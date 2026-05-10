رئيس وزراء خارج الأحزاب التقليدية.. فرصة لإعادة بناء الثقة بالدولة

شهد العراق خلال السنوات الأخيرة تحولات سياسية كبيرة دفعت الشارع العراقي إلى المطالبة بإعادة النظر بطريقة إدارة الدولة، بعيداً عن الصراعات الحزبية والتجاذبات التي أثرت في أداء المؤسسات والخدمات والاقتصاد. وفي ظل هذه الظروف، برزت فكرة وصول رئيس وزراء لا ينتمي إلى الأحزاب التقليدية بوصفها تجربة مختلفة تحمل الكثير من التساؤلات والآمال في آنٍ واحد.

إن وجود رئيس وزراء مستقل نسبياً عن الاستقطابات الحزبية قد يمنح الحكومة مساحة أوسع للتحرك واتخاذ القرارات وفق رؤية الدولة لا وفق حسابات الكتل السياسية فقط. فالعراق اليوم يحتاج إلى إدارة تعتمد الكفاءة والتخطيط والمؤسسات، خصوصاً في الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والبنى التحتية والعلاقات الخارجية.

كما أن هذه التجربة قد تساهم في استعادة جزء من ثقة المواطن بالدولة، لأن الشارع العراقي أصبح أكثر وعياً ومتابعة للأداء الحكومي، وأصبح يطالب بنتائج ملموسة تتعلق بالخدمات وفرص العمل ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية. لذلك فإن أي حكومة تنجح في تقريب المسافة بين المواطن ومؤسسات الدولة ستكسب دعماً شعبياً مهماً.

ومن جهة أخرى، فإن قيادة دولة بحجم العراق ليست مهمة سهلة، فالعراق يمتلك موقعاً جغرافياً حساساً وثروات كبيرة وتنوعاً مجتمعياً وسياسياً معقداً، إضافة إلى تأثيرات إقليمية ودولية متشابكة. وهذا يتطلب من أي رئيس وزراء أن يمتلك القدرة على تحقيق التوازن بين المصالح الداخلية والعلاقات الخارجية، مع الحفاظ على السيادة الوطنية ومصلحة الشعب العراقي.

وفي الجانب السياسي، تبقى العلاقة بين الحكومة والقوى السياسية عاملاً أساسياً في نجاح أي مشروع إصلاحي، لأن بناء الدولة لا يمكن أن يتحقق من خلال الصدام أو الإقصاء، بل عبر التفاهم والتعاون والعمل المشترك. فالتحديات الاقتصادية والأمنية والخدمية تحتاج إلى دعم سياسي وتشريعي حقيقي يضع مصلحة العراق فوق أي اعتبارات أخرى.

إن المرحلة الحالية قد تشكل فرصة مهمة لإعادة ترسيخ مفهوم الدولة القوية بمؤسساتها وقوانينها، بعيداً عن الانقسامات والتنافسات الضيقة. والعراقيون اليوم لا يبحثون عن الشعارات بقدر بحثهم عن الاستقرار والتنمية واحترام القانون وتحسين مستوى الحياة.

ويبقى نجاح أي تجربة حكومية مرتبطاً بقدرتها على تحقيق نتائج واقعية يشعر بها المواطن في حياته اليومية، لأن قوة الدولة الحقيقية تبدأ عندما يشعر المواطن أن القانون يحميه، والخدمات تصله، ومستقبل أبنائه أكثر استقراراً وأمناً.