راية كوردستان في الالعاب الاولمبية اين هي؟

العالم على موعد قريب مع حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 ( 26 تموز و لغاية 11 اب ) علما "باريس" تستضيف هذه الالعاب وللمرة الثالثة، وقد استضافتها اول مرة عام 1900 و للمرة الثانية عام 1924.

لقد آن الاوان ليشاهد شعبنا الكوردي ( والعالم ) راية كوردستان التي تمثل اكثر من ( 50 مليون نسمة ) ترفرف وتاخذ مكانها بين اعلام ( 206 دولة ) تشارك في هذه الدورة . علما هنالك اعلام لدول وجزر لا تزيد نفوسها وتعداد سكانها عن نفوس مدينة السليمانية او مدينة دهوك باقليم كوردستان او مدينة كرماشان - شرق كوردستان او مدينة قامشلو - غرب كوردستان او مدينة مردين - شمال كوردستان مثل ( سان مارينو تعداد سكانها 34 الف نسمة ) و( جمايكا نفوسها 850 الف نسمة ) و ( جزيرة فيجي نفوسها 375 ، 936 الف نسمة ) و( جزر القمر عدد سكانها 935 ، 876 ) وغيرها من الدول والجزر تشارك في حفل افتتاح و فعاليات و مسابقات الالعاب الاولمبية و تحت اعلامهم.

وللحقيقة ابطال الكورد يشاركون في الالعاب الاولمبية والبطولات العالمية في كثير من الالعاب مثل ( رفع الاثقال ، المصارعة ، الملاكمة ، كرة القدم و غيرها ) ، وينالون الاوسمة الذهبية و الفضية و البرونزية و يحطمون ايضا الارقام القياسية الاولمبية و العالمية ، ولكن تحت اعلام الدول المحتلة لكوردستان ، وليس علم كوردستان ( لان شعبنا الكوردي والى الان لا يتمتع بدولة مستقلة ) .. وقد ناضل هذا الشعب ولسنوات طويلة و حتى يومنا هذا مستمر في النضال ، وقدم انهارا من الدماء الطاهرة من اجل ( استقلال كوردستان ) ، ولكن دون جدوى ... ولا نريد ذكر الاسباب والعوامل في هذا المقال الخاص بالالعاب الاولمبية ، ولكن الشيء المهم لشعبنا الكوردي المناضل حاليا التركيز على ( صناعة الابطال ) وخاصة في الرياضات الفردية ( العاب القوى ، المصارعة ، رفع الاثقال ، الملاكمة ، المبارزة ، الجودو / التايكوندو ، السباحة و الغطس ، الرماية ، الفروسية وغيرها ) ومن خلال اللجنة الاولمبية الكوردستانية والاتحادات و الاندية الرياضية في اقليم كوردستان وكذلك الاندية الرياضية في الاجزاء الاخرى من كوردستان .. و لاجل تحقيق هذا الهدف ( صناعة الابطال ) هنالك حاجة ضرورية و ملحة الى : .

1- تخطيط علمي لادارة اللجنة الاولمبية و الاتحادات و الاندية الرياضية .. وهنا ضرورة انتقاء رؤساء واعضاء لقيادة الهيئات الادارية من مختصين كفوئين وغيورين للترقي بمستوى هذه المؤسسات الرياضية الاولمبية ومن اجل تحقيق صناعة الابطال .

2 - : بناء منشئات رياضية " ملاعب و قاعات داخلية و مسابح ( بمواصفات عالمية ومزودة باجهزة و ادوات رياضية حديثة ) . .

3 - : بناء اندية رياضية في المناطق القريبة من المدارس و اماكن ومجمعات سكنية فضلا عن شبكة مواصلات من والى الساحات و الملاعب .

4 - : اقامة مسابقات داخلية ضمن خطط ومواعيد دقيقة للفرق الرياضية الكوردستانية المختلفة بهدف تحقيق انجازات رياضية اولمبية و عالمية .. .

5 - : اعداد مدربين اكفاء لتدريب المواهب الرياضية في المدارس و الجامعات و الاندية الرياضية ، وضرورة فتح دورات متخصصة بالتدريب الرياضي داخل كوردستان ، و ايضا ارسال مدربين للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة خارج كوردستان .

6 - : التعاون بين المدربين واطباء علم النفس في مجال التدريب و المسابقات و البطولات وصناعة الابطال .. . .

7 - : مشاركة المنتخبات الكوردستانية في البطولات و المسابقات التي تجري في بغداد و المدن العراقية الاخرى . .

8 - : مشاركة منتخبات الاندية الرياضية الكوردستانية في بطولات خارجية ( عربية و خليجية و اقليمية ) . . .

9 - : اقامة بطولات ومسابقات دولية " كالتي جرت مؤخرا في مدينة السليمانية وتحت عنوان ( "سيد الكون" العالمية لبناء الاجسام للرجال ) و للفترة ( 16 الى 19 / مايس / 2024 ) حيث تبنى اقليم كوردستان استضافتها مع ضيوف وفد الاتحاد الدولي للعبة على نفقتها الخاصة وبمشاركة 15 منتخبا عالميا في البطولة الى جانب مشاركات فردية لابطال من اوربا ومشاركة المنتخب الفلسطيني على نفقة الاتحاد العراقي لبناء الاجسام ( شفق نيوز 6 / 5 / 2024 - بغداد ) . .