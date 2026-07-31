جريمة أنفال البارزانيين في الخطاب السياسي والذاكرة الجماعية

تُعد جريمة أنفال البارزانيين، التي وقعت في 31 تموز/يوليو 1983، إحدى أبرز الجرائم الجماعية التي شهدها العراق خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، لما تمثله من انتهاك جسيم للحق في الحياة والكرامة الإنسانية، وما تركته من آثار قانونية واجتماعية وسياسية ما تزال حاضرة في الذاكرة الجماعية لشعب كوردستان. وفي الذكرى الثالثة والأربعين لهذه الجريمة، أعاد الرئيس مسعود بارزاني التأكيد على أن ما تعرض له البارزانيون لم يكن حادثة معزولة، بل كان جزءًا من سياسة ممنهجة اتبعها النظام العراقي السابق لاستهداف المكون الكوردي.

ويبرز في رسالة الرئيس بارزاني توصيف جريمة أنفال البارزانيين باعتبارها الحلقة الأولى في سلسلة من الانتهاكات المنظمة التي شملت التهجير القسري للكورد الفيليين، وحملات الأنفال في مناطق كرميان وبادينان، وقصف مدينة حلبجة وغيرها من المناطق الكوردستانية بالأسلحة الكيميائية، فضلًا عن سياسات التعريب والترحيل القسري. ويعكس هذا الطرح رؤية تعتبر تلك الجرائم مترابطة في إطار سياسة رسمية هدفت إلى إضعاف الهوية القومية للكورد وتقويض تطلعاتهم السياسية.

كما تؤكد الرسالة أن جريمة عام 1983 تمثلت في اعتقال نحو ثمانية آلاف رجل وشاب وشيخ من أبناء منطقة بارزان، على أساس انتمائهم القومي والجغرافي، قبل نقلهم قسرًا إلى مناطق صحراوية في جنوب العراق، حيث تعرضوا للإعدام والقتل الجماعي. ومن منظور القانون الدولي، تندرج مثل هذه الأفعال ضمن أخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لما تتضمنه من اختفاء قسري وإعدام خارج نطاق القضاء واستهداف جماعي لفئة محددة من السكان.

وتسلط الرسالة الضوء كذلك على البعد الإنساني المستمر لهذه الجريمة، من خلال التأكيد على أن آثارها النفسية والاجتماعية لم تنتهِ بانتهاء الأحداث، بل ما تزال تلقي بظلالها على عائلات الضحايا والمجتمع الكوردي عمومًا. وانطلاقًا من ذلك، يؤكد الرئيس بارزاني على مسؤولية الدولة العراقية في معالجة آثار الماضي عبر تقديم تعويضات مادية ومعنوية للمتضررين، باعتبارها جزءًا من متطلبات العدالة الانتقالية، وجبر الضرر، والاعتراف الرسمي بما وقع من انتهاكات.

ومن الجوانب المهمة التي تناولتها الرسالة الإشادة بمواقف التضامن المجتمعي، ولا سيما الدعم الذي قدمه أهالي سهل أربيل وحرير وسوران للبارزانيين خلال تلك المرحلة، إضافة إلى الإشادة بصمود عائلات المؤنفلين، وخاصة الأمهات والنساء البارزانيات، اللواتي تحملن تبعات الفقدان لسنوات طويلة وأسهمن في الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع رغم الظروف الاستثنائية.

وفي المجمل، تعكس رسالة الذكرى الثالثة والأربعين لأنفال البارزانيين استمرار حضور هذه القضية في الخطاب السياسي والوطني الكوردي، بوصفها قضية تتجاوز البعد التاريخي لتلامس مفاهيم العدالة والإنصاف وحفظ الذاكرة الجماعية. كما تؤكد أهمية توثيق هذه الأحداث وفق المعايير القانونية والتاريخية، بما يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة، وترسيخ مبادئ المساءلة والعدالة في المجتمعات الخارجة من إرث النزاعات والانتهاكات.