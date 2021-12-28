سهير القلماوي.. أول كوردية في بي بي سي البريطانية

ظهرت مجموعة كبيرة من الكتاب والكتاب والفنانين بشكل لافت في مصر، خاصة في العصر الأيوبي، وكذلك هجرة آلاف الكورد من كوردستان إلى شمال إفريقيا في بداية القرن الماضي وبعد ذلك الهجرات المتكررة قبل وبعد الحرب العالمية. وبرزت فيه شخصيات كثيرة، لا سيما في مجالات الأدب والشعر.

سهير القلماوي من مواليد الحي العباسي بالقاهرة في 20 يوليو 1911، كاتبة كوردية معاصرة، رئيسة الحركة النسوية الأولى، أي حركة خريجي الجامعات في مصر. لقد كان القرن الماضي وكانت الكتابة ذات قيمة، خاصة بين البالغين المتعلمين في ذلك الوقت.

نشأت القلماوي في جو ثقافي كوردي ومن عائلة من أبوين كورديين. هي أول فتاة تلتحق بجامعة القاهرة وأول كوردية مصرية تحصل على رخصة صحافة في مصر.

التحقت بجامعة فؤاد الأول عام 1929 وكان طه حسين عميد الكلية. هي أول فتاة مصرية تحصل على درجة الماجستير في أدب الخوارج في العصر الأموي. كانت بدايتها في البيت الكوردية بالقاهرة وارتداء الزي الكوردي التقليدي، وسبب حرص والدتها على تربيتها بطريقة كوردية بحتة.

حرص الأب على سهير وعلمها ثقافتها، ودخلت الكلية حيث قرأت القرآن الكريم وبعض اللغات الأخرى. حصلت على العديد من الجوائز، بما في ذلك ألف ليلة وليلة عام 1943، والمحاكاة في الأدب عام 1955. حصلت على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى عام 1978.

سافرت إلى باريس والعديد من العواصم والمدن الأخرى للدراسة. حصلت على العديد من الشهادات الدولية وترجمت العديد من رواياتها إلى لغات أخرى. سهير القلماوي كانت لها ميول سياسية خاصة في فترة وجيزة في ثلاثينيات القرن الماضي عندما كان من طموحاتها نشر صحيفة سياسية وكتابة العديد من المقالات في الصحف.

في ذلك الوقت قررت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنشاء شبكة إذاعية في مصر استعدادًا للحرب العالمية الثانية، وكان ذلك في عام 1935 ، أي قبل سنوات من الحرب العالمية الثانية ، وبعد أن تم اختبارها وتصنيفها بنجاح. الأول في الاختبار. أصبحت مذيعة في راديو العالمية ، وبذلك أصبحت أول مذيعة كوردية تعمل في هيئة الإذاعة البريطانية. بعد عودتها من فرنسا إبان الحرب العالمية الثانية تزوجت سهير القلماوي من يحيى الخشاب للدكتورة الأديبة ثلاثة من الاولاد ابنة واحدة وولدان هما الدكتور الجراح عمر الخشاب والمهندس ياس الخشاب . وللمفارقة ، كان شرط الزواج أن يتزوجا بالطريقة التقليدية والكوردية .

كان طموحها أن تصبح طبيبة مثل والدها ، لكن الأدب والكتاب سحقوا حياتها وأصبحت من أوائل النساء في الأدب المعاصر في العالم.

من أهم منشوراتها

ألف ليلة وليلة

أدب الخوارج

في النقد الأدبي

ثم غربت الشمس

توفيت الكاتبة المعاصرة سهير القلماوي في 4 مايو 1997 بالقاهرة عن عمر يناهز 86 عاما.