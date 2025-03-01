تحليل واستنتاج خطاب القائد عبد الله أوجلان (دعوة السلام والمجتمع الديمقراطي)

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تمكن القائد عبد الله أوجلان، بخطوة جريئة، من تقويض احتمالية الخداع السياسي الذي طالما لجأت إليه الحكومة التركية والأحزاب القومية المتشددة، وذلك من خلال طرحه للسلام علنًا، واضعًا الكرة في ملعب الدولة التركية.

لقد كان هذا العرض بمثابة اختبار حقيقي لمدى صدق النوايا التركية في البحث عن حل عادل للقضية الكوردية، لكن الحكومة التركية لم تجد نفسها أمام فرصة لتعزيز صورتها كحاملة للسلام، كما كانت تأمل، بل أمام مأزق سياسي حقيقي، لقد انكشف زيف ادعاءاتها، وبدلًا من أن تظهر للعالم كطرف يسعى إلى الحل، بات واضحًا أنها الطرف المعرقل، بعكس ما كانت تحاول تصويره عبر خطابها الرسمي.

المفارقة الكبرى أن حزب العمال الكوردستاني، الذي تصفه أنقرة بأنه العقبة في وجه السلام، قائدها هو من قدم المبادرة، بينما الدولة التركية، التي لطالما زعمت أنها تريد إنهاء الصراع، لم تقدم أي خطوة ملموسة، وهذا يكشف أن العرقلة الحقيقية لم تكن في الكورد ولا في حركاتهم، بل في العقلية القومية المتشددة التي تحكم أنقرة، والتي تخشى أي تسوية قد تؤدي إلى الاعتراف بالحقوق الكوردية.

بذلك، لم يخسر حزب العمال الكوردستاني شيئًا في هذه المعادلة، بل نجح في إحراج الحكومة التركية أمام الرأي العام الدولي والإقليمي، وأثبت أن السلام ليس شعارًا، بل التزامًا يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، وهو ما تفتقده أنقرة في ظل سياساتها الإقصائية والمتشددة.

خلفيات الدعوة وأبعادها التاريخية.

خطاب القائد عبد الله أوجلان الأخير يأتي في سياق معقد تاريخيًا وسياسيًا، حيث يحمل في طياته دلالات متشعبة تتعلق بالماضي الصراعي بين الدولة التركية والحركة الكوردية، وتحديدًا حزب العمال الكوردستاني (PKK)، الذي خاض صراعًا مسلحًا منذ عقود ضد الدولة التركية مطالبًا بالاعتراف بالهوية الكوردية وحقوقها السياسية والثقافية.

ولد حزب العمال الكوردستاني في فترة كان فيها العالم يعيش في ظل الحرب الباردة، وتوسع الفكر الاشتراكي الثوري، وإنكار الوجود الكوردي في تركيا، ما جعله يتبنى نموذجًا ثوريًا مستوحى من الاشتراكية الثورية وحركات التحرر الوطني.

ومع انهيار الاشتراكية السوفييتية وتغير المشهد الدولي، تراجع هذا النموذج، وتحولت الاستراتيجيات السياسية والعسكرية لحركات التحرر، حيث انتقلت معظم الحركات القومية إلى البحث عن حلول سياسية سلمية.

وفي تركيا، جاء انهيار السياسات القمعية المطلقة تجاه الكورد خلال العقود الأخيرة نتيجة تطورات داخلية، ونضال الحزب على جميع الأصعدة، وضغوط دولية، ما فتح المجال لمراجعة نهج المواجهة المسلحة، وهو ما يبدو أن القائد أوجلان يدعو إليه بشكل صريح في خطابه الأخير، حيث يقرّ بأن حركات الكفاح المسلح قد استنفدت دورها التاريخي، وأن البديل يكمن في العمل السياسي والاجتماعي الديمقراطي.

يتضمن خطاب القائد عبد الله أوجلان عدة نقاط محورية تتعلق بالتحول من المواجهة المسلحة إلى الحل الديمقراطي السلمي، لكن في المقابل، يحمل في طياته بعض الإشكاليات والتساؤلات حول مدى واقعيته وإمكانية تطبيقه على الأرض.

الدعوة إلى التخلي عن السلاح وحل حزب العمال الكوردستاني بمؤتمر حزبي، وهو ما كان متوقعا وتم الحديث فيه منذ ان أعلن بأنه سيخرج بخطاب إلى الحزب، وكما نعلم فهو من أحد أهم شروط الدولة التركية، والانخراط في العمل السياسي والاجتماعي كجزء من الدولة والمجتمع التركي، وهو موقف غير مسبوق على لسانه، خاصة أنه كان تاريخيًا يؤكد على النضال ضد الدولة التركية لانتزاع الحقوق. هذه الدعوة ربما تعكس إدراكه أن العمل العسكري لم يعد خيارًا ناجعًا في السياق التركي والإقليمي الحالي، خصوصًا بعد تغيّر موازين القوى في الشرق الأوسط وصعود النظام الأمني القومي المتشدد في تركيا بقيادة أردوغان.

استبدال الطروحات القومية الكوردية بحل "المجتمع الديمقراطي" وبها يرفض النزعات القومية المتطرفة مثل إنشاء دولة قومية، الفيدرالية، أو الحكم الذاتي، ويؤكد على مفهوم المجتمع الديمقراطي كبديل، هذا المفهوم يتماشى مع رؤيته السابقة حول "الأمة الديمقراطية"، التي تقوم على التعاون المشترك بين الشعوب دون إقامة كيانات قومية منفصلة.

لكن يبقى السؤال:

هل هذا الطرح واقعي في ظل نظام تركي لا يزال يتعامل مع القضية الكوردية من منظور أمني وقومي عنصري متشدد؟

هل تتوافق هذه الرؤية مع تطلعات الشعب الكوردي في شمال كوردستان، خاصة بعد عقود من القمع؟

يتبع...