حرب تحرير العراق.. آمال ضائعة واحلام دمرتها الفساد

رغم انتهاء حرب الخليج الثانية عام 1991 .. الا ان حالة اللاحرب واللاسلم استمرت بين العراق من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة من جهة أخرى ... فيما بدأ الائتلاف القوي الذي اخرج الجيش العراقي من الكويت بالتصدع ولم يكن من السهولة إصدار قرارات ضد العراق في مجلس الأمن بالأجماع كما كان الحال في عام 1991.

في غضون ذلك وأثناء ولاية الرئيس الأمريكي بيل كلنتون استمرت الطائرات الأمريكية في مراقبتها لمنطقة الحظر الجوي واصدرت الإدارة الأمريكية في تشرين الاول عام 1998 قانون تحرير العراق...

بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وادراج اسم العراق في "محور الشر" بدأت الجهود الدبلوماسية الأميركية بالتحرك للاطاحة بحكومة صدام حسين بأعتباره خطراً على أمن وأستقرار العالم ، وهكذا قررت الولايات المتحة شن حرب لاسقاط النظام العراقي

قبل بدء الحرب عقدت الولايات المتّحدة الأمريكيّة حلفًا اختياريّاً مع عددٍ من الدّول منها بريطانيا، وأستراليا، وبولندا، وكوريا الجنوبيّة، وقرّرت على إثره شنّ حربٍ ضدّ العراق سُمِّي بحرب تحرير العراق، وشُكّل لذلك جيش قوامه ثلاثمئة ألف جنديّ، هاجم العراق برّاً وجوّاً ، الى جانب الاعتماد على وجود جبهات داخلية في العراق متمثلة في المعارضة الشيعية بـ جنوب العراق من جهة وقوات بيشمركة كوردستان بقيادة الرئيس مسعود بارزاني والرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني

وتم تسمية الحرب بحرب الخليج الثالثة أو حرب تحرير العراق العراق

بعد انقضاء 90 ودقيقة على المهلة التي اعطاها جورج دبليو. بوش لصدام حسين وعائلته بمغادرة العراق سمعت دوي انفجارات في بغداد وبعد 45 دقيقة صرح الرئيس الأمريكي انه اصدر اوامره لتوجية "ضربة الفرصة الاخيرة" الذي علم فيما بعد أنها استهدفت منزلا كان يعتقد أن صدام حسين متواجد فيه...

بعد ذلك شنت القوات البرية الأميركية عملية توغل في محافظة البصرة ، بينما شنت القوات الخاصة هجوماً برمائياً من الخليج لتأمين البصرة والمناطق المحيطة بها ، و توغل الجيش الأميركي في جنوب العراق للسيطرة عليه و نجح في تحرير محافظة ذي قار في 23 من آذار ، ورافق الأحداث ضربات جوية واسعة في جميع انحاء البلاد ضد المواقع العسكرية العراقية

وفي 26 من آذار, باشرت الكتيبة الأمريكية 173 المحمولة جوا بعملية انزال جوية قرب مدينة كركوك حيث انضمت الكتيبة الاميركية إلى قوات البيشمركة ، فيما هربت العديد من ألوية الجيش العراقى من المواجهة

وبعد ثلاثة اسابيع من بداية الحملة البرية بدات القوات الأمريكة تحركها نحو بغداد.

فـ في الـ 5 من نيسان 2003 قامت 29 دبابة اميركية و 14 مدرعة نوع برادلي بشن هجوم على مطار بغداد الدولي حيث قوبلت هذه القوة بمقاومة من قبل قوات الحرس الجمهوري ومجموعة فدائيي صدام عرفت وقتها بمعركة المطار...

في الـ 7 من نيسان 2003 قامت قوة مدرعة أخرى بشن هجوم على القصر الجمهوري واستطاعت من تثبيت موطا قدم لها في القصر وبعد ساعات وجيزة، حدثت انهيارات كاملة لمؤسسات النظام العراقي رافقها تفكك لتشكيلات الجيش العراقي

في الـ 9 من نيسان 2003 اعلنت القوات المسلحة الأمريكية بسط سيطرتها على كافة الأراضي العراقية ونقلت وكالات الأنباء مشاهد الأطاحة بتمثال الدكتاتور صدام حسين في بغداد وسط ساحة الفردوس... ليبدٲ مرحلة جديدة في تٲريخ العراق المعاصر وهي مرحلة الاحتلال التي بدٲت بالتلاشي عبر خطوات تسليم السلطة تدريجيا للعراقيين الذين خاب ٲملهم بالمسؤولين الذين تولو السلطة بسبب ولائهم للدول الاقليمية الامر الذي نشر ظاهرة الفساد الاداري وتسببت بضياع خيرات العراق ناهيك عن التسبب بٲندلاع حرب اهلية

وبحسب تقارير رسمية اميركية فٳن هذه الحرب كلفت الولايات المتحدة الاميركية اكثر من اربعة آلاف قتيل ونحو 4500 جريح وعدة مليارات من الدولار

بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق عام 2011، وبعد فترة طويلة مما توقعه وزير الخارجية رامسفيلد، من حدوث فراغ امني وسياسي في العراق، تصاعد العنف الطائفي بين العراقيين أودت بحياة نحو 500 ألف مدني قتلوا خلال الفترة من 2003 إلى 2013.