أصحاب القرار بين العتاب والمواجهة

ان معنى كلمة العتاب لغوياً هو لَوْماً ، مَلاَمَةً ، مُؤَاخَذَةً . فهذه الكلمة ومعانيها قد استخدمت كثيراً وقلناها كثيراً عندما نريد أن نتحدث مع أناس قد أساؤوا إلينا أو انهم لايبالون لما يمر علينا من مصاعب ومشاكل وظلم وهذا العتاب هو الحق الطبيعي الذي يجب أن يقبله أي إنسان واعي ومنطقي ويحب الحق وأهله .

هنالك من البشر من لا يبالي لما تقوله ويعتقد انه عليك أنت أن تتنازل وتكون راضياً وتقبل العتاب من الآخرين دون أي وجه حق ، وتكون أنت الملام لأنك طالبت بحقك الطبيعي .

وعندما نعاتب الآخرين فهذا ليس معناه اننا ضعفاء أو لانستطيع الرد عليهم أو لا نعرف طريق الحق بل انه من باب الإحترام والمحبة والتي لايفهمها البعض من البشر بل قد يحاولون التغاضي وتناسي الحق لأغراض غير انسانية وبعيدة عن أرض الواقع ، والمشكلة تكمن في ان هؤلاء البشر تكون ردة أفعالهم عكس الواقع وتتجه إلى الطريق الخطأ في التفسير وتأخذ منحاً آخر ليس له علاقة بالموضوع وحتى تصل وقاحة هؤلاء إلى أن يوجهوا التهم ويصوروا الحالة وكأنها غريبة وغير قابلة للنقاش وان العتاب في غير محله .

هؤلاء البشر يستحقون أن تطالبهم لا أن تعاتبهم عندما تصل الحالة أوجها وتكون حالة مرضية غير قابلة للعلاج وأن تكون ردات الفعل شديدة ليعرفوا أن المطالبين بالحق هم أناس يعرفون معناها ويعرفون ما معنى العدالة ويريدون أن يروها على أرض الواقع ، لا أن تكون العدالة محصورة في اطار ضيق وتكون للمقربين منهم والآخرين خارج قوسين .

ان الممارسات الخاطئة والمتعمدة هي التي تحدد مواقف الآخرين منها وليس العكس بل انه من الواجب أن تكون ردات الفعل قاسية وعنيفة أحياناً لصد هكذا حالات ووضع الحد لعدم إستمرارها ولتكون عبرة للآخرين عندما يريدون أن يمارسوا المواقف الغبية والخاطئة بحق غيرهم من البشر ، ومنهم السياسيين .

ان مواقف السياسيين وأصحـــــاب القـــرار الخاطئة وممارساتهم الغير منطقية تجــــاه الآخــــرين ( الشعب ) هي التي تجعلهم في موقف لا يحمدون عليه ، وتكون ردات الفعل عنيفة ضدهم لأن الآخر لا يستطيع ولا يتحمل أن يكون متهماً دوماً بالتقصير وعدم الشعور بالمسؤولية ومطالبتهم بالواجبات وغياب الحقوق ، هنا على الآخر أن يقف بوجه هؤلاء وأن يضع النقاط على الحروف وأن لايقبل هذا الآخر أن يهدر حقه في الحقوق والتي هي طبيعية وليست هي منة عليه وأن يفرض على هؤلاء السياسيين ما يجده من حقه ليحصل عليه .

فهل يعرف هؤلاء معنى كلمة العتاب أم انهم يريدون المواجهة ؟؟؟؟