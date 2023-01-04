دفاعًا عن المتقاعدين

رسالة مفتوحة الى السيد ((مسرور بارزاني )) رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان المحترم

تحية وتقدير…

وفاءًا واحترامًا لكل متقاعد، أردنا ان يكون مقالنا الأول في السنة الجديدة 2023 لهم ومن أجلهم..

المتقاعد هو الموظف الذي خدم البلاد عن طريق دائرته أو أية مؤسسة أخرى لسنوات طويلة واكتسب خبرة كبيرة في مجال عمله، فهو يعد كنزًا من التجربة والأفكار، وبالتالي فإن التقاعد باب ينتظره كل موظف إذا طال العمر وسمح القدر به.

الدول لا تنسى هؤلاء المتقاعدين وما قدموها في سنوات خدمتهم، فتشرع قوانين خاصة بهم وتصدر تعليمات وأنظمة من اجل حماية حقوقهم وتقديم أفضل الخدمات لهم من راتبٍ شهري والاعفاء من بعض الرسومات والدخول إلى الأماكن العامة بإحترام وتقدير.

في إقليم كوردستاننا الحبيبة ونتيجة لأسباب عديدة منها قانونية ومالية وإدارية لا مجال لذكرها، فان الموظف لا يريد الإحالة على التقاعد لقلة الراتب بحيث لا يستطيع ان يعيل به أسرته ويشعر بالحياء تجاههم بل ويندم على ما قدمه خلال سنوات خدمته الطويلة، والأدهى من ذلك ما يعانيه المتقاعد من تعب ومذلة وهو يقف في طوابير طويلة أمام أعين الناس عند أبواب البنوك لساعات عدة حتى يستلم راتبه الشهري الذي لا يكفي لأيام.

دول العالم تهتم بهذه الفئة أكثر من غيرهم لأنهم بحاجة الى من يساعدهم عرفانًا بالجميل الذي قدموه لبلادهم من راتب شهري كبير والاعفاء من الرسومات والدخول الى الأماكن العامة دون تذاكر وتأسيس نوادي خاصة بهم لقضاء اوقات فراغهم فيها واللقاء بأقرانهم.

من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين وتنمية شعورهم بأهميتهم في الإقليم، نقترح:-

- إدراج المتقاعدين في المرتبة الاولى من سلم توزيع الرواتب عند توزيعه شهريًا.

- إيجاد صيغة إلكترونية سهلة من قبل البنوك للمتقاعدين لاستلام رواتبهم.

- منح المتقاعد هوية خاصة بالدخول إلى الاماكن العامة والخاصة دون دفع رسوم الدخول وبكل احترام وعند مراجعته لدوائر حكومية.

- إعفاء المتقاعد من دفع الرسوم عند مراجعته للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.

- إلزام المستشفيات الأهلية والعيادات الخاصة بتقديم خصم كبير للمتقاعد عند مراجعته لها.

- تأسيس نوادي وأماكن ثقافية واجتماعية للمتقاعدين لقضاء اوقات الفراغ فيها.

- إصدار قرارات الى مديريات الكهرباء والماء بخصم الرسوم عن الممتلكات المملوكة للمتقاعدين عند دفعه.

- الإيعاز الى شركات الطيران والنقل الداخلي بخصم نسبةً معينة من ثمن التذاكر عند الرغبة بالسفر.

- تعديل رواتبهم بأثر رجعي بشكلٍ يليق بهم ويكون بمستوى معيشِ جيد خاصةً بعد آن أتخذ الإقليم خطوات كبيرة في أتجاه تحقيق نمو اقتصادي ورفع نسبة الواردات وتحسين علاقاته المالية مع بغداد، أو إنفاذ قانون التقاعد الاتحادي في الإقليم.

كلنا أمل أن سيادتكم سيتخذ القرار المناسب في الموضوع إذا ما وصل اليكم ولكم الأمر والقرار ونطلب الجهات المعنية بالوقوف عليه خدمةً للصالح العام أسوة ببقية الدول ويكون الإقليم تجربة رائدة كما كان سابقًا ويكون خطوةٌ في طريق سعادة قلوب الجميع وبصمةً لسيادتكم باقية.

مع تمنياتنا للجميع بسنة خير وبركة وأمن وتفوق وتحقيق الاهداف..