تأثير الإعلام الروسي الذي يهدد أركان اوروبا

في عالمنا الذي لم تعد فيه الحروب تخاض بالمدافع وحدها ، أصبحت الشاشات الزرقاء جبهات موازية للصراع ، حيث تدار فيها المعارك بالكلمات والصور والروايات المتنافسة ، وبينما تتغير خرائط القوة في العالم تبرز حرب أخرى أقل ضجيجا لكنها أشد تأثيرا وهي " حرب المعلومات " وفي قلب هذه المعركة تقف " ألمانيا " ، حيث تتقاطع الجغرافيا السياسية مع التنوع الاجتماعي وحيث تحاول الدعاية القادمة من " روسيا " أن تجد لنفسها موطئ قدم داخل مجتمع متعدد الثقافات

فلم يعد الإعلام مجرد ناقل للأخبار بل تحول إلى أداة نفوذ قادرة على إعادة تشكيل الإدراك الجمعي ، حيث من خلال منصات إعلامية دولية مثل " أر تي " و " سبوتنيك " تسعى موسكو إلى تقديم رواية بديلة للأحداث العالمية ، رواية تختلف عن تلك التي تهيمن عليها وسائل الإعلام الغربية ، وهذه الرواية لا تبث فقط باللغة الروسية بل تتسلل إلى لغات أخرى ومنها الألمانية والعربية ، في محاولة للوصول إلى شرائح اجتماعية تشعر بالهامشية أو بعدم الثقة في الإعلام التقليدي ، ففي المانيا التي يعيش بها ملايين المهاجرين من خلفيات ثقافية متعددة يصبح المجال الإعلامي أكثر تعقيدا ، لأن المجتمعات المهاجرة غالبا ما تبحث عن مصادر إعلامية تعكس لغتها وثقافتها وتجاربها الخاصة ، وفي هذا الفراغ الإعلامي أحيانا تجد بعض وسائل الإعلام الخارجية فرصة لبناء جسور تأثيرها عبر تقديم محتوى يركز على القضايا الحساسة مثل " الهجرة ، الهوية ، الأمن ، والاختلافات الثقافية "

الا أن الدعاية الحديثة لم تعد تعتمد على البث التلفزيوني وحده ، فوسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة مركزية لهذا الصراع ، فهناك تنتشر الأخبار بسرعة الضوء وتتحول القصص الصغيرة إلى موجات نقاش عارمة وأحيانا إلى أزمات سياسية كبرى ، ومن هذا الفضاء الرقمي يصبح من الصعب التمييز بين الخبر والتحليل والرأي ، وبين الحقيقة والتأويل ، فلقد شهدت ألمانيا بالفعل لحظات كشفت بها هشاشة الفضاء المعلوماتي ، ففي عام " 2016م " أثارت قضية فتاة من أصول روسية في برلين موجة من الجدل الإعلامي والسياسي بعدما انتشرت روايات عن حادثة اختطاف مزعومة ، وعلى الرغم من أن التحقيقات الرسمية نفت صحة القصة ، الا إنها كانت قد تحولت بالفعل إلى أزمة دبلوماسية أظهرت بها كيف يمكن لرواية واحدة أن تعبر الحدود وتخلق توترا سياسيا بين الدول

من منظور أوروبي ، ينظر إلى هذه الحملات الإعلامية بوصفها جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى إضعاف الثقة في المؤسسات الديمقراطية وإثارة الانقسامات داخل المجتمعات الغربية ، أما من منظور روسي ، فالأمر لا يتعدى كونه محاولة لتقديم وجهة نظر مختلفة في عالم يهيمن عليه خطاب إعلامي واحد ، وبين هاذين المنظورين يبقى المواطن العادي هو المتلقي الأول لهذه المعركة الصامتة ، لإنه يقف وسط بحر من المعلومات تحيط به الروايات المتضاربة من كل اتجاه محاولا أن يميز الحقيقة من الضجيج

وفي النهاية من كل ذلك تكشف قصة الدعاية الروسية في ألمانيا عن حقيقة أعمق وهي : أن الحروب الحديثة لم تعد تقتصر على السيطرة على الأرض بل أصبحت أيضا صراعا على العقول ، فالدولة التي تنجح في تشكيل الإدراك قد لا تحتاج إلى جيوش لتعبر الحدود ، لأن النفوذ الحقيقي يبدأ أحيانا من فكرة صغيرة تنبت في ذهن إنسان ، وفي عالم تحكمه الشاشات والهواتف الذكية لم تعد المعركة الكبرى تدور في السماء أو على الأرض.بل في تلك المساحة الخفية بين الخبر والمتلقي ، حيث تكتب الروايات التي قد تغير مصير المجتمعات بأكملها ، وإذا استمر هذا التدخل الإعلامي الروسي دون مواجهة فعالة ، فإن تداعياته لن تقتصر على ألمانيا وحدها بل ستمتد لتشمل أوروبا بأسرها ، فالمجتمعات الأوروبية المتعددة الثقافات قد تصبح أكثر انقساما وتزداد الهشاشة في الثقة بالمؤسسات الديمقراطية والإعلام المستقل ، فالانتشار المستمر للروايات المزيفة أو المضللة يهدد وحدة الصف الأوروبي في القرارات السياسية والاجتماعية ويعزز أصوات التطرف والانفصال داخل المجتمعات ، وعلى المستوى الاستراتيجي يجعل ذلك أوروبا أكثر عرضة للتأثير الخارجي ويضعف قدرتها على التوافق حول سياسات مشتركة ، سواء في مواجهة الأزمات الأمنية أو الاقتصادية

باختصار أن ما يبدو كحرب إعلامية في شاشة صغيرة يتحول إلى موجة تهدد استقرار القارة كلها ، لتذكر أوروبا بأن أخطر أشكال القوة أحيانا ليست في المدافع أو الجنود بل في القدرة على تشكيل وعي الشعوب ورواياتهم عن الواقع .