الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني

حراك وتواصل اجتماعي مع كورد بغداد: رسالة تحمل الكثير

شهدت العاصمة بغداد بعد اعلان نتائج الانتخابات ، وفوز مرشحين عن الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني ،زيارات مكثفة للعوائل الكوردية شملت شخصيات من شيوخ ووجهاء وحضور مناسباتهم ،لكل من ممثل الديمقراطي عن كوتا الفيليين حيدر ابو تارة ،كذلك الحال للاتحاد الوطني السيد دانا أسعد ممثل سكرتارية مكتب مام جلال (رحمه الله) وبرفقته كوادر المكتب السياسي ببغداد والذين لم يألوا جهدا في ضمان مقعد بغداد للدكتورة آيات أدهم وهذا يحسب لهم ، فقد شملت الزيارات شيوخ ووجهاء واكاديمين ،وقد استقبلت الشخصيات الاجتماعية تلكم الزيارات بحفاوة وتركت أثرا طيبا ،وهذا التواصل الذي يأتي بعد الانتخابات والنجاحات لكلا الحزبين ستنعكس نتائجه بالايجاب ، لان الجمهور الواسع من كورد بغداد كانوا لفترة مضت قد حملوا الحزبين عتب المحبين لعدم الاهتمام الكافي بقضاياهم ، كونهم ولعقود مضت مساندين للقضية الكوردية ومازالو متابعين وداعمين لكل ما مايخص قضايا الاقليم .

وقد كان قرار كاك مسعود بارزاني وكاك بافل طالباني بفتح مكاتب على مستوى تمثيل قيادي ببغداد خطوة بالاتجاه الصحيح وقد أثمرت نتائجه ، وهذا التواصل واستمرار العلاقات المتبادلة للشخصيات الكوردية لمقر الديمقراطي وممثل وكوادر المكتب السياسي بمنزل مام جلال طالباني والذي يعبرون عنه بأنه بيت الكورد ،والذي يعني الكثير لكورد بغداد ، وسيجني ثماره كل الاطراف ، ونتأمل من الديمقراطي والاتحاد الوطني اشراك اراء الشخصيات التي تمثل كورد بغداد في أختيارات سواء كانت رئاسة الجمهورية أو المناصب التتفيذية كونهم سيكونون على مساس معهم ،وتخصيص جزء من الدرجات الخاصة لكفاءات كورد بغداد ،فهي تصب في انجاح مهامهم ،عليه أن أتفاق واختلاف الاراء بين الحزبين يتأثر بها المجتمع الكوردي خارج الاقليم سلبا وايجابا ،كما تؤثر على اقليم كوردستان ولنا في ذلك شواهد من مواقف وتجارب للمجتمع الكوردي ببغداد ، فأن لقاءات ممثلي الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني ينظر لها الكورد في بغداد بعين الرضا والارتياح وتحالفهم وتوافقهم ، رسالة اطمئنان لكورد بغداد والاقليم ولكل من يود الاستقرار لكوردستان وللعراق عموما وهي بذلك تصب لخدمة الكورد في كل العراق