إستراتيجية إيران القادمة بين الضغوط الامريكية والبقاء على قيد الحياة

تشير التوقعات الى عدم إمكانية التوصل الى اتفاق بين واشنطن وطهران، وذلك بسبب بسبب طبيعة الخلاف بينهما والذي لا يقتصر على الجانب الفني بقدر طبيعة الخلاف الأيديولوجي للجمهورية الاسلامية وواشنطن، بالإضافة الى الخلاف السيكولوجي بينهما، فقيادة إيران تختلف بالمقايس عن قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك تعلن طهران رفضها لأي إمكانية للتوصل الى اتفاق مع أميركا، وهذا ما أكده خطاب السيد الخامنئي الأخير أن المباحثات مع واشنطن تفتقر الى الشرف والمصداقية من جانبها، لذلك لا نجد جدوى من هذه المباحثات وما هي الا محاولات لكسب الوقت وشحن الرأي العام ضد إيران وزيادة الضغط عليها للقبول بتخليها عن برنامجها النووي والصاروخي، الامر الذي ترفضه طهران بصورة قطعية ولا تقبل أي تفاوض بهذا الشأن، إذا ما علمنا أن إيران باستطاعتها صنع قنبلة نووية ولكنها ملتزمة بقرارات منظمة الطاقة الذرية، ولاتريد أن تكون سبباً في توتر المنطقة وذريعة للتواجد الاجنبي فيها.

طهران ومن خلال تجاربها الطويلة مع واشنطن لاتثق بأي مباحثات معها،وتعتبرها مجرد مضيعة للوقت وسبب في تأخر تطورها العسكري والتكنولوجي، وهذا ما يفسر رفض السيد الخامنئي لأي مفاوضات مع واشنطن وعدم تمكن إدارة بايدن من تطبيع العلاقات مع الجمهورية الاسلامية لان الاخيرة تنظر الى الولايات المتحدة الامريكية على انها دولة عنصرية إمبريالية تستخدم قوتها للسيطرة على مقدرات العالم وشعوبها وسرقة خيراته،لذلك تسعى طهران الى الانفتاح مع العالم العربي والاسلامي ليكون ورقة ضغط على ترامب بعدم تشديد الإجراءات الاقتصادية ضد إيران كما انها تسعى الى التحرك نحو المجتمع الأوربي في امل أن تحييد مواقفها ضد إيران وأقناعها بضرورة تغيير مواقفها المؤيدة لواشنطن،كما ان طهران جادة في ضرورة فتح قنوات الحوار مع المملكة العربية السعودية لما لها من تأييد واضح في السياسة الاقليمية للشرق الاوسط،ويمكنها ان تمارس دوراً أيجابياً في تهدئة الصراع بين واشنطن وطهران.

الجمهورية الاسلامية تسعى ان تكون قوية في كل المحاور التي تتطلب الحوار،وان تبقي الباب مفتوحاُ مع الجميع مع التمسك بحقها بامتلاكها الطاقة النووية السلمية وهذا ما أعلنته أكثر من مرة لذلك سعى ترامب الى الضغط على إيران من أجل إيقاف صادرات النفط التي تقوم بها إيران والتي تهدف بالدرجة الاساس لايقاف صادرات النفط الايراني وإيصالها الى "صفر برميل"،وكذلك فرضها لعقوبات قاسية على الاسطول البحري الايراني من ناقلات النفط والهدف الأساسي من كل تلك العقوبات هو حملة الضغط القصوى لحرمان إيران من الوصول الى الطاقة النووية والى صناعة الصواريخ البالستية او صنع الصواريخ العابرة للقارات.

إيران من جانبها تعتبر أن هذه العقوبات غير مجدية، وأن هذه العقوبات لا يمكن أن تجعل إيران ترضخ أو تتخلى عن طموحها في امتلاك الطاقة النووية ولن تفعل ذلك مستقبلاً مهما زادت هذه الضغوط أو أستهدفت إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية او الكيان الاسرائيلي لذلك سيلجأ ترامب الى التهدئة مع إيران وتوسيع عقوباته عليها في محاولة لجرها نحو طاولة الحوار او التلويح بضربة عسكرية تستهدف منشاءتها النووية والتي لن تكون سهلة وستعرض المنطقة والعالم لحرب عالمية جديدة تغرق فيها واشنطن وتل أبيب.