سيكولوجية التهميش

لمواجهة هذا التحدي، يجب على الدولة ومؤسساتها التركيز على تعزيز الشفافية، وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية عند المسؤولين، والخروج من نطاق المحاصصة الحزبية، وينبغي تعزيز الدور الرقابي للمؤسسات، وتشجيع المشاركة المجتمعية في صنع القرار، وأن يعمل النظام، على تعزيز قيم النزاهة والاستقامة، وتكافؤ الفرص في المؤسسات الحكومية.