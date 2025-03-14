سياسة ترامب.. مفترق طرق بين سقوط أميركا أو سقوطه

في عالم السياسة المتقلب، يظهر دونالد ترامب كرئيس غير تقليدي، يثير الجدل ويقسم الآراء بتوجهاته.

سياساته الجريئة والمثيرة للجدل تضع الولايات المتحدة على مفترق طرق، حيث يتساءل الكثيرون: هل ستؤدي هذه السياسات إلى تعزيز مكانة أميركا أم إلى تراجعها؟

وهل ستنتهي هذه الحقبة بنهاية ترامب السياسية أم بتداعيات أوسع على الولايات المتحدة؟

على الصعيد الداخلي ركز ترامب على تقليص دور الحكومة الفيدرالية، وخفض الضرائب، وإلغاء العديد من اللوائح التنظيمية.

هذه السياسات لاقت ترحيباً من بعض القطاعات الاقتصادية مثل الطاقة والمصارف، لكنها أثارت قلقاً واسعاً بسبب تأثيرها على البرامج الاجتماعية والتعليمية. كما أن خطابه الشعبوي وسياساته المثيرة للجدل حول الهجرة والعرق زادت من الانقسامات داخل المجتمع الأميركي المتعدد الأطياف، مما يهدد النسيج الاجتماعي للبلاد.

أما على الصعيد الخارجي، فقد تبنى ترامب سياسة "أميركا أولاً"، التي ركزت على المصالح الاقتصادية والتجارية للولايات المتحدة. هذه السياسة أدت إلى انسحاب أميركا من اتفاقيات دولية مهمة، مثل اتفاقية باريس للمناخ، وأثارت توترات مع حلفاء تقليديين مثل الاتحاد الأوروبي وكندا. في المقابل، سعى ترامب إلى تحسين العلاقات مع خصوم تقليديين مثل روسيا وكوريا الشمالية، مما أثار انتقادات واسعة حول تأثير ذلك على مكانة أميركا كقوة عالمية.

في خطوة غير مسبوقة، طالب ترامب بضم كندا إلى الولايات المتحدة وشراء غرينلاند من الدنمارك وتصرفه غير اللائق مع ضيفه الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض، أثار موجة من الجدل والانتقادات. هذه المطالبات تعكس رؤية ترامب التوسعية، لكنها تثير تساؤلات حول مدى واقعية هذه الخطط وتأثيرها على العلاقات الدولية. وإذا استمرت سياساته في إثارة الجدل والانقسامات، فقد تؤدي إلى تراجع شعبيته داخل الحزب الجمهوري وخسارته في الانتخابات المقبلة.

كما أن القضايا القانونية التي يواجهها قد تعجل بنهايته السياسية. في حال استمرت السياسات التي تعمق الانقسامات الداخلية وتضعف التحالفات الدولية، قد تواجه أميركا تحديات كبيرة في الحفاظ على دورها كقوة عالمية مهيمنة، مما يفتح المجال أمام قوى أخرى مثل الصين وروسيا لتعزيز نفوذها.

سياسات ترامب تمثل سيفاً ذا حدين؛ فهي قد تعزز مكانة أميركا إذا تم توجيهها بحكمة، لكنها قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة إذا استمرت في تعميق الانقسامات وإضعاف التحالفات.

النهاية، سواء كانت لترامب أو لأميركا كما نعرفها، تعتمد على كيفية تعامل الشعب الأميركي والمؤسسات مع هذه التحديات.