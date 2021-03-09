حدثان في تاريخ واحد

من أهم إنجازات ثورة ايلول سبتمبر المجيدة في 11 آذار 1970 توقيع اتفاقية 11 آذار التاريخية بين القيادة الكوردية بقيادة الخالد مصطفى بارزاني وحكومة بغداد.

كان هذا يومًا تاريخيًا ليس فقط في كوردستان والعراق، وانما في المنطقة باكملها أهمها حول وقف الحرب وبناء رؤية متكاملة لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في كل خاصة في كوردستان والعراق بشكل عام، رغم الانسحاب التدريجي لحزب البعث من بنود الاتفاقية، لكن الذاكرة ستبقى يوم الاتفاق عيد يفتخر الشعب به أولا للخلاص من الدمار والحروب ثانيا اعطاء دليل تاريخي للكورد وانتصار قضيتهم التاريخية.

الحدث التاريخي الثاني في نفس اليوم الاثنين 11 اذار 1991 انتفض اهالي اربيل ضد حكم الديكتاتورية البعثية وخلال نصف يوم تم تحرير المدينة بكاملها من قبل المتظاهرين ومواطني أربيل العاصمة، كانت تلك الانتفاضة رسالة واضحة للعالم الحر مفادها أن الشعب الكوردي لن يتنازل أبدًا عن حقه في العيش بحرية على أرضه التاريخية هذا هو السبب في اندلاع الانتفاضة ضد الاستبداد البعثي العفلقي، نعم كانت ايلول ثورة شعبية كبرى في التاريخ الكوردي المعاصر.

قبل الانتفاضة بسنوات قليلة، شن النظام البعثي جميع أنواع حملات الإبادة الجماعية ضد الشعب الكوردي، لكن كان للشعب صوتًا قويًا خلال انتفاضة مارس التاريخية، تمثل هاتان المناسبتان نقطة تحول مهمة في تاريخ الشعوب المضطهدة، لأنهم يحملون معاني الحرية والكرامة، ويتذكرون علامات الرجولة والفخر وأواصر الشجاعة والقوة التي تميز شعب كوردستان عن الدفاع عن أنفسهم في كل الأوقات والأزمنة، ولأن هاتين المناسبتين عزيزتين على المواطنين في جميع الأوقات من أرض هذا البلد العظيم ، الجميع حريص على الاحتفال بها كل على طريقته خاصة.

هذا اليوم "يوم الاتفاق التاريخي لشهر آذار ويوم تحرير أربيل العاصمة ، يعني الكثير بالنسبة لكوردستانين وما تعنيه هاتان المناسبتان الوطنيتان، نأمل أن نخاطب جيل اليوم من الشباب الذين هم ركائز المستقبل والتغيير بأن الثورات الكوردية لها دلالتها الخاصة في توعية الانسان و كرامته.

نعم ستبقى اتفاقية 11 آذار عام 1970 رمزا لثورة ايلول والتحرر ، تماما كما تحرير مدينة أربيل في نفس اليوم ، ولكن في تاريخ آخر الأيقونة لانتفاضة ربيع مارس 1991 ، ستظل هاتان المناسبتان و حدثان في يوم من تاريخ واحد يوما تاريخيا مجيدا للحاضر والمستقبل ، سوف نستمر في تخليد ذكرى لعصور والأجيال القادمة على دروسها الرائعة ونتائجها في شرف وشجاعة وكرامة. نعم يومان في نفس التاريخ سيجعلان الشعب الكوردي دائما فخورا بتاريخه المشرف.