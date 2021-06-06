تجربة تايبيه الصينية لكرة القدم لإقليم كوردستان

يشارك منتخب تايبيه الصيني لكرة القدم في فعاليات الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مع ان تايوان أو تايبيه الصينية ليست عضوًا في الأمم المتحدة، ولكنها تشارك في أنشطة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وهذا هو دلالة واضحة على أن كرة القدم هي لعبة شعبية الاولى بامتياز لا تفرق بين الأجناس والأعراق كما يوجد في قوانين الاتحاد الدولي وخاصة المادة 3 تمييز من أي نوع ضد دولة أو شخص أو مجموعة أو شعب بسبب العرق، الجنس أو اللغة أو الدين أو السياسة أو أي سبب آخر محظور تمامًا ويعاقب عليه بالطرد أو الحرمان. أو من ناحية أخرى من أهدافها:

أ- التحسين المستمر للعبة كرة القدم والترويج لها عالميا في ضوء توحيدها وتعليمها وثقافتها وقيمتها الإنسانية. لهذا السبب ، نرى أن هناك العديد من الكيانات الدستورية المشاركة في أنشطة الفيفا ، بما في ذلك تايوان الصينية والمقاطعات البريطانية اسكتلندا ويلز وأيرلندا الشمالية ، بالإضافة إلى بعض الكيانات الأخرى التي لا تخضع لخيمة الأمم المتحدة ولكن لديها أنشطتها النشطة في FIFA الاتحاد الدولي لكرة القدم ، لهذا نرى أن الصين تايبيه تشبه إلى حد ما تجربة إقليم كردستان ، حيث يشارك فريقها في التصفيات العالمية والقارية للعبة ، فلماذا لم يقدم الاتحاد الكرة في إقليم كوردستان بالتنسيق مع الاتحاد العراقي للعبة ؟ المنافسة على البطولات كما نرى في دول أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية حيث يلعب اللاعب في أندية كبرى وفي نفس الوقت في المنتخب الوطني.

مما لا شك فيه أن هذا التنسيق بين الجانبين يفتح الطريق لإعداد اللاعب بنفسه. نعم ، تجربة الصين تايبيه في كوردستان تفتح الطريق لتطوير اللعبة وتفتح الباب للاعب أولاً رفع اسم بلاده وثانياً لإبراز مستواه الحقيقي في تحقيق حلمه في الساحتين القارية والعالمية. لذلك من الأفضل إعطاء إقليم كوردستان حق المشاركة في البطولات القارية والدولية وخاصة في لعبة كرة القدم.