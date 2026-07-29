جريمة وأكاذيب: بعد أربع سنوات من أولينيفكا

قبل أربع سنوات، في ليلة 29 يوليو/تموز 2022، أُحرق أسرى حرب أوكرانيون أحياءً في ثكنة بالمستعمرة العقابية قرب بلدة أولينيفكا في الجزء الذي تحتله روسيا من منطقة دونيتسك. فقد أكثر من خمسين رجلاً حياتهم، جنودٌ عُزّل من السلاح وأصبحوا تحت رحمة من أسروهم.

كانوا مدافعي ماريوبول. ألقوا أسلحتهم عبر عملية توسطت فيها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد تلقيهم ضمانات بمعاملتهم وفقًا لاتفاقيات جنيف. ومع ذلك، وبعد ساعات فقط من الانفجار، اتهمت موسكو أوكرانيا، مدعيةً أن الثكنة استُهدفت بصاروخ أوكراني. بعد فحص الأضرار واستجواب الشهود، خلص خبراء الأمم المتحدة إلى أن رواية الهجوم الصاروخي لا تدعمها الأدلة. ومع ذلك، لم يُسمح للمحققين بالوصول إلى الموقع. بعد أربع سنوات، لم يتم التعرف على أي شخص أو محاسبته.

لم تكن أولينيفكا حادثة معزولة. فبحسب بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان، أفاد 95% من أسرى الحرب الأوكرانيين المفرج عنهم بتعرضهم للتعذيب. عاد مئات من المدافعين عن حقوق الإنسان إلى ديارهم في توابيت فقط، بينما لا يزال الآلاف يقبعون خلف القضبان. ولهذا السبب، تُحيي أوكرانيا في 28 يوليو/تموز ذكرى المدافعين الذين أُعدموا أو عُذبوا أو لقوا حتفهم في الأسر.

لكن أولينيفكا علمتنا شيئًا آخر أيضًا: كيف نتعرف على نمط مألوف. إنه نمط بسيط: ارتكاب جريمة، ثم أن تكون أول من يتهم الضحية علنًا. بثقة. بسخرية. دون أي دليل.

هذا النمط لا يعرف حدودًا. في الأيام الأخيرة، شهد الفضاء الإعلامي العراقي مزاعم تشير إلى تورط أوكرانيا بشكل أو بآخر في هجمات على منشآت في العراق. اسمحوا لي أن أؤكد هذا بشكل قاطع، بصفتي سفير أوكرانيا: لم يكن لبلدي أي علاقة بهذه الحوادث على الإطلاق. لا يوجد أي دليل يدعم هذه الاتهامات، ولم يُقدم أي دليل حتى الآن. علمت أوكرانيا بهذه المعلومات ليس عبر القنوات الدبلوماسية، كما هو معتاد بين الدول الصديقة، بل من خلال البث التلفزيوني. هذه الادعاءات تُردد، حرفيًا تقريبًا، روايات الدعاية الروسية.

تُكنّ أوكرانيا أعمق الاحترام لأمن العراق، وهي على أتم الاستعداد للتعاون الكامل والشفاف مع الجانب العراقي لكشف الحقيقة. كما ندعو إلى طرح سؤال بسيط: من المستفيد من زرع الفتنة بين أوكرانيا والعراق؟ يجب البحث عن الإجابة في المكان نفسه الذي يبحث فيه مُروّجو الأكاذيب حول أولينيفكا. أولئك القادرون على قتل أسرى الحرب ثم إلقاء اللوم على بلادهم في الجريمة لن يترددوا في اختلاق قصص عن "مجندين أوكرانيين" على بُعد آلاف الكيلومترات من ساحة المعركة.

أكتب هذه السطور في بلد يعرف ثمن هذه المعاناة - بلد المقابر الجماعية والأمهات اللواتي انتظرن سنواتٍ طويلة أخبار أبنائهن؛ بلدٌ لا تزال فيه ذكرى طلاب "شبيكر" العُزّل الذين قُتلوا حيةً في كل عائلة. هنا، يُعتبر إظهار الرحمة للأسرى واجبًا مقدسًا. يقول القرآن الكريم: "وَيُطْعِمُونَ طَعَامًا عَن شَيْءٍ لِالْمُسْتَقِيمِ وَيَتَامَى وَأَسْرَى". لم تكن اتفاقيات جنيف سوى ترجمةٍ لمبدأ أخلاقي أقرّه الإسلام منذ قرونٍ عديدة، إلى لغة القانون الحديث.

لذلك، لا نطالب العراق بالانحياز لأي طرفٍ في مواجهةٍ جيوسياسية. كل ما نطلبه هو أن يقف إلى جانب القيم التي توحد شعوبنا: حرمة أسرى الحرب؛ وحق الموتى في الاسم والقبر والحقيقة؛ وعدم التضحية بالصداقة بين الأمم من أجل أكاذيب الآخرين.

تعيش أوكرانيا وفق مبدأٍ بسيط: لن نتخلى عن أبنائنا. سنعيد الجميع إلى ديارهم - الأحياء إلى عائلاتهم، والشهداء إلى وطنهم بكرامة. اليوم، يُشعل الأوكرانيون في جميع أنحاء العالم الشموع تخليدًا لذكراهم. وطالما بقيت الذاكرة، لن تصبح الأكاذيب حقيقة.

سفير أوكرانيا فوق العادة والمفوض لدى جمهورية العراق