.

​منطق الرمزية والسيادة الحركية.. الذي تتبناه الفصائل والقوى الشعبية والذي عبّر عنه بوضوح البيان الناري لعائلة أبو مهدي المهندس، حيث تُقاس المواقف بالندية السيادية والردع المباشر هذا التباين البنيوي داخل الساحة العراقية هو المحرك الأساسي لولادة هذا النمط الجديد من الخطاب العسكري المقابل.

​ الرسائل المبطنة وإعادة تعريف أدوات الردع المالي

​يحمل نص البيان دلالات استراتيجية تتجاوز البُعد الأمني المباشر إلى أبعاد قانونية وجيوسياسية:

​شبهة المحاكاة والندية المؤسساتية.. من خلال استخدام القيمة المالية ،10 ملايين دولار تحاول الفصائل فرض توازن نفسي يهدف إلى القول بأن أدوات المطاردة الدولية لم تعد حكراً على طرف واحد وأن البيئة الرقمية والمالية الحالية تتيح للأطراف غير الحكومية ممارسة ضغوط مقابلة.

​التحصين القانوني للدولة.. التوكيد على أن التمويل ينطلق من تبرعات الأنصار يمثل سلوكاً سياسياً محسوباً وموجهاً لصناع القرار الدوليين يهدف إلى تجريد واشنطن من أي ذريعة قانونية لتحميل الحكومة العراقية أو مؤسساتها الدستورية المسؤولية المباشرة مما يحمي الدولة من تبعات عقوبات دولية فورية.

​استراتيجية التهديد المفتوح.. مخاطبة أطراف ثالثة أو عناصر منفردة عابرة للجغرافيا يعكس فهماً دقيقاً للثغرات الأمنية في المجتمعات الغربية المعاصرة وهي محاولة لرفع الكلفة النفسية واللوجستية لمنظومات الحماية الرئاسية دون الدخول في مواجهة عسكرية كلاسيكية مكلفة.

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معضلة صانع القرار وتأثير التهديد على لعبة الكبار

​بالانتقال إلى الواقعية السياسية، يُحدث هذا النمط من التصعيد تحولات جوهرية في حسابات القوى الكبرى والجهات الفاعلة مستقبلاً:

​فخ التصعيد ومأزق الهيبة ..المعضلة الأكبر التي واجهها التحليل التقليدي هي طبيعة الصفة الحالية للمستهدف؛ فاستهداف رئيس يمارس مهامه الحالية في البيت الأبيض يرفع تصنيف الفعل في العرف الدولي من خصومة أمنية مع فصيل إلى تهديد مباشر لسيادة دولة عظمى، هذا الوضع يضع إدارة ترامب الحالية في مأزق هيبة، حيث لا يمكنها تجاهل التهديد، مما قد يدفعها لاتخاذ خيارات رد خشنة وغير متناظرة، تتجاوز حدود الجغرافيا لفرض استراتيجية الردع الحاسم.

​ خصخصة المخاطر ومستقبل الأمن العابر للحدود

​يمثل هذا النموذج دليلاً استرشادياً مستقبلياً للحركات المسلحة والمنظمات العابرة للحدود، إذ يكشف عن إمكانية نقل بؤرة القلق الأمني إلى عواصم القرار الدولي بأقل كلفة لوجستية عسكرية ممكنة، عبر عولمة التحريض المالي، هذا التحول سيجبر وكالات الاستخبارات الدولية على إعادة النظر في استراتيجيات مكافحة الإرهاب الرقمي والمالي والتركيز على ضبط الموارد غير التقليدية (كالعملات المشفرة) التي قد تُستخدم لإدارة هذا النوع من العمليات بالوكالة.

​التبعات الاقتصادية والسيادية على الدولة العراقية

​بالنسبة لصناع القرار في بغداد يفرض هذا المشهد ضغوطاً حادة على الركائز الأساسية للبرنامج الحكومي، إن أي اهتزاز في الثقة الدولية بقدرة الدولة على ضبط السلاح وحماية المسارات الدبلوماسية قد يمنح الصقور في واشنطن الذريعة لاستخدام السلاح المالي الصامت عبر فرض قيود مشددة من البنك الفيدرالي الأمريكي على تحويلات الدولار ومبيعات النفط مما يهدد الاستقرار النقدي والمجتمعي للعراق تحت شعار تجفيف منابع التهديد.

​ التقييم الجيوسياسي والأثر الفعلي لعام 2026

​من الناحية العملياتية تحيط بالرئيس الأمريكي إجراءات حماية فولاذية تجعل من فرص نجاح أي محاولة اعتداء من هذا القبيل أمراً يفتقر للواقعية اللوجستية. ومع ذلك فإن الأثر الاستراتيجي الحقيقي يتجسد في مستويين:

​المستوى المستنزِف.. إجبار مؤسسات الأمن الأمريكية (مثل الخدمة السرية والبنتاغون) على البقاء في حالة استنفار دائم مما يرفع من الكلفة الاقتصادية والتأمينية للتحركات السياسية.

​المستوى التفاوضي الإقليمي.. يأتي هذا التطور بالتزامن مع الصراع الجاري حول ممرات الطاقة ومضيق هرمز في منتصف عام 2026 ليكون بمثابة بطاقة ضغط ساخنة على طاولة مفاوضات المحاور الإقليمية تهدف من خلالها القوى المناهضة للوجود الأمريكي إلى رفع كلفة بقاء القواعد والبعثات في المنطقة وجعلها بيئة عالية المخاطر.

​ توصية استراتيجية لدوائر القرار

​تثبت هذه الأزمة المتصاعدة أن أدوات الهيمنة وتوازنات القوى التقليدية تعيد تشكيل نفسها خارج الأطر المألوفة، إن مواجهة هذا النوع من الردع اللامركزي لا تنجح عبر الحلول العسكرية المنفردة أو العقوبات الاقتصادية التقليدية التي قد تزيد من عمق الاحتقان السيادي، بل تتطلب من صانع القرار الدولي والإقليمي البحث عن تفاهمات بنيوية تحترم السيادات الوطنية وتفكك مسببات الأزمات من جذورها.

​إن عولمة التهديد المالي تؤكد حقيقة واحدة: طالما بقيت المصالح الدولية متشابكة والممرات البحرية والمالية معولمة، فإن استقرار عواصم القرار يمر حتماً عبر احترام التوازنات المحلية وصيانة كرامة وسيادة الدول الحاضنة لها، بعيداً عن لغة الاستعلاء أو تبجح القوة.