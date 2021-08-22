سيطرة حركة طالبان بعد القرار الأميركي غير المشروط

قلتها واقولها ان دعم القوى الدولية للاسلام السياسي في الشرق الاوسط لا ياتي بمحض الصدفة رغم وجود الاحزاب والجماعات الليبرالية والعلمانية وذلك لتحقيق اهدافها الاستراتيجية من الحفاظ على مكانتها في المنطقة كقوى وتأمين مصادر الطاقة وضمان علاقاتها الاقتصادية وتأمين ديمومة بيع الاسلحة والحفاظ على تحالفاتها في المنطقة مع الانظمة الحاكمة دون الشعوب فأسلوب تعاطي هذه القوى مع شؤون المنطقة لا يرتقي لمستوى الحدث وإدعاءاتها في نشر مبادئ الحرية والديمقراطية الامر الذين يكشف عن مدى اكذوبة هذه الإدعاءات.

فرغم الإمكانيات التي تمتلكها هذه القوى فضلا عن الصلاحيات من خلال الأمم المتحدة ومجلس الامن الا إنها تغض النظر وتاخذ الموقف المتفرج فتاريخ المنطقة يشهد بذلك ولنا في الذاكرة الكثير عن مواقف هذه القوى مع قتل واضطهاد الشعب الكوردستاني من أنظمة المنطقة وما زال وكذلك موقفهم من مايسمى بالربيع العربي والسماح لسيطرة الإسلام السياسي واخيرا وليس اخرا موقفهم من المظاهرات الشعبية في العراق وايران.

واليوم نشهد مجددا سيطرة حركة طالبان على افغانستان بعد اعلان الرئيس الاميركي إنسحاب قواتها من افغانستان وبصورة غير مشروطة وسنشهد تداعياتها على المنطقة والشعب الأفغاني.

في الواقع ان امريكا والقوى الدولية الاخرى لا تأبى التعامل مع اي نوع من الأنظمة الحاكمة طالما تقع في إطار أجنداتهم اذ تقوم بالتسويات مع حركة طالبان تحت مسمى اتفاقية السلام وفي نفس الوقت ترى في ادبياتهم لا جدوى في نشر الديمقراطية تحت مظلة سلطة حكم جماعات او حركات او أحزاب إسلامية وهذا خير دليل على عدم اكتراثهم لحرية وحقوق شعوب المنطقة.