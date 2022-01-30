توثيق حياة الشهداء.. توثيق للتاريخ.. قبل الندم!!

التاريخ هو الماضي الموصوف بالوثائق ودراسته، التاريخ هو مصطلح لمجموعة من الحوادث والمواقف وبالإضافة الى الذاكرة، واكتشاف، وتنظيم، وعرض، وتفسير المعلومات حول هذه الحوادث والمواقف.

التاريخ هو ما يربطنا بالماضي ويطلعنا على ما جرى فيه وما حدث، ولكن هو ليس كل ما جرى لانه فقط ما سجل و وثّق وما احتفظ به الذاكرة( التي كثيراً ما تخون صاحبها) لكثرة الأحداث وتشعبها وتأثير ظروف الحياة ومعاناته عليه.

للتاريخ نوعين من الرجال( اعني الرجال والنساء) النوع الاول هم يصنعون التاريخ بمواقفهم وتصرفاتهم وقراراتهم وافكارهم وإبداعاتهم العلمية والأدبية وهؤلاء هم المؤثرين على مجرى الحياة، النوع الثاني هم من يسجلون الأحداث ويوثقونها بأقلامهم واساليب مختلفة ودورهم فعّال جداً لأنه هم السبب في اطلاع الأجيال القادمة على النوع الاول، وعلى النوع الثاني ان يكونوا منصفين وعادلين ويقومون بنقل الأحداث والمواقف كما هي دون زيادة ونقصان وبحيادية بعيداً عن الاهواء والنزوات الشخصية والعاطفية والمصالحية.

الشعب الكوردي من الشعوب العريقة في منطقة الشرق الأوسط وساهم بشكل فعال في بناء الحضارات وقدم الكثير في سبيل الانسانية والسلم والأمن العالميين ولا يزال، في مقابل ذلك لا اعتقد ان شعباً ذاق ما ذاق الشعب الكوردي من مرارة وتهميش وكراهية على يد الأنظمة الحاكمة للدول التى تقاسمت أراضيه تلبية لحماية المصالح الدولية، تعاملت هذه الأنظمة مع الكورد مواطنين من الدرجة الثانية واتهموهم بالانفصاليين والمتمردين والمخربين وتشويه صورتهم للعالم وكتبوا تاريخ هذا الشعب المغلوب على أمره كيفما شاءوا ، لان التاريخ يكتبه المنتصرون كما يقال مع تقديرنا للجهود التي بذلتها مجموعة من الكتاب والمثقفين الكورد وكذلك من أصدقاءهم والمتعاطفين مع قضيتهم العادلة وانقذوا ضمائرهم من التأنيب وكتبوا بإنصاف وصدق، كل هذا لا يكفي بل لا بد من حملة توعية وإرشاد بين صفوف اصحاب الاقلام ليبدأوا بجرأة وحماس ويفتحوا صفحات التاريخ التي انطوت عليها النسيان وجمعت عليها الغبار على الرفوف ويكتبوا الحقيقة ويبحثوا عنها ويدونونها، الجميع مطالبون بالبحث والاستقصاء للوصول الى حقيقة ما قدمه اجدادنا دون تحريف وتزييف ، لكي لا يؤنبنا القادم من الأجيال على تقصيرنا وأهمالنا لان التاريخ لا يرحم، الفرصة سانحة للجميع كلٌ حسب اختصاصه ان يعمل ويبحث ويجتهد ويحقق ما بوسعه ليكون جزءاً من هذا المشروع وكذلك مؤسسات الحكومة والبرلمان الكوردستاني والمنظمات غير الحكومية والإعلام والأحزاب جميعها مطالبة للمشاركة ودعم أيّ مجهود من هذا القبيل.

احدى المحطات المهمة من تاريخ الشعب الكوردستاني هي تصديها لهجمات التنظيم الإرهابي داعش عند هجومها على اقليم كوردستان في عام ٢٠١٤ وأبدى قوات البيشمةركة ( المستعد للموت) اروع البطولات وبشجاعة فائقة وقدم آلاف الشهداء وعشرات آلاف من الجرحى فداءً للوطن وحماية أمنه واستقراره وبات اسم البيشمةركة رمزاً للتضحية ومدافعاً عن أمن العالم وسلمه.

تم توثيق وتسجيل بطولاته عند تصديه للانتحاريين وسياراتهم المفخخة بشتى الوسائل، لكن براينا المتواضع فانه لا يرتقي الى مستوى التضحيات وبسالة البيشمةركة وشجاعته ودليلنا في ذلك نذكره في سبيل المثال لا الحصر ان مركز البيشمةركة الثقافي في محافظة دهوك قام قبل فترة بتكريم الكُتّاب الذين دونوا حياة الشهداء في دفاعهم عن كوردستان ضد داعش الإرهابي في محافظة دهوك فقد كان عددهم عشرة فقط في حين قدمت هذه المحافظة وحدها اكثر من خمسمائة من ابناءها.

استغربت كثيراً مع تقديرنا العالي لجهود هذا المركز الثقافي لقلة عدد الكُتّاب الذين كتبوا عن حياة شهداء محافظتهم مقارنة بكثرة عددهم وهذا يمثل نقصاً ونقطة حرجة امام دماء هؤلاء الشهداء ونضال البيشمةركة لان حياة الشهداء هو جزء مهم من تاريخ تلك المرحلة الحرجة ولولا هم لما بقي من كياننا شيئا، ويكون شاهداً لنا في المحافل الدولية على ما قدمناه في سبيل الانسانية، وهذا حال الكثير من المواضيع الاخرى منها الإبادات الجماعية التي تعرض له هذا الشعب والانتفاضة الشعبية عام ١٩٩١ وغيرها.

سؤالنا، ما هو السبب في هذا العدد القليل من الكتاب لا بد من مراجعة سريعة ودقيقة للموضوع وتحديد الأسباب سواء كانت متعلقة بالكتاب أنفسهم او صعوبة الموضوع او عدم وجود الدعم المادي والمعنوي الحكومي لمثل هذا الموضوع المهم، اياً كان السبب فانه لا يعتبر مقنعاً ومبرراً للإهمال والتقصير وإلا سيكون لابناء هؤلاء الشهداء وعوائلهم والشعب اجمع كلمته.

ندعو الجهات الرسمية وغير الرسمية أدى تقديم الدعم اللازم لاحياء هذا المشروع وإلا سيكون مصيره النسيان والإفلات من الاقلام مثل المثير من المواضيع الاخرى فحينها لا تنفع الندم