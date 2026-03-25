خبر عاجل.. إطلاق الرواتب

لم يكن شريط "الخبر العاجل" في القنوات العراقية يستخدم قبل سنوات إلا في حالات استثنائية: انفجار، اغتيال، قرار سيادي مفاجئ، أو تطور أمني كبير، إذ كانت صفة "العاجل" مرتبطة بحدث غير متوقع يستدعي انتباهاً فورياً، لم يكن الراتب من بينها.

اليوم، أصبح مشهداً مألوفاً أن تتصدر عبارة "إطلاق الرواتب" شريط الأخبار العاجلة، وكأنها حدث طارئ، لا إجراء إدارياً يفترض أن يتم في موعد ثابت كل شهر.

هذا التحول لا يتعلق بالإعلام وحده، بل يعكس تغيراً في العلاقة بين الدولة والموظف، وبين الخبر والواقع الاقتصادي، فالراتب في الدولة الحديثة ليس خبراً، بل حق دوري منتظم، وحين يتحول هذا الحق إلى أمر ينتظر التأكيد، فإن الخلل لا يكون في صيغة التغطية، بل في الواقع الذي أنتجها.

ومع التصعيد الإقليمي الأخير والحرب التي اندلعت أواخر شباط، اكتسب ملف الرواتب حساسية أكبر، إذ لم يعد صرفها يُقرأ كإجراء مالي روتيني فقط، بل كمؤشر على استمرار الإيقاع الطبيعي للدولة.

ففي مثل هذه الظروف، يتحول إعلان "إطلاق الرواتب" إلى رسالة طمأنة مباشرة، وهو ما يفسر بقاء الراتب في صدارة "الأخبار العاجلة" وسط عناوين القصف وإيقاع الحرب، خاصة كلما تأخر أو جرى تأكيد صرفه.

قبل الأزمات المالية التي ضربت البلاد، لم يكن أحد يتابع النشرات ليتأكد إن كان راتبه سيُصرف، كان السؤال يدور حول قيمة الراتب، لا حول أصل الصرف، لكن مع تكرار التأخيرات، تغير السؤال إذ لم يعد الموظف يسأل "كم سيستلم؟" بل "متى سيستلم؟"، وهنا بدأ الراتب يقترب من منطقة الخبر، ثم دخل إلى مساحة "الخبر العاجل".

أتذكر نقاشاً دار في غرفة الأخبار حين وصل بيان عن إطلاق الرواتب الحكومية، رأى بعضنا أنه خبر اعتيادي، وعده آخرون خبراً محلياً روتينياً، قبل أن يميل الرأي إلى اعتباره خبراً عاجلاً كونه يهم شريحة واسعة، يومها قلت مازحاً لأحد الزملاء: "من صار الراتب خبر عاجل راحت هيبة العاجل".. ضحكنا، لكن العبارة كانت تختصر تحولاً أعمق مما بدا لنا.

اليوم، ما إن تُبث عبارة "المالية تطلق رواتب… " حتى تتسابق وكالات الأنباء إلى نشرها، ليتحول الشريط الأحمر إلى مساحة طمأنينة مؤقتة، ويبدأ السؤال المتكرر: "نزل الراتب؟".. لم يعد السؤال عابراً، فالموظفون باتوا يتابعون الوكالات الموثوقة بانتظار إشعار الصرف، كما لو كانوا ينتظرون تنبيهاً شخصياً يمس استقرار شهر كامل.

المفارقة أن هذا النوع من الأخبار يكشف خللاً في الإيقاع الطبيعي للدولة، ففي الأنظمة المستقرة، لا تتحول الرواتب إلى عناوين عاجلة لأنها ببساطة لا تُعد حدثاً، أما حين يُعلن صرفها بصيغة عاجلة، فالمقصود ليس الراتب ذاته، بل تأكيد وصوله بعد انتظار.

الأمر يتجاوز الإعلام إلى البعد النفسي، فملايين الموظفين باتوا يتابعون الأخبار لا بدافع الفضول السياسي، بل بحثاً عن طمأنينة معيشية، وهكذا تغيّر معنى "العاجل" في الصحافة العراقية: لم يعد مرتبطاً بالحروب والكوارث وحدها، بل بما يمس الاستقرار اليومي المباشر.

وحين يصبح الراتب خبراً عاجلاً، فالمشكلة ليست في الشريط الأحمر، بل في واقع جعل من الإجراء الطبيعي حدثاً استثنائياً، وربما أخطر ما في الأمر ليس التأخير ذاته، بل اعتياد الناس على انتظار حقهم بصيغة "عاجل".