شكرا بلاسخارت !

اقولها بكل ممنونية شكرا للسيدة ممثلة الامم المتحدة في العراق .

طيلة ١٧ سنة ونحن نكابر و ندعي الاستقلال ،السيادة على بلدنا وفوق ارضنا وتحت سمائنا ،بل ونسب ونشتم كل من يقول خلاف ذلك .كل العالم يتحدث عن النفوذ الخارجي وتواجد كل منظمات دول العالم هنا ،وكل منتخبات العالم تاتي لتلعب هنا في ملعب العراق الدولي لايهم من يفوز ومن ينهزم فلا احد يخسر الدم والمال سوى الشعب العراقي المغلوب على امره .

الكل رابحون ،والجميع فائزون وان لم يربحوا فشرف المشاركة تكفي وتكرار المشاركة ليس له اي اعباء مالية او معنوية .سنة تلو السنة ونحن ندعي ان ديمقراطيتنا وانتخاباتنا وتشكيل حكوماتنا هو بقرار عراقي صرف !! ونستغرب عندما يسال الآخرون ماراي الدولة الفلانية او العلانية بهذا الامر او ذاك ؟!!

نستنكر ونشجب وندين كل من يتهم احزابنا وسياسيينا بانهم مجرد ادوات يخطط و يناور بها الغير من اجل مصالحهم واجنداتهم وامنهم القومي .

كل دول العالم حتى مورسيوش،وجزر البهاما من حقهم ان يعملوا لمصالحهم وامنهم القومي الا العراقيين فعليهم ان يتركوا امنهم وقرارهم للغير .

جنين بلاسخارت (بماضيها السيء في بلدها ) نحن من ارسلنا بطلبها ونحن من طلب من جيوش العالم اجمع ان يانوا لنجدتنا ، ليستروا عورتنا بعد ان كشفها شذاذ الافاق عندما احتلوا مدننا بساعات ثم دمرنا مدننا بايدينا واستغرقنا ستوات لتحريرها ،وذهبنا بعد التحرير نستجدي و نتوسل بالعالم ليتصدقوا علينا بديون لا نعلم متى تستطيع اجيالنا القادمة تسديدها.

كل هذا ونستغرب ان تذهب جنين الى دول الجوار للتباحث بشان انتخاباتنا ومستقبلنا السياسي .ولا استبعد غدا رؤية جنين في الرياض او انقرة للتباحث بشان العراق وشعبه .!!

هذا هو واقعنا بدون مجاملات دبلوماسية وعبارات ودية لاتمثل الواقع ابدا . ولا اعتقد ان البرلمان ولا وزارة الخارجية ستكلف نفسها بالاستفسار من ممثلة الامم المتحدة عن الزيارة ونتائجها ولا حتى ستسال لماذا لم يجري اللقاء في بغداد ومع سفير تلك الدولة حفظا لماء وجه( السيادة والكرامة) التي نسمعها كثيرا داخل قبة البرلمان وخارجه .

شكرا مرة اخرى للسيدة جنين بلاسخارت على جراتها وشجاعتها في الذهاب الى اصحاب القرار في الشان العراقي لمعرفة خارطة الطريق للمرحلة القادمة لبلد اسمه العراق .