سيرة دونالد ترمب باختصار

1- صاحب ثاني أكبر مدن القمار في أمريكا (أتلانتيك سيتي كازينو) نافس بها رؤساء أكبر شركات المافيا الأمريكية في لاس فيغاس، إحدى مراكز قماره-فندقه تاج محل، يحوي 4500 جهاز للعب القمار. إلى جانب العديد من الكازينوهات، الفنادق، ملاعب الغولف، والمنشآت الأخرى في جميع أنحاء العالم.

2- أفلست عدد من شركاته ست مرات، في كل واحدة منها كانت تؤدي إلى خسارة البنوك الأمريكية ما بين نصف إلى مليار دولار، دون أن يحاكم على أي منها حسب الدستور الأمريكي، وكانت خدع قانونية-اقتصادية.

3- هو الابن الرابع لعائلة مكونة من خمسة أطفال، شقيقين وشقيقتين، وهو من مواليد مدينة نيويورك، والده فريد ترامب أحد الأثرياء وملاك العقارات في مدينة نيويورك، والدته من أسكوتلندا، متزوج ثلاث مرات 1977-1993-2004. أحد إخوته كان مدمنا على الخمر، وتوفي بسببها، ويقال إن ترمب لم يشرب ويدخن في حياته. الأخت الأكبر سنا، ماريان ترامب باري، قاضية محكمة استئناف اتحادية.

4- يملك منظمة ملكة جمال أمريكا، والكون، ومراهقات أمريكا، وكان رئيس لجنة الانتخابات، وكان صاحبها كشركة، إلى درجة سحب التاج من الأمريكية (تارا كونر) المنتخبة لأنها عارضت احدى شروطه، وأعادها عند رضوخها.

5- في عام 2003 أصبح يقدم المسلسل التلفزيوني (أنت مطرود) شاركته فيها أبنته أحيانا، حصل في البداية على كل حلقة 50 ألف دولار، وبعد النجاح كانت القناة تدفع له 3 مليون دولار على كل حلقة.

6- كان صاحب الملياردير الأمريكي (جيفري إيبستين) المتهم بتجارة القاصرات، الذي حوكم وتم سجنه، وبعد سنة شنق ذاته في سجن نيويورك، ويقال إنه اغتيل لئلا ينشر المعلومات عن أصحابه ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي تبرأ منه قبل محاكمته.

7- ترمب الملياردير صاحب العديد من الأبراج وملاعب الغولف العالمية ومدينة القمار وغيرها العديد من الشركات العقارية على المستويات العالمية، دفع لمصلحة الضرائب الأمريكية 750 دولار فقط في عام 2016 السنة التي دخل فيها البيت الأبيض، ونشر على أنه مديون لبعض السنوات فقط للمصلحة قرابة 440 مليون دولار.

8- خريج كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا قسم الاقتصاد عام 1968، ويعرف على أنه مؤلف قرابة 12 كتابا جلها في الاقتصاد، علما أن نصف مليون دولار بإمكان أي شخص أن يكلف أكبر كاتب أمريكي لتأليف أي كتاب له، فكيف وهو الذي تم تعريفه من قبل الإعلام والعديد من الكتاب والمراقبين السياسيين أن لغته ونوعية خطبه وكلماته المكتوبة من قبله لا تتجاوز المرحلة الابتدائية.

9- أسس جامعة ترمب، خسر فيها، وتم اغلاقها.

10- الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، أنتخب لمرة واحدة، 2016-2020م.

11- رجل أعمال وملياردير أمريكي، وشخصية تلفزيونية ومؤلف، ورئيس منظمة ترامب، يقال إن ثروته تقدر بين 3-7 مليار دولار.

12- بدأ مسيرته العملية من شركة والده العقارية، وقدم له والده مليون دولار لينفرد بذاته في الستينات من القرن الماضي.

13- بدأ نشاطه السياسي في عام 1987، وقرر في عام 2000 خوض الانتخابات الرئاسية عن حزب (الإصلاح الأمريكي (بالإنجليزية Reform Part لكنه لم يحظى بشعبية كافية وانسحب منها، وبعد انضمامه إلى الحزب الجمهوري قرر خوض انتخابات 2012 لكنه تراجع لاحقاً، وفي يناير 2015 قرر خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2016 واستطاع أن يفوز بـ 306 صوت في المجمع الانتخابي ليصبح بذلك الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

14- خلال رئاسته، ألغى التأمين الصحي الإجباري، واضعف مساعدة الدولة لمتدني الدخل، وحاول إلغاء التأمين الصحي المسمى بـ (Obamacare)، سحب أمريكا من منظمة البيئة العالمية، ومن اتفاقية النافتا، ومن الشراكة العالمية عبر المحيط الهادي (TPP)، ومن الاتفاق النووي مع إيران، واعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وحارب الهجرة إلى أمريكا، وبدا بمشروع جدار عازل بين أمريكا والمكسيك لم يكتمل إلى قرابة 300 ميل من اصل 1500 ميل تقريبا، وفرض رُسومًا جمركية عالية على الواردات من الصين، وحاول التفاوض مع كوريا الشمالية، وحاول الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، وحاربها.

15- فتح صفحة سوداء في تاريخ الديمقراطية الأمريكية، عندما شجع مؤيديه ذوي النزعات العنصرية، باقتحام مبنى الكونغرس في اليوم الذي كان أعضاء الكونغرس يناقشون ويصوتون الإشكالية التي أثارها حول نتيجة الانتخابات، على خلفية خسارته، أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، بعدما طعن في نزاهة الانتخابات، فيما إذا لم يربح فيها! قبل الموعد بشهور، وبالتالي يدرج من بين رؤساء أمريكا الأكثر إثارة للجدل، من حيث التعامل الفظ مع الأخرين، وأقلهم تقديرا للقيم والعلاقات الشخصية.

16- الرئيس الذي أيقظ على مدى السنوات الأربع الماضية النعرة العنصرية، التي كانت قدة طمرت مع العقود السبع الماضية، وخلقت معضلة أمام الإدارة القادمة والتي قد تمر عقد وأكثر لإعادة المجتمع الأمريكي إلى سابق عهده.

17- صرح ترامب أن المهمة الأساسية للقوات الأمريكية في سوريا هي القضاء على داعش، وبدأت القوات الخاصة الأميركية تعزيز تواجدها في المنطقة الكوردية شرق الفرات بدءاً من عام 2014م، ودعم قوات سوريا الديمقراطية. أقام مجموعة من القواعد العسكرية في المنطقة الكوردية، شمال شرقي سورية، أمر عام 2019م بسحب قواته من سوريا فسبب بالاحتلال التركي للمنطقة ما بين كري سبي وسري كانيه.

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