تحديات حصاد الحنطة

يواجه موسم حصاد الحبوب " القمح والشعير " الذي انطلق قبل ايام تحديات كبيرة مثلما هو عليه الحال كل عام , تكاد ان تكون هي ذاتها من عقدين , لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من حلها وتبديد اثرها على الفلاحين .هذا الموسم اضيف تحد جديد اخر , الا وهو ازمة الوقود .

ومن التحديات المصاحبة عدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها بتسديد اثمان كميات الحبوب المسوقة الى سايلوتها في اجالها , وانما يؤجل ىتسديد ثمن المحصول الى فترات طويلة , بل ان بعض هذه الالتزامات المالية تتراكم مثلما يحدث لفلاحي ومزارعي اقليم كوردستان .

من المثير الى الارتياح تحقيق الفلاحين والمزارعين نسب عالية من كميات الانتاج تفوق ما هو متوقع ,رغما عن شح الدعم الحكومي الذي تقلص بشكل ملموس في السنوات الاخيرة ... ومثل هذا الانجاز ينبغي ان يكافئ عليه المنتجون على الاقل بتسديد اثمان المحاصيل التي يسلمونها فورا , الى جانب زيادة الاسمدة وتقديم الدعم للذين يتجاوزون الخطة الزراعية ويحققون وفرا في الكميات المنتجة او يطورون عمليات الانتاج .

ان نقص المعدات لاسيما الحاصدات والجرارات الزراعية يؤثر على الكميات المنتجة , مما يشكل ضرورة لتقديم الامتيازات الى الفلاحين والمزارعين المتميزين وغيرهم , منها على سبيل المثال تقديم القروض بتسهيلات مالية , أي قروض من الدولة على ان تقسط بشكل مريح وتصل الى المزارعين الذين يعملون في الارض لشراء هذه الآلات ووسائل الانتاج لمكننة الزراعة وغيرها من المتطلبات التي تسهم في زيادة الانتاج وتكثيفه وتيسر الزراعة في البلاد بهدف الوصول الى الاكتفاء الذاتي وتامين خزين استراتيجي مناسب للازمات .

.من الضروري الانتباه لمن يحاول من التجار ان يستغل الموسم لرفع اجور الحاصدات او لاحقا وسائل الحراثة وتهيئة الارض , وكذلك المتلاعبين في الاستلام ويضغطون على المنتجين لاقتطاع جزءا من اثمان المحصول او الفاسدين الذين يبتزونهم في نوعية الحبوب عند تسليمها .