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سيطرة حركة طالبان بعد القرار الأميركي غير المشروط

Category: مقـالات

Date: 2021-08-22T18:58:33+0000
سيطرة حركة طالبان بعد القرار الأميركي غير المشروط

قلتها واقولها ان دعم القوى الدولية للاسلام السياسي في الشرق الاوسط لا ياتي بمحض الصدفة رغم وجود الاحزاب والجماعات الليبرالية والعلمانية وذلك لتحقيق اهدافها الاستراتيجية من الحفاظ على مكانتها في المنطقة كقوى وتأمين مصادر الطاقة وضمان علاقاتها الاقتصادية وتأمين ديمومة بيع الاسلحة والحفاظ على تحالفاتها في المنطقة مع الانظمة الحاكمة دون الشعوب فأسلوب تعاطي هذه القوى مع شؤون المنطقة لا يرتقي لمستوى الحدث وإدعاءاتها في نشر مبادئ الحرية والديمقراطية الامر الذين يكشف عن مدى اكذوبة هذه الإدعاءات.

فرغم الإمكانيات التي تمتلكها هذه القوى فضلا عن الصلاحيات من خلال الأمم المتحدة ومجلس الامن الا إنها تغض النظر وتاخذ الموقف المتفرج فتاريخ المنطقة يشهد بذلك ولنا في الذاكرة الكثير عن مواقف هذه القوى مع قتل واضطهاد الشعب الكوردستاني من أنظمة المنطقة وما زال وكذلك موقفهم من مايسمى بالربيع العربي والسماح لسيطرة الإسلام السياسي واخيرا وليس اخرا موقفهم من المظاهرات الشعبية في العراق وايران.

واليوم نشهد مجددا سيطرة حركة طالبان على افغانستان بعد اعلان الرئيس الاميركي إنسحاب قواتها من افغانستان وبصورة غير مشروطة وسنشهد تداعياتها على المنطقة والشعب الأفغاني.

في الواقع ان امريكا والقوى الدولية الاخرى لا تأبى التعامل مع اي نوع من الأنظمة الحاكمة طالما تقع في إطار أجنداتهم اذ تقوم بالتسويات مع حركة طالبان تحت مسمى اتفاقية السلام وفي نفس الوقت ترى في ادبياتهم لا جدوى في نشر الديمقراطية تحت مظلة سلطة حكم جماعات او حركات او أحزاب إسلامية وهذا خير دليل على عدم اكتراثهم لحرية وحقوق شعوب المنطقة.

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