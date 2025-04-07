رحلة عبر كوريا الجنوبية: أرض الجمال والابتكار

ما إن نزلتُ من الطائرة في المطار حتى أذهلني فن العمارة العصرية الأنيقة التي أحاطت بي. كانت البلاد تعجّ بالتكنولوجيا، من أنظمة النقل الفعّالة إلى الشوارع الصاخبة التي تصطف على جانبيها ناطحات السحاب الشاهقة. كان تنظيم ودقة إشارات المرور والكاميرات مذهلاً، وكان من الواضح أن هذه أمة تُقدّر النظام والانضباط.

أمة مُلتزمة بالقواعد

بينما كنتُ أشقّ طريقي في الشوارع، أذهلني أدب الشعب الكوري ولباقته. بدا أن الجميع ملتزم بالقواعد، من المشاة إلى السائقين، وكان هناك شعورٌ بالانسجام والتعاون واضحٌ جليّ. على الرغم من الزحام وصخب الحياة في المدينة، كان هناك شعورٌ بالسعادة والرضا مُعدّي.

دعوة للاستكشاف

كانت زيارتي إلى كوريا الجنوبية جزءًا من رحلة أوسع، تيسّرت بفضل دعوة من جمعية الصحفيين الكرماء في كوريا. جمعت الجمعية 62 صحفيًا من 52 دولة حول العالم لحضور مؤتمر حول تحديات الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ. أتاح المؤتمر فرصة فريدة للصحفيين لتبادل الآراء والأفكار حول هذه القضايا الملحة، ومناقشة الحلول الممكنة للتحديات التي نواجهها.

مناقشة الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ

كان المؤتمر تجربةً ثريةً بالأفكار، حيث ركزت المناقشات على تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمع والبيئة. كما كانت تحديات تغير المناخ موضوعًا رئيسيًا للنقاش، حيث تبادل الخبراء رؤاهم وأفكارهم حول كيفية التخفيف من آثاره. وفّر المؤتمر منصةً قيّمةً للصحفيين لمشاركة وجهات نظرهم والتعلم من بعضهم البعض.

جزيرة جيجو: نموذجٌ للاستدامة

تُعد جزيرة جيجو مثالًا رائعًا على الجمال الطبيعي، بمناظرها الطبيعية الخضراء الوارفة ومياهها الصافية. لكن ما يميزها حقًا هو التزامها بالاستدامة. أصبحت الجزيرة نموذجًا للطاقة النظيفة، باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. كما أنشأ الكوريون مصنعًا لإنتاج الهيدروجين، والذي سيُستخدم لتشغيل السيارات والمركبات الأخرى. يُعد هذا المشروع الطموح دليلاً على التزام البلاد بخفض بصمتها الكربونية وبناء مستقبل أكثر استدامة.

الحفاظ على التقاليد في عالم عصري

على الرغم من التحديث السريع الذي تشهده كوريا الجنوبية، فقد نجحت البلاد في الحفاظ على ثقافتها التقليدية. من الألوان والأنماط النابضة بالحياة للملابس الكورية التقليدية إلى الحرف اليدوية المعقدة لحرفييها، يتجلى التراث الثقافي الغني للبلاد بوضوح تام. إنه دليل على قدرة الشعب الكوري على الموازنة بين التقاليد والحداثة، وإيجاد طريقة لتكريم ماضيهم واحتضان المستقبل.

سحر بحيرة سيهوا

من أبرز ما في زيارتي كانت رحلة إلى بحيرة سيهوا، وهي مثال رائع على الهندسة والابتكار. تُعد البحيرة شاهدًا على قدرة البلاد على خلق مساحات جميلة وعملية، وتأثيرها على المناخ المحلي والنظام البيئي لا يُنكر. لقد نجح الكوريون في خلق ملاذ للحياة البرية وواحة هادئة للزوار، مع تعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.

بلد التناقضات

كوريا الجنوبية بلد التناقضات، حيث تلتقي التقاليد القديمة بالابتكارات الحديثة. إنها مكان تتعايش فيه التكنولوجيا والطبيعة في وئام، ويفخر فيه الشعب بتراثه. عندما غادرت البلاد، لم يسعني إلا أن أشعر بالدهشة والإعجاب إزاء التقدم المذهل الذي أحرزته كوريا الجنوبية. إنها دولة رائدة حقًا في مجالات الاستدامة والابتكار والحفاظ على التراث الثقافي.