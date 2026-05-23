جيوسياسية الهيدروليك... كيف تُعيد السدود صياغة النفوذ العالمي؟

دخلت أزمة المياه عام 2026 طور جيوسياسية الهيدروليك أو حروب العطش الناعمة لتتحول السدود وصمامات الأنهار الدولية لأسلحة استراتيجية عابرة للحدود تُستخدم لإعادة هندسة النفوذ وفرض السيادة وتغيير التركيبة الديموغرافية وسط سباق محتدم بين انفجار سكاني ونقص حاد في الموارد، هذه الأزمة العالمية تتقاطع فيها العوامل المناخية مع التدخلات البشرية الممنهجة لتجعل جفاف الأنهر أمراً مصنعاً بتخطيط قوى تدير حروباً بالوكالة، فمناخياً تسجل منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً بالحرارة بمعدل ضعف المعدل العالمي مما يسرع التصحر. ويتزامن هذا مع نمو ديموغرافي هائل حيث سيتجاوز سكان المنطقة 600 مليون نسمة بحلول 2050 مقابل تراجع الموارد العذبة بنسبة 20%، مما جعل المياه المهدد الأول للأمن القومي.

وتتجلى خطورة هذا السلاح في خرائط النزوح، فعالمياً تشهد أحواض الأنهار وبحيرة تشاد موجات هجرة لملايين البشر مما يغذي النزاعات، وإقليمياً شهدت سوريا نزوح آلاف العائلات من الحسكة والجزيرة نحو دمشق وحلب بسبب جفاف نهر الخابور وتراجع الفرات وسجلت إيران موجات نزوح قروي واسعة من خوزستان وسيستان وبلوشستان نحو المدن إثر جفاف الأنهر كبحيرة أورمية ونهر زاينده رود وهي الأزمات التي فجرت احتجاجات العطش، أما بالعراق فقد وثقت منظمة الهجرة الدولية (IOM) نزوحاً جماعياً تخطى 186,000 شخص من الأهوار والمحافظات الزراعية بالوسط والجنوب نتيجة الجفاف والملوحة، مخلفين أحزمة فقر وضغطاً خانقاً على البنى التحتية للمدن.

وفي كواليس بناء السدود تبرز اللعبة الدولية والقوى المُمولة خلف الستار، فبما أن المؤسسات المالية الدولية ترفض تمويل السدود على الأنهار المشتركة دون موافقة دول المصب ظهر الممولون البدلاء بأجندات جيوسياسية، وتتصدر الصين المشهد بآسيا ببناء سدود عملاقة على نهري ميكونغ وبراهمابوترا لليقين بامتلاك زر تحكم مائي بمصائر مئات الملايين بدول جنوب شرق آسيا والهند ضمن مشروع حزام واحد طريق واحد. وبأفريقيا يتكرر المشهد بسد النهضة الإثيوبي الممولة توربيناته بمليارات الدولارات عبر الشركات الصينية وبدعم سياسي مبطن من قوى دولية للضغط على مصر والسودان، أما بالشرق الأوسط فقد دخلت تكتلات مالية وشركات تجارية أوروبية (ألمانية، ونمساوية، وسويسرية) تحت غطاء استثماري خاص لتوريد التكنولوجيا والتوربينات الحيوية لبناء السدود بدول المنبع لحسابات الأرباح والنفوذ.

وتظهر هذه الهندسة بوضوح بحوضي دجلة والفرات كأداة لفرض السيادة، إذ يضم مشروع شرق الأناضول التركي (GAP) 22 سداً ويبرز سد إيليسو على دجلة بسعة 10.4 مليار متر مكعب مسبباً تراجع حصص العراق المائية بنسبة 50% إلى 60%، وتستخدمه أنقرة لفرض معادلة الماء مقابل النفط وتأمين طريق التنمية، بالتوازي قطعت إيران أو حولت مسارات 42 رافداً ونهرًا موجهاً للعراق كالهارون والزاب الصغير كانت تغذي دجلة وشط العرب مما أتلف آلاف الدونمات الزراعية بديالي والبصرة وملّح المياه الجوفية.

وفي مواجهة التهديد الوجودي تتباين خطط الصد، حيث اتجهت دول الخليج كالسعودية والإمارات نحو الأمن المائي المستقل تكنولوجياً بالاستثمار الضخم بمحطات التحلية لإنتاج 40% من المياه المحلاة عالمياً بجانب الاستمطار الاصطناعي وتدوير مياه الصرف بنسبة 100% وبآسيا تلجأ الصين لمشاريع نقل المياه عابرة الأقاليم لآلاف الكيلومترات من الجنوب الرطب للشمال الجاف لتأمين مراكزها الصناعية وتوفير احتياطيات استراتيجية.

وفي قلب هذه المعادلات، يبرز إقليم كوردستان كحصن الصد المائي والأمني الأخير للمنطقة، لموقعه كمنطقة مرور وتخزين أساسية، وهنا تجسد الاستراتيجية الهيدروليكية للكابينة الوزارية التاسعة نموذجاً سيادياً حاسماً إذ شيدت رغم الأزمات منظومة أضافت سعة تخزينية تجاوزت 252.8 مليون متر مكعب بتكلفة 265.7 مليار دينار، يتصدرها سد كومسبان بأربيل بطاقة 115 مليون متر مكعب لعام 2026 والمُشيّد بتقنية خرسانة (RCC) المتطورة لأول مرة تاريخياً لإنهاء شُحّ الشرب وتغذية المياه الجوفية وري 16 ألف دونم وتتكامل معه شبكة سدود صادة للتعطيش تشمل سد دوين 100 مليون متر مكعب وسدود ديوانة، بستورة خنس وآقوبان بجانب عشرات البرك والسدود الأخرى ليتجاوز الخزين الإجمالي بالإقليم عتبة 9 مليارات متر مكعب وتتخطى هذه المنظومة النطاق المحلي لتقدم نموذجاً جيوسياسياً يفرض ظلاله على الأمن الدولي فحكومة إقليم كوردستان لا تحصّن جرافيتها فحسب بل تمنح العراق أوراق قوة تفاوضية وتنظيمية هائلة كمنظم لتدفقات المياه نحو الوسط والجنوب مما يجعل الإقليم الشريك الأساسي بصياغة الأمن المائي بمواجهة ضغوط دول المنبع، ويتكامل هذا الدور مع تضاريس كوردستان وغطائها النباتي الذي يشكل الرئة البيئية وحزاماً أخضر يكسر موجات الجفاف ويصد العواصف الترابية ويحمي المنطقة من زحف التصحر المطلق.

بناءً على ذلك، يدعو هذا التحليل المجتمع الدولي والشرق الأوسط للاعتراف بأن صمامات الأنهار غدت أدوات نفوذ قادرة على تقويض استقرار الدول وتوليد موجات نزوح تضرب بنية الأمن العالمي، وللحماية من هذا المصير الوجودي مستقبلاً يتطلب الأمر عقيدة دفاعية مائية ترتكز على ثلاثة محاور حتمية:

الدبلوماسية السيادية الخشنة، عبر نقل ملف المياه من أروقة وزارة الزراعة إلى ركائز السيادة العليا الأمن والخارجية، وربط العلاقات الدبلوماسية وحجم التبادل التجاري والنفطي الضخم مع دول المنبع باتفاقيات مائية دولية ملزمة تضمن حصصاً عادلة وثابتة للمصب تحت رعاية الأمم المتحدة.

عولمة الاستثمار في البنية التحتية الهيدروليكية، بتحرك الحكومات لتبني نموذج كوردستان في الاستغلال الأمثل لحصاد مياه الأمطار والفيضانات وتقديم دعم مالي وفني دولي وتنسيق اتحادي كامل لتعزيز منظومة السدود في مناطق المرور والتخزين الأساسية باعتبارها خط الدفاع الأول وصمام الأمان القومي.

تدويل الاستقلال التكنولوجي، عبر فرض تشريعات صارمة تلزم بإعادة تدوير مياه الصرف الصحي بنسبة 100% والتحول الشامل نحو تقنيات الري الحديثة والاستثمار في الطاقات المتجددة لإدارة محطات التحلية عابرة الحدود.

إن حماية الاستقرار في عصر جيوسياسية الهيدروليك لم تعد خياراً تملك الدول رفاهية إرجائه بل غدت معركة سيادة حاسمة ترسم ملامح النظام الدولي الجديد، فالدول التي لن تسارع إلى بناء سدودها وتحصين جغرافيتها الدبلوماسية اليوم، ستستيقظ غداً على خارطة بلا مياه وبلا سيادة، لتتحول شعوبها إلى مجرد أرقام في قوافل النازحين خلف حدود العطش المفتعل.