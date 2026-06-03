لم تعد أربيل مجرد عاصمةٍ لإقليمٍ عراقي، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى نموذجٍ عمراني وحضاري يلفت أنظار الجميع، حتى بات كثيرون يشبّهونها بالمدن الأوروبية من حيث التنظيم والنظافة والهدوء واحترام القانون. وهذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة رؤية سياسية وإدارية آمنت بأن بناء الإنسان والمدينة معاً هو الطريق الحقيقي نحو الاستقرار والتقدم.

لقد أدركت قيادة مسعود بارزاني أن الإعمار الحقيقي لا يُقاس بعدد الأبنية والجسور فقط، بل بقدرة الدولة على خلق بيئةٍ تحفظ كرامة الإنسان وتحترم تاريخه وطبيعته وثقافته. ومن هنا شهدت أربيل نهضة واسعة شملت تطوير البنى التحتية، وتوسعة الطرق، وإنشاء المجمعات الحديثة، والاهتمام بالنظافة العامة وتنظيم الأسواق، فضلاً عن ترسيخ ثقافة احترام القانون والنظام، وهي أمور جعلت المدينة تبدو بصورة حضارية متقدمة.

ولعل من أبرز ما يميز تجربة أربيل هو قدرتها على الجمع بين الحداثة والأصالة. فبين الأبراج الحديثة والمشاريع العمرانية المتطورة، بقيت قلعة أربيل شامخةً كشاهدٍ على عمق التاريخ والحضارة في هذه الأرض. فالاهتمام بالآثار والتراث لم يكن مجرد اهتمامٍ سياحي، بل رسالة تؤكد أن الأمم التي تحافظ على هويتها الحضارية تكون أكثر قدرة على بناء مستقبلها.

كما أن الحفاظ على البيئة شكّل جانباً مهماً من هذه النهضة؛ فقد توسعت المساحات الخضراء والحدائق العامة، وأصبحت النظافة والاهتمام بالمظهر الحضاري جزءاً من ثقافة المجتمع اليومية. وهذا ما منح المدينة روحاً هادئة وجاذبة، يشعر فيها المواطن والزائر معاً بالراحة والأمان.

ولم تتوقف عملية البناء عند الحجر فقط، بل امتدت إلى بناء الإنسان، حيث حظي قطاع التعليم باهتمامٍ واضح من خلال دعم المدارس والجامعات وتطوير البيئة التعليمية. وقد أصبحت أربيل مركزاً علمياً يستقطب الطلبة من مختلف المحافظات العراقية، في تجربة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من العلم والمعرفة. فالأمم المتقدمة تُبنى أولاً في المدارس والجامعات قبل أن تُبنى في الشوارع والمباني.

أما الأطفال والعائلة، فقد كانوا جزءاً أساسياً من هذه الرؤية الحضارية، إذ انتشرت المناطق الترفيهية والحدائق والأماكن العامة التي توفر بيئةً آمنة ومريحة للعائلات. ولم تعد أماكن الترفيه مجرد وسائل للمتعة، بل أصبحت انعكاساً لفكرة أن الإنسان يحتاج إلى الجمال والراحة النفسية ليعيش حياةً متوازنة ومستقرة.

إن الالتزام بالقوانين واحترام النظام كانا من أهم أسباب نجاح تجربة أربيل، فالدولة التي تطبق القانون بعدالة تستطيع أن تخلق الاستقرار، والاستقرار هو البوابة الحقيقية للاستثمار والتنمية والسياحة. ولهذا أصبحت أربيل واجهة حضارية للعراق، ونموذجاً يؤكد أن المدن يمكن أن تنهض حين تتوفر الإرادة السياسية والإدارة الواعية والرؤية الواضحة.

ولا يمكن الحديث عن هذه التجربة دون الإشارة إلى الدور السياسي والتاريخي الذي لعبه مسعود بارزاني، الذي ارتبط اسمه بالدفاع عن الاستقرار وترسيخ التعايش السلمي والعمل على بناء مجتمعٍ يؤمن بالتنوع واحترام جميع المكونات. فقد كانت رؤيته تقوم على أن قوة أي وطن لا تتحقق بالصراعات والانقسامات، بل ببناء الإنسان والعمران والمؤسسات.

وهكذا أصبحت أربيل مثالاً لمدينةٍ استطاعت أن تجمع بين الإعمار والحفاظ على البيئة، وبين الحداثة وصون التراث، وبين الاهتمام بالتعليم والطفولة والعائلة، لتقدم تجربةً عراقية ناجحة تؤكد أن الحضارة تبدأ حين يُحترم الإنسان ويُصان القانون وتُبنى المدن بروحٍ تؤمن بالمستقبل.