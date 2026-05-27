ثمن الثروة.. التغيير الديموغرافي

منذ فجر التاريخ، كانت الجغرافيا البشرية والتدفقات اللوجستية شريكين متلازمين في صياغة الاستقرار العالمي. بيد أن الجيوسياسية المعاصرة أفرزت نمطاً معقداً من التفاعل بين ممرات الطاقة والنسيج المجتمعي. فحينما تُرسَم مسارات الشرايين الحيوية العابرة للقارات، لا يُعاد حساب التوازنات الاقتصادية المليارية فحسب، بل يبرز صراع صامت وعنيف بين ثبات الجغرافيا البشرية وحركية التدفقات المادية، وهو ما يُعرف اليوم بـ الهندسة الجغرافية السكانية.

تضع هندسة البنى التحتية صناع القرار أمام تحدٍ بنيوي: كيف نوازن بين متطلبات الأمن اللوجستي الصارم والحفاظ على التوازن الديموغرافي الطبيعي؟ وتفكيك هذا الرابط ضرورة لفهم ديناميكيات السلم الدولي خارج الأطر التقليدية.

بدأ هذا الخطر يتبلور مطلع القرن العشرين مع دبلوماسية الأنابيب واكتشاف النفط، حيث تحولت خطوط الإمداد إلى أصول أمنية سيادية تتطلب ترويض الأرض ومن عليها. وفي الألفية الثالثة تحول هذا السلوك إلى استراتيجية استخباراتية واقتصادية مُمأسسة تُعرف بـ أمننة البنية التحتية حيث تُعامل الكثافة السكانية المحيطة بالمسارات الحيوية كمتغير أمني يُدرس استباقياً لضمان تدفق الثروة عبر ثلاث أدوات ناعمة:

الضغط الاقتصادي غير المباشر.. تجفيف الفرص الاستثمارية المحلية لدفع السكان لترك قراهم.

الهندسة القانونية القسرية.. تعديل قوانين استملاك الأراضي للمنفعة العامة بأسعار بخسة تعجز عن توفير بدائل. الحصار البيئي والخدمي المصطنع.. تقنين المياه والكهرباء لجعل البقاء مستحيلاً.

هذا التفريغ تتبعه مرحلة إحلال بديلة لتوطين جماعات تضمن القوانين ولاءها المطلق للمشروع لتتحول إلى أحزمة أمنية تحمي مسار الأنبوب مما يحول النفوذ الجغرافي الوطني إلى جزر معزولة تُدار بعقليات لوجستية تلغي الأثر المجتمعي.

توثق مراكز أبحاث الهجرة القسرية أن هذا الخطر تسبب في العقدين الأخيرين في نزوح صامت لما يقرب من 5 ملايين إنسان عبر أربع قارات:

أفريقيا، تسبب أنبوب النفط الخام لشرق أفريقيا بين أوغندا وتنزانيا في تهجير صامت لأكثر من 100 ألف شخص إلى مجمعات معزولة لخلق حزام عازل، وفي ممر لابيست بكينيا أُخليت أراضي القبائل الرعوية فتراجع نفوذها السكاني بنسبة 20% إلى 30% لصالح تجمعات تجارية وافدة موالية للمركز.

آسيا، تشهد ولاية راخين بميانمار تهجيراً واسعاً طال مئات الآلاف حول ممر كياوكفيو لتأمين أنابيب النفط والغاز الصينية وتفريغ الساحل من أي حاضنة مهددة، ويتكرر النمط في كازاخستان وتركمانستان بنزع الأراضي المحيطة بخطوط الغاز وتحويلها لمناطق صناعية معزولة يُحظر دخولها، مع توطين عمالة وافدة في أحزمة مغلقة.

الأمريكتان، يبرز مشروع قطار مايا وممر برزخ تاهوانتيبيك في المكسيك كتجسيد للهندسة السكانية بآليات بيئية، إذ تسبب تعديل مجاري المياه وقطع الغابات في جفاف مصطنع دفع أكثر من 40 ألفاً من الهنود الحمر للهجرة نحو الهوامش، وإحلال كتل بشرية وافدة مكانهم مما ميع الهوية الثقافية وزرع بؤر توتر إثني.

الشرق الأوسط والقوقاز، هنا التطبيقات الأكثر تعقيداً، ففي ممر زانجيزور بجنوب القوقاز يجري تأمين القرى عبر إحلال شبكات لوجستية وتجمعات وافدة للسيطرة على خطوط الغاز المتجهة لأوروبا، ويتطابق هذا مع شمال سورياعفرين وشرق الفرات بإعادة توزيع مئات الآلاف لإنشاء حزام بشري يؤمن ممرات الطاقة والسكك نحو الغرب.

وصولاً إلى طريق التنمية في العراق حيث التركيز الاستخباراتي خلف الكواليس لتأمين حواضن مجتمعية وعشائرية متجانسة وقابلة للسيطرة في القرى المحيطة بالمسار الممتد من البصرة إلى نينوى محاذاةً لإقليم كوردستان لضمان عدم تعرض الشريان الملياري لابتزاز محلي أو استهداف أمني.

إن بناء توازنات سكانية مصطنعة لا يحقق الأمن المستدام بل يؤجله فالأحزمة المصنوعة بقوة المال سرعان ما تتحول لبؤر متفجرة عند أول اهتزاز سياسي، ولن يتمكن العالم من تأمين الطاقة والسلام ما لم تنتقل المقاربات الدولية إلى الأمن البشري التشاركي.

يتحقق هذا البديل بدمج المجتمعات المحلية كشركاء في العوائد وتطوير بنى تحتية حقيقية مما يخلق حافزاً ذاتياً لديهم لحماية الممرات باعتبارها مصلحة وطنية مع تفعيل أطر قانونية تمنع استخدام مشاريع الطاقة كغطاء لتغيير الخرائط البشرية، الاستثمار في استقرار الإنسان المحيط بالأنبوب لا يقل أهمية عن جودة الأنبوب نفسه؛ فالبيئة الراضية هي الضمانة الوحيدة لتدفق الثروة.

الأصول الاستراتيجية لا تحميها الأحزمة الأمنية بل تحميها شرعيتها التنموية لدى الإنسان، ويتوجب على الدول إدراك أن السيادة لا تُصنع بفرض المعادلات الرقمية الجافة بل برؤية تدمج المجتمعات كحارس طبيعي، وفي المقابل فإن وعي الشعوب والتعايش المشترك هو خط الدفاع الأول عن وجودها، يمكن للأنابيب والممرات أن تكون جسوراً لربط الحضارات إذا أُديرت بعقلية تؤمن أن قيمة الإنسان هي الأصل وأن نجاح أي مشروع يُقاس بمدى قدرته على صون الكرامة وإحلال السلام في القرى قبل غرف التجارة لتظل صرخة الذاكرة البشرية أقوى دائماً من طغيان أرقام الميزانيات الصماء.