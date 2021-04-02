دروس وعبر من الهجرة المليونية

بعد خمسة وعشرين يومًا من اندلاع أكبر انتفاضة ضد الجهاز القمعي وقوات الأمن العراقية في جنوب كوردستان، شنت قوات ومليشيات التابعة لنظام البعثي قصفًا عشوائيا ووحشيًا على سكان المدن الكوردية المتحررة من الطغاة، في يوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من عام 1991 بعد هجوم ناري وقصف عشوائي من قبل الجيش العراقي هجر اكثر من مليوني مواطن كوردي الى جبال كوردستان ومناطق الوعرة والبرد الشديد والجوع وسرقة ونهب بيوتهم من قبل أزلام النظام.

حدثت الهجرة المليونية للشعب الكوردي حيث نزح نحو مليوني مواطن كوردي، رجالا ونساء، شيوخا واطفالا، بعد ذلك الى الحدود الدولية مع كل من إيران وتركيا في اكبر عملية نزوح جماعي في العالم وتم هروبهم من بطش النظام الى الحدود المتاخمة المذكورة، نعم كانت تلك الأيام تاريخية ليست فقط في نظر الكوردستانيين إنما العالم أجمع لما لها من الويلات للشعب مقسم الى أجزاء ومن حرمان من ابسط الحقوق، هذا وقد تناقلت الكثير من وكالات الأنباء العالمية والفضائيات في تلك المرحلة الصور المأساوية لهذه الهجرة التي عبرت عن رفض الشعب الكوردستاني للدكتاتورية والاستبداد.

نعم كانت تلك أيام حزينة ومأساوية على عموم الشعب في جميع أجزاء كوردستان حيث توفيت الكثير منهم في أجواء باردة وبدون الطعام والمأوى، نعم كانت لوسائل الإعلام دورا هامًا في كشف الحقيقة في المناطق الحدودية.

عقب ذلك، أصدر مجلس الامن الدولي القرار (688) في يوم 5 من أبريل نيسان 1991 الخاص بإعلان منطقة آمنة للكورد في كوردستان شمال خط العرض (36) كان ذلك اول قرار دولي في الحفاظ على ارواح المدنيين واستغل الكورد تلك القرار ومن بعدها تمكنوا من إجراء انتخابات حرة اول من نوعها في الشرق الاوسط و تأسست برلمان وحكومة اقليم كوردستان ، للأسف الشديد لم يستفد فيما بعد الحكومة في بغداد من تلك الدروس والعبر الويلات على الشعب الكوردي ، حيث نرى في كثير من الاحيان و على لسان السياسيين الحاليين نسمع أصواتا شاذا وغير المسؤولة تجاه الشعب الكوردي و قطع الرواتب الموظفين وعدم الوفاء والالتزام بالوعود، وفي الأحيان ينتهجون أعمال كما عمل الأنظمة الحكم في السابق.

30 عامًا مرّت على الهجرة المليونية، تلك الجريمة التي اقترفها ظلماً وعدواناً النظام البعثي العفلقي البائد، لكن الألم ومآسي هذه الجريمة اللا إنسانية لا تُنسى، كبقية جرائم النظام الديكتاتوري الذي أصبحت هويته الظلم والاضطهاد و القتل الجماعي ضد شعب كوردستان .