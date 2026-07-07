جولة الزيدي الخارجية الأولى لواشنطن وأنقرة

سيبدأ رئيسُ مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، بعد أيام معدودة، جولةً خارجية هي الأولى له، يزورُ خلالها واشنطن وبعدها أنقرة، وستكون طاولةُ المباحثات حافلةً بمحاور ساخنة، تُشكِّلُ مستقبلَ النظام السياسي في العراق، وفي الشرق الأوسط أيضا، والتي يمكن ايجازها بما يلي:

أولا: محاور مباحثات واشنطن

تتمَركزُ مباحثاتُ واشنطن على ملفّات تهمُّ المصالحَ الأمريكية في المنطقة، وهي:

الدعمُ الأمريكي، الشامل والكامل، للسيد الزيدي لتمكينه من بَسْطِ سلطتِه ونفوذِه على كامل التراب العراقي ومنه إقليم كردستان. (الملف السياسي) منعُ كافة أنشطة التهريب من العراق إلى إيران، ومحاسبةُ المتورطين فيها، وحصرُ عملية "صولة الفجر" الحالية الهادفة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، في حدود الأنشطة الخاصة بالتهريب والفساد المتعلق بها، فقط، وسوف لن تتجاوزَ حملةُ مكافحة الفساد لتشملَ كافة أقطاب الفساد وحيتانه، في هذه المرحلة، بل ولن تسمحَ إدارةُ ترامب بذلك أبدًا، لأن ذلك يعني زعزعةُ النظام، في وقتٍ تَسعى فيه هذه الإدارةُ إلى ترسيخِ النظام السياسي، وتعزيزِ الاستقرار، وتمكينِ الزيدي من بَسْطِ الحُكم المُونارْشِيِّ المركزيِّ في العراق. (ملف التهريب) البدءُ بالخروج من العباءَةِ الإيرانيةِ، والمباشرةُ بتصفية الوجود المسلّح للميليشيات الموالية لإيران، والبحثُ في الصّيَغِ القانونية والإدارية بهذا الخصوص، بالتزامُنِ مع مُجريات الصراع الأمريكي الإيراني، دون الحاجة إلى المواجهة والصراع بين القوى الأمنية الحكومية وعناصر هذه الميليشيات. (الملف الأمني) إعادةُ صياغة العلاقة العراقية التركية، بما ينسجمُ مع بَسْطِ نفوذٍ تركيٍّ أوسعٍ لإشغال الفراغ الذي ستتركُه إيران في المنطقة، وفي إقليم كردستان بالأخصّ. انسحابٌ كاملٌ للوجود الأمريكي العسكري في العراق، بعد تمكينِ الزيدي من السلطة، وانتهاءِ الصراع مع إيران. (الملف الأمني الدبلوماسي) تعزيزُ العلاقات التجارية بين الطرفين، ومشاركةُ الشركات الأمريكية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية في العراق. (الملف الاقتصادي)

ثانيا: محاور مباحثات أنقرة

تتمَركزُ مباحثاتُ أنقرة على ملفّاتٍ تهمُّ البلدين، ويمكنُ تلخيصُها بالآتي:

عرضُ وجهات النّظر ومناقشةُ مواطن الخلاف حول تصديرِ النفط، وتهيئةِ الأرضية لإبرام عقدٍ جديدٍ، بما يتناسبُ مع المُستجدّاتِ التي حصلتْ والتي ستحصلُ في المنطقة، والوصولِ إلى توافقٍ يحقّقُ مصالحَ الطرفَين. (ملف الطاقة) التباحثُ حول ترتيباتِ إنهاءِ وجودِ حزبِ العمال الكردستاني، ونزعِ سلاحه، وطبيعةِ التعامُلِ مع عناصره، بما ينسجمُ مع القوانين المُزمَعِ إصدارها من البرلمان التركي، والخاصّة بحلِّ القضية الكردية في تركيا، من جهةٍ، والتباحثُ حول الانسحاب الكامل للقوات المسلحة التركية من الأراضي العراقية، من جهةٍ أخرى. (الملف الأمني) مناقشةُ مشكلةِ المياهِ، على ضوء الاتفاقات السابقة، والاتفاقُ على ترتيباتٍ جديدةٍ حول الحِصص المائية وإمكانيةِ زيادةِ مقدارها، والالتزامِ بها. (ملف المياه) تعزيزُ العلاقات الاقتصادية، ورفعُ حجمِ التبادُلِ التجاري، وتشجيعُ الاستثمارات بين البلدين، ومناقشةُ سبُلِ إحياءِ مشروع طريق التنمية. (الملف الاقتصادي) مناقشةُ سبُلِ التنسيق السياسي بين تركيا والعراق وسوريا، وتوحيدُ وجهاتِ النّظر حِيالَ القضايا المشتركة التي تخصُّ الشرق الأوسط. (الملف السياسي)

هذه هي أهمُّ الملفّاتِ التي ستُطرَحُ للمناقشة على طاولة المُباحثاتِ في واشنطن وأنقرة، وأعتقدُ أن هذه الزيارةَ، وهذه الملفّات، ستَرسمُ المستقبلَ المَنظورَ للعراق، في ظلِّ إدارةِ الزيدي خلال دورةِ حُكمه الحالية، إذا أصابَ وأجادَ في عمله، وبالصيغةِ المَرسومَةِ.