ذكريات الراحل صالح دكلة.. عشية ثورة 14 تموز المجيدة

بمناسبة الذكرى 65 لثورة الرابع عشر من تموز المجيدة نقتبس من مذكرات الراحل صالح دكلة بعض المعلومات التي نشرها في كتابه من الذاكرة الصادر عام 2000 في دمشق، وتاتي أهمية المعلومات التي ذكرها لكونه تولى مسؤولية قيادة منظمة بغداد للحزب الشيوعي ، وترأس لجنة الضباط والجنود وكان المسؤول المباشر لعدد من الضباط الاحرار من بينهم الشهيد وصفي طاهر.

يذكر الراحل صالح دكلة عن تنظيم الحزب الشيوعي ( ان كل منطقة بغداد قبيل ثورة تموز بما فيها من أعضاء ومرشحين لم تتجاوز 300 عضوا. وكان الطموح الذي نعمل من أجل تحقيقه قبل ثورة تموز لتطوير منظمة بغداد وتوسيع قاعدتها الحزبية هو الوصول الى 500 عضو.)ص 54

وعن دور الجماهيرالتي ساندت الثورة منذ اليوم الاول لاندلاعها يذكر ( في ليلة الرابع عشر من تموز استعنا بالعديد من الرفاق والاصدقاء في تهيئة بضعة شعارات استعدادا لصبيحة الثورة.

ولكن الشيء الغريب والمدهش أنني عندما نزلت مع بعض رفاقنا الى شوارع بغداد ، فوجئنا بغابة من الشعارات تنتشر في كل مكان.

وهذا درس يتعلمه الانسان من الثورة كونها تخلق الاعاجيب وان مبادرة الجماهير تفوق مبادرة وحكمة ووعي أي قيادة مهما كانت واعية ومدركة.

من شاهد تلك المظاهرات والمبادرات الجماهيرية التي حدثت في الايام الاولى بعد انتصار ثورة تموز قد يستغرب انها من قيادة وتنظيم مثل هذه المنظمة ذات العضوية المحدودة إلا إذا وضع في حسابه ما يمكن ان تفجره الثورات من طاقة مبدعة .) ص 55

تحية لثورة تموز المجيدة والمجد لقادتها وشهدائها.