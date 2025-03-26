بلازما ايران.. بين الحقيقة والتضليل

انتشرت في الأونة الأخيرة انباء غير مؤكدة رسميا حول تطوير ايران سلاح البلازما، المتقدم جدا...

هذه الأنباء أثارت جدلاً واسعا وسط المجتمع الدولي والمختصين في هذا الشأن حيث اعتبرها البعض إنجازاً تقنياً كبيراً، بينما رأى آخرون أنها قد تكون جزءاً من حملة تضليل إعلامي.

ولمعرفة الحقيقة الكامنة علينا أن نعرف ما هو هذا السلاح

يقول المختصون في هذا المجال ان سلاح البلازما يعتمد على استخدام البلازما، وهي الحالة الرابعة للمادة التي تتكون من غاز مؤين عند درجات حرارة عالية جداً و يمكن استخدام البلازما في ثلاثة أشكال رئيسية:

أولا الشكل الحراري يعمل على إذابة أو تبخير الأهداف.

ثانيا شكل موجات كهرومغناطيسية في هذه الحالة يعمل السلاح على تعطل الأجهزة الإلكترونية على نطاق واسع.

ثالثا أسلحة قذائف بلازمية التي تطلق قذائف ذات طاقة عالية لتدمير الأهداف.

تطوير سلاح البلازما يتطلب موارد ضخمة وتقنيات متقدمة للغاية، مثل مصادر طاقة هائلة وقدرة على التحكم بالبلازما، وهي تحديات لم تتجاوزها حتى الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا، الامر الذي يطرح عدة تساؤلات في مدى صدق رواية سلاح البلازما

فإذا كانت الانباء حقيقية فهذا يعتبر إنجاز كبيرا لطهران كونها طورت هذا السلاح ويعتبر قفزة نوعية في قدراتها العسكرية في ظل العقوبات المفروضة عليها.

وهناك احتمال آخر وهو الاقرب الى الواقع وهو أن تكون هذه القصة أو الانباء جزءاً من استراتيجية نفسية أو حملة تضليل إعلامي. قد تكون المخابرات الدولية وراء نشرها، لإيهام إيران بأنها تمتلك قدرات عسكرية متقدمة، مما قد يؤدي إلى شعور بالغرور أو الثقة الزائدة مثلما فعلو في تسعينات القرن الماضي عندما وصفو الجيش العراقي بأنه خامس اقوى جيش في العالم وحينها اصاب الدكتاتور الغرور ...

اما الاحتمال الاخير والدوافع لنشر قصة سلاح البلازما فهو استخدام هذه الأنباء كذريعة لتبرير فرض عقوبات إضافية على إيران و خلق انقسامات داخلية حول أولويات الإنفاق العسكري.

اضافة الى إثارة القلق لدى دول الجوار من تنامي قوة ايران بهدف زيادة التوترات الإقليمية.

وبصورة عامة سواء كانت هذه الأنباء حقيقة أم جزءاً من حملة تضليل، فإنها تسلط الضوء على التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة.